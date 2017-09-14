RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16960169611696216963>
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:18

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
попкорн не знадобиться, Іран швидко отримає своє й черговий керівник домовиться з США. найгірше буде, якщо не демонтують режим, а ті просто прогнуться під США - як поки розвивається ситуація в Венесуелі.

Попкорн знадобиться. того хто минулий раз домовився євреї вбили, разом з родиною, вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку... думаю наступні переговорники вже не припустяться такої помилки, не підуть на компроміс.
скільки рф не може добити україну ракетами? З чого ти взяв що ізраїль з сша зможе? Росія іще підкине ірану пару с300 , с400 і війна на близькому сході заграє новими красками.
Швидко отримає своє то і про Україну казали 2, 3 дня. А воно он як получилось. Як писав будівельник - чим більше ракет іран випустить по сша та ізраелю тим швидше збанкрутує, бо втрати мізерні на одну ракету менше ніж 2, 3 людини... він правда писав про Україну а не ізраіль но там ж аналогічно?

я коли родину вбили у Львові, де твій опис цієї трагедії? а за іранців переймаєшся, як за рідних. ти для них все одно іновірець, можеш не напружуватися.

твій однодумець ЛАД вважає, що мають домовлятися відразу, поки не стало гірше. чи будуть обирати нових й нових керівників, поки хтось не погодиться.

ти ж хочеш бачити, що вимоги зовсім різні. й окуповувати Іран ніхто не збирається...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11880
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:20

  Banderlog написав:
  prodigy написав:російська мпц в Україні вже додала до лику святих, ти почав за них активно молитись?


До чого тут я?
Євреї вбили того хто домовився попереднього разу. І вбили його сімю . Навіть півторарічну внучку.

Ти ніколи не переймався про вбитих росією, коли вбивали дітей, коли вбивали цілі родини, ти мовчав ...

а зараз диви, як голос прорізався ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13467
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:23

  ЛАД написав:За наших вбитих и живых дітей і жінок Banderlog не згадує, а воюет уже почти 4 года.
В отличие от большинства здесь присутствующих, в т.ч. вас и меня.
Поэтому у меня лично к Banderlog"у претензий и упрёков нет.
А у вас и всяких шаманов совести хватает.

а про іранських згадує. бо начебто Ізраіль вбив?

про те, що він радіє з війни й бажає їм воювати подовше (а відповідно й кількість жертв) - це як?

хіба їм не треба якнайшвидше закінчити, як пропонує Трамп? яка ваша думка ЛАД? 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 02 бер, 2026 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11880
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:23

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:............
Попкорн знадобиться. того хто минулий раз домовився євреї вбили, разом з родиною, вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку... думаю наступні переговорники вже не припустяться такої помилки, не підуть на компроміс.
скільки рф не може добити україну ракетами? З чого ти взяв що ізраїль з сша зможе? Росія іще підкине ірану пару с300 , с400 і війна на близькому сході заграє новими красками.
Швидко отримає своє то і про Україну казали 2, 3 дня. А воно он як получилось. Як писав будівельник - чим більше ракет іран випустить по сша та ізраелю тим швидше збанкрутує, бо втрати мізерні на одну ракету менше ніж 2, 3 людини... він правда писав про Україну а не ізраіль но там ж аналогічно?


вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку
російська мпц в Україні вже додала до лику святих, ти почав за них активно молитись?

чого ти не згадуєш наших вбитих дітей і жінок, байдуже?

За наших вбитих и живых дітей і жінок Banderlog не згадує, а воюет уже почти 4 года.
В отличие от большинства здесь присутствующих, в т.ч. вас и меня.
Поэтому у меня лично к Banderlog"у претензий и упрёков нет.
А у вас и всяких шаманов совести хватает.

Как и ты не вспоминаешь про убитых Россией, не замечаешь ... нет их для тебя ...

Вот осуждать "американскую или израильскую военщину" - тут ты в первых рядах, прям молодость вспоминаешь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13467
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:24

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:[
Я не побачив там "авторство слів". Можна мені тикнути пальцем де там "авторство слів"?

Спочатку піднімаємо очі в шапку.
Потім на низ тексту.
Навіть якщо андрікі не розуміють хто автор, вони мають бачити що точно не Хотаб. Але щось пішло не так, у андріків дислексія
Точности ради.
По шапке текста можно догалаться, что автор не вы. Хотя, зная вас, я это понял и по тексту.
Из того, что внизу текста, ничего не видно. И даже догадаться невозможно.
Но проще было дать ссылку и показать, что текст - цитата. И не было бы вообще никаких проблем и обсуждений вопроса авторства.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:26

ЛАД
Но проще было


Не вмикати андріку дурачка. І «не било б обсуждєній».

Текст явна публіцистика блогерів.
Шапка вказує на мої сумніви, що так і буде. Це називається не «можна догадаться», а «поза сумнівом».
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 02 бер, 2026 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18009
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:27

Коли вий на болотах, то і ЛАД підвиває

  ЛАД написав:США сегодня влезли в Иран ради защиты Израиля? Даже не смешно.
Иран представляет угрозу для США? Ещё смешнее.

Україна являла загрозу для рф?
  ЛАД написав:"в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників?" -
Сколько будет убитых в результате вмешательства США пока гадать сложно.

Чому вас не хвилювали десятки тисяч вбитих мирних мешканців Маріуполя? Їх за різними оцінками від 67 до 120 тисяч.
  ЛАД написав: Кстати, вы не в курсе, что на Кипре находится военные базы Великобритании?

В Україні теж є і шо? Кацапи в курсі. Чому рф може мати військові бази в інших країнах світу, а Британія - ні?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6174
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:27

  ЛАД написав:Интересно девки пляшут!
Оказывается, что у нас по отношению к США можно только петь дифирамбы.
Не допускается не только критика, но даже просто трезвый подход. Причём до такой степени, что удаляются даже цитаты в посте шамана. Его ответ остаётся, только не понятно, на что отвечает. :)
Не по его ли просьбе и удаление было?
Так что, Ірина_, простите, но я восстановлю свой пост, хотя бы этот.
...

так й є ЛАД - я клацаю пальцями, й ваша маячня щезає :lol:

постійно згадування лише про В'єтнам та напалм - це не тверезий підхід, це радянська агітка, яку я називаю - "а у вас негрів лінчують".

а я нагадаю, що вам треба поповнити свій радянський лексикон - "соросята". якраз про мене :lol: тільки ніхто не каже, а де ж гроші платять :oops:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11880
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:31

Зеленский:
После подписания перемирия в Украине, мы готовы отправить своих специалистов в ОАЭ, Катар, и Саудовскую Аравию, чтобы сбивать иранские БПЛА.
Xenon
 
Повідомлень: 5733
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:33

  pesikot написав:а зараз диви, як голос прорізався ...

) я не переймаюсь ні за вбитих іранців ні за вбитих євреїв.
Війну на близькому сході ОДОБРЯЮ.
Бажаю успіху всім учасникам і хай бються поки не досягнуть справедливого миру.
Це ти чогось розкудахтався. Яке тобі діло до них? В тебе родичі в ірані? Чи в ізраелі?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4818
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16960169611696216963>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, АндрейМ, Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 230078
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 435029
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1156896
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1432)
02.03.2026 19:49
Ринок ОВДП (10882)
02.03.2026 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.