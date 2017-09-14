Xenon написав:бОльшего подарка от США ,в виде нападения на Иран, рф наверное и не ожидала
- резкий рост цен на нефть и газ, (что даст возможность закрыть зияющие дыры в бюджете) - ркзкая сиена фокуса всего мира с Украины на Ближний Восток - все возможные ресурсы что были в США и Европе теперь будут приоритетно переключены от Украины - прецедент и повод для рф тыкать США носом во всяких заседаниях в ООН (ну вам же можно , нам то почему нельзя)
А місцевий форумчанин року сказав таке:
Hotab написав:Тепер найголовніше: що з цього Україні. На мою думку, для нас це абсолютний джекпот. ...
А хто не згідний - той наркоман.
Тобто і для РФ це подарунок і для України джекпот. А де ж правда? Видно в кожного своя правда!
У Андріка схоже куплений тур в Дубай на 3 березня, що від жаху почалися плутатися думки і зʼявилась нездатність бачити авторство слів. Ну або дійсно під коксом
Я не побачив там "авторство слів". Можна мені тикнути пальцем де там "авторство слів"?
Banderlog написав:Іспанія он вислала військові кораблі сша з своїх портів щоб не провокувати іран.
Тобто якщо якесь бидло буде нападати на твою сімю - то ти радиш мені відвернутись і не звертати увагу?
В мене нема сімї в іспанії.
Мова не про Іспанію Мова про твою позицію... Ще раз перепитаю Якщо бидло гамселить твою сімю в Чернівцях , а я прожу повз і кажу- гхай гамселять, я не буду виступати бо в мене у Львові моя сімя.. То я зроблю правильно?
Banderlog написав:Попкорн знадобиться. того хто минулий раз домовився євреї вбили, разом з родиною, вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку... думаю наступні переговорники вже не припустяться такої помилки, не підуть на компроміс. скільки рф не може добити україну ракетами? З чого ти взяв що ізраїль з сша зможе? Росія іще підкине ірану пару с300 , с400 і війна на близькому сході заграє новими красками.
Минулий раз погані переговорники виявилися. Нові будуть кращими. С300/400 Росія не дасть, бо самим бракує. Росія взагалі нічого не дасть. Якби хотіли - то вже б дали, трамп авіаносці відправив уже давно. А якщо б і дала, то ситуації це не змінить. Проти хорошої авіації може працювати лише ешелонована система ППО, а не пара окремо взятих комплексів.
Shaman написав: попкорн не знадобиться, Іран швидко отримає своє й черговий керівник домовиться з США. найгірше буде, якщо не демонтують режим, а ті просто прогнуться під США - як поки розвивається ситуація в Венесуелі.
вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку
російська мпц в Україні вже додала до лику святих, ти почав за них активно молитись?
чого ти не згадуєш наших вбитих дітей і жінок, байдуже?
Мова не про Іспанію Мова про твою позицію... Ще раз перепитаю [/quote] ну в ізраелі чи ірані теж нема моїх родичів і бізнеспартнера міндіча в мене в ізраелі теж нема. Не пойму про яких родичів ти розказуєш? Тіпа сша родич іспанії? і іспанія мала б впрягатись за євреїв? Іспанці судячи з всього не вважають їх родичами. Напевно нафтою з венесуели родичі не діляться тому іспанія не вірить, що нафтою з ірану поділяться. Про яку мою позицію мова? Чи маю я співчуття до іранців і ізраїлітян? Маю. І глибоко стурбований.
Интересно девки пляшут! Оказывается, что у нас по отношению к США можно только петь дифирамбы. Не допускается не только критика, но даже просто трезвый подход. Причём до такой степени, что удаляются даже цитаты в посте шамана. Его ответ остаётся, только не понятно, на что отвечает. Не по его ли просьбе и удаление было? Так что, Ірина_, простите, но я восстановлю свой пост, хотя бы этот.
Shaman написав:......... все ж чекав, коли з'являться захисники. оце дуже цікавий приклад, чому це не одне й теж. головне, від чого має відмовитися Іран - це від ідеї знищення Ізраілю, про що він неодноразово декларував. тому яедрну й ракетну програму знищують, щоб Іран не був загрозою для Ізраілю. для кого ми були загрозою до війни? для хворого мозку путіна та його посіпак? а зараз нам так, ПОТРІБНА ракетна програма - але для захисту. це очевидна різниця, але прихильники Раші та загалом автократій оце будуть постійно перекручувати.
путін хоче проросійську Україну, яка буде її васалом. мета Трампа - щоб Іран не створював загрозу іншим. фінансування терористів Іраном - це про що? ще головна різниця - в нас влада змінюється - в Ірані вже ворок років ні. в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників? але напевне це для вас складно ЛАД, хоча насправді це дуже прості речі.
про школу - по-перше, я не вірю іранцям. коли Ізраіль влучив в автостоянку біля лікарня, там згоріло кілька машин - а вони волали - п'ятдесять загиблих. там брехня на брехні. й головне - американці якщо й влучили в школу, то це реально було випадково. а коли Раша стріляє ракетами з точністю +/-500 метрів по обласному центру - це вже трохи інше - там тема терор. але коли мова йде про Рашу ЛАД теж це не розрізняє. він чітко лише розбирається в злочинах нацистів чи США, а от в злочинах срср - взагалі ніяк. отака от куряча сліпота.
так, удар по Ірану - це порушення міжнародного права. але коли це почалося - в 2022? а пів світа робить вигляд, що не бачить, розповідає про внутрішний конфлікт? то нехай тепер не дивуються, що й іншим на це байдуже.
США та Ізраіль не розповідають - це не ми, це зелені чоловічки. теж важлива різниця - коли люди готові відповідати за свої вчинки, а не брехати...
камінь на камні - це радянська тема, розвинений світ так не воює - не плутай ЛАД
Сегодня ваш пропагандонский бенефис. Двоемыслие 90 лвл. США сегодня влезли в Иран ради защиты Израиля? Даже не смешно. Иран представляет угрозу для США? Ещё смешнее. "в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників?" - Вы, насколько понял, любитель Стругацких. Наверное помните, чем закончилось в "Трудно быть богом". Сколько будет убитых в результате вмешательства США пока гадать сложно. "мета Трампа - щоб Іран не створював загрозу іншим" - это ваша очередная шутка? Трамп занялся благотворительностью? Тратит средства американских налогоплательщиков на защиту кого-то от Ирана? А, может, просто не хочет, чтобы существовало антиамериканскон государство на Ближнем Востоке? Примерно так же, как Путин не хочет антироссийское государство у себя под боком? Иран давно имел основания опасаться амнриканского вторжения. Кроме того, шиитский Иран имеет достаточно напряжённые отношения с окружающими его суннитскими государствами. В такой ситуации ему ракетная программа не нужна? "по-перше, я не вірю іранцям" - Hotab процитировал не иранские СМИ. Как эти сообщения проверялись, я не знаю, но обычно серьёзные западные СМИ проверяют такие сообщения или оговаривают, что проверить не удалось. Здесь такой оговорки нет. "це реально було випадково" как-то уменьшает горе родителей и оправдывает преступление? "камінь на камні - це радянська тема, розвинений світ так не воює" - в прошлом году Израиль и США, действительно, обстреляли атомные центры Ирана и военные объекты. Сегодня обстреляли города. И получили ответ Ирана по многим объектам. Кстати, вы не в курсе, что на Кипре находится военные базы Великобритании? Во Вьетнаме США сильно стеснялись с напалмом и бомбёжками?
P.s. Всё это не отменяет реакционности иранского режима.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 02 бер, 2026 18:51, всього редагувалось 2 разів.
Під час операції в Ірані Кувейт випадково збив три американські винищувачі. Екіпаж літаків встиг катапультуватися.
яке ппо у Кувейта? російське чи американське?
AMPA, Fla. – At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.
During active combat—that included attacks from Iranian aircraft, ballistic missiles, and drones — the U.S. Air Force fighter jets were mistakenly shot down by Kuwaiti air defenses.
All six aircrew ejected safely, have been safely recovered, and are in stable condition. Kuwait has acknowledged this incident, and we are grateful for the efforts of the Kuwaiti defense forces and their support in this ongoing operation.
The cause of the incident is under investigation. Additional information will be released as it becomes available.