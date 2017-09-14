RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:53

  ЛАД написав:Интересно девки пляшут!
Оказывается, что у нас по отношению к США можно только петь дифирамбы.

дифирамбы США поют у нас номерной Фокс, Бандерлог - ты этого не замечаешь, как обычно

Как ты не замечаешь антисемитских постов Бандерлога
Как ты не замечаешь преступлений РФ, о которых молчат номерной Фокс, Бандерлог

Но очень активно замечаешь Шамана, который пытается обратить на это внимание

Какое избирательное зрение )))
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:56

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку
російська мпц в Україні вже додала до лику святих, ти почав за них активно молитись?


До чого тут я?
Євреї вбили того хто домовився попереднього разу. І вбили його сімю . Навіть півторарічну внучку.
Тому ті хто зараз прийшли до влади в ірані, на поступки не підуть.
Що тобі іще не ясно?
Хіба я писав що жалію іранців?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:04

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку
російська мпц в Україні вже додала до лику святих, ти почав за них активно молитись?


До чого тут я?
Євреї вбили того хто домовився попереднього разу. І вбили його сімю . Навіть півторарічну внучку.
Тому ті хто зараз прийшли до влади в ірані, на поступки не підуть.
Що тобі іще не ясно?
Хіба я писав що жалію іранців?[/quote]

Тому ті хто зараз прийшли до влади в ірані, на поступки не підуть.

операція триває і Трамп скзав , що ми ще не починали(с)(снарядів і ракет вистачить на 4-5 тижнів).
припускаю, що ті хто сьогодні тимчасово при владі мають шанс не дожити до кінця тижня.
То про яку непоступливість мова?

я тільки за те, щоб операція EPIC FURY скінчилась як найшвидше, бо спекулянти вже почали піднімати ціну на пальне , провокують що сво трампа буде мати вплив на національну валюту (гривня буде слабшати)



c 4хвилини-трафік в Гормузську протоку зник, сотні танкерів чекають в районі Арабского моря і також на рейді Кхор Факану
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:04

  prodigy написав:
  Banderlog написав:............
Попкорн знадобиться. того хто минулий раз домовився євреї вбили, разом з родиною, вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку... думаю наступні переговорники вже не припустяться такої помилки, не підуть на компроміс.
скільки рф не може добити україну ракетами? З чого ти взяв що ізраїль з сша зможе? Росія іще підкине ірану пару с300 , с400 і війна на близькому сході заграє новими красками.
Швидко отримає своє то і про Україну казали 2, 3 дня. А воно он як получилось. Як писав будівельник - чим більше ракет іран випустить по сша та ізраелю тим швидше збанкрутує, бо втрати мізерні на одну ракету менше ніж 2, 3 людини... він правда писав про Україну а не ізраіль но там ж аналогічно?


вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку
російська мпц в Україні вже додала до лику святих, ти почав за них активно молитись?

чого ти не згадуєш наших вбитих дітей і жінок, байдуже?

За наших вбитих и живых дітей і жінок Banderlog не згадує, а воюет уже почти 4 года.
В отличие от большинства здесь присутствующих, в т.ч. вас и меня.
Поэтому у меня лично к Banderlog"у претензий и упрёков нет.
А у вас и всяких шаманов совести хватает.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:07

неоплатний борг ненці

а ось і свіжа боржниця з неоплатним боргом
Зображення
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:14

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Но человек, сумевший почти 37 лет управлять не самой простой страной и не с самыми плохими результатами (приводил данные - по ВВП(ППС) на душу то же, что Украина, при этом достаточно сильная и неплохо вооружённая армия), наверное, чего-то стоит.

за такими критеріями й гітлер чогось вартий - за кілька років створив армію, що захопила пів-Європи. й відношення до хаменеї має бути відповідне - власне народ цей продемонстрував...

upd й нагадую, знову забули, підприємницький талант - холдинг на багато мільярдів не кожен створить. хоча майже за сорок років...

В отличие от Гитлера Иран пока что никого не захватывал.
А если бы Гитлер не начал "захоплювати пів-Європи", а сидел бы у себя в Германии, ограничившись аншлюссом Австрии и захватом Чехословакии, то неизвестно, как бы его сегодня оценивали.
"власне народ цей продемонстрував" - який народ?
Я тут приводил немного цитат об отношении к его убийству. Надеюсь, вы видели, если не удалили. Если надо, могу для вас поискать и ещё. Но вы почему-то уверены, что весь Иран на радостях пляшет. Не понятно, откуда у вас такие сведения.
И вы ещё что-то там пишете о зашоренности. :)
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Как ты не замечаешь преступлений РФ, о которых молчат номерной Фокс, Бандерлог


О преступлениях врага пусть говорят военные прокуроры, бойцы информационного фронта или терпилы по жизни. Ты вторая или третья категория?
Ты пытаешься прививать комплекс жертвы, что контрпрордуктивно
Или иди в зсу и убивай врага как бандерлог с сашакбл, или что-то делай реально полезное для страны или хотя бы для себя не мешая другим.
Идет война и такие как ты сначала демонстрируют дух незламности, а потом скулят что, оказывается, на войне убивают.
  prodigy написав:

я тільки за те, щоб операція EPIC FURY скінчилась як найшвидше, бо спекулянти вже почали піднімати ціну на пальне

А я проти. Хай воюють поки не досягнуть справедливого миру .
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:14

Тут збрехав, тут не договорив, тут горіхи завернув

  flyman написав:а ось і свіжа боржниця з неоплатним боргом
Зображення





Сьогодні скористалась державною програмою «Скринінг здоров’я 40+». б***, мені 40+....

Чесно? Йшла з очікуванням, що це буде щось більш прикладне:
перевірити ШКТ, зробити УЗД, піти до гінеколога чи мамолога — щось, що реально дає відповіді.

По факту отримала:

вагу, зріст, обхват талії (які я і так знаю),
тиск,
пальпацію живота, послухали серденько, легені, перевірили набряки ніг, горло, язик
і 26 питань про ментальне здоров’я.

Поки що висновок такий:
мені рекомендована консультація психіатра
і, можливо, терапія з антидепресантами.

(Хоча, якщо чесно — хто сьогодні в Україні “ок” з менталкою?)

У понеділок ще здаю аналізи —
попередньо з серцем все виглядає нормально.

Враження змішані.

З одного боку — добре, що держава взагалі думає про профілактику.
З іншого — дуже хочеться, щоб під словом “скринінг” ми розуміли не лише рулетку і опитник, а щось, що реально допомагає знайти проблеми до того, як стане пізно.

Аааааа. Це куштує 2000.
Я в ах@ї.




А що має бути на 2 тисячі??
Інплантів повний рот, якщо теж без «фетішу емаль здирати зубною щіткою»? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:18

  Banderlog написав:
  prodigy написав:

я тільки за те, щоб операція EPIC FURY скінчилась як найшвидше, бо спекулянти вже почали піднімати ціну на пальне

А я проти. Хай воюють поки не досягнуть справедливого миру .


кордони 350 р. до Р.Х.
