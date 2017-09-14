|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:18
Banderlog написав: Shaman написав:
попкорн не знадобиться, Іран швидко отримає своє й черговий керівник домовиться з США. найгірше буде, якщо не демонтують режим, а ті просто прогнуться під США - як поки розвивається ситуація в Венесуелі.
Попкорн знадобиться. того хто минулий раз домовився євреї вбили, разом з родиною, вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку... думаю наступні переговорники вже не припустяться такої помилки, не підуть на компроміс.
скільки рф не може добити україну ракетами? З чого ти взяв що ізраїль з сша зможе? Росія іще підкине ірану пару с300 , с400 і війна на близькому сході заграє новими красками.
Швидко отримає своє то і про Україну казали 2, 3 дня. А воно он як получилось. Як писав будівельник - чим більше ракет іран випустить по сша та ізраелю тим швидше збанкрутує, бо втрати мізерні на одну ракету менше ніж 2, 3 людини... він правда писав про Україну а не ізраіль но там ж аналогічно?
я коли родину вбили у Львові, де твій опис цієї трагедії? а за іранців переймаєшся, як за рідних. ти для них все одно іновірець, можеш не напружуватися.
твій однодумець ЛАД вважає, що мають домовлятися відразу, поки не стало гірше. чи будуть обирати нових й нових керівників, поки хтось не погодиться.
ти ж хочеш бачити, що вимоги зовсім різні. й окуповувати Іран ніхто не збирається...
2
4
5
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:20
Banderlog написав: prodigy написав:
російська мпц в Україні вже додала до лику святих, ти почав за них активно молитись?
До чого тут я?
Євреї вбили того хто домовився попереднього разу. І вбили його сімю . Навіть півторарічну внучку.
Ти ніколи не переймався про вбитих росією, коли вбивали дітей, коли вбивали цілі родини, ти мовчав ...
а зараз диви, як голос прорізався ...
2
2
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:23
ЛАД написав:
За наших вбитих и живых дітей і жінок Banderlog
не згадує, а воюет уже почти 4 года.
В отличие от большинства здесь присутствующих, в т.ч. вас и меня.
Поэтому у меня лично к Banderlog
"у претензий и упрёков нет.
А у вас и всяких шаманов совести хватает.
а про іранських згадує. бо начебто Ізраіль вбив?
про те, що він радіє з війни й бажає їм воювати подовше (а відповідно й кількість жертв) - це як?
хіба їм не треба якнайшвидше закінчити, як пропонує Трамп? яка ваша думка ЛАД?
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 02 бер, 2026 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:23
ЛАД написав: prodigy написав: Banderlog написав:
Попкорн знадобиться. того хто минулий раз домовився євреї вбили, разом з родиною, вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку... думаю наступні переговорники вже не припустяться такої помилки, не підуть на компроміс.
скільки рф не може добити україну ракетами? З чого ти взяв що ізраїль з сша зможе? Росія іще підкине ірану пару с300 , с400 і війна на близькому сході заграє новими красками.
Швидко отримає своє то і про Україну казали 2, 3 дня. А воно он як получилось. Як писав будівельник - чим більше ракет іран випустить по сша та ізраелю тим швидше збанкрутує, бо втрати мізерні на одну ракету менше ніж 2, 3 людини... він правда писав про Україну а не ізраіль но там ж аналогічно?
вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку
російська мпц в Україні вже додала до лику святих, ти почав за них активно молитись?
чого ти не згадуєш наших вбитих дітей і жінок, байдуже?
За наших вбитих и живых дітей і жінок Banderlog
не згадує, а воюет уже почти 4 года.
В отличие от большинства здесь присутствующих, в т.ч. вас и меня.
Поэтому у меня лично к Banderlog
"у претензий и упрёков нет.
А у вас и всяких шаманов совести хватает.
Как и ты не вспоминаешь про убитых Россией, не замечаешь ... нет их для тебя ...
Вот осуждать "американскую или израильскую военщину" - тут ты в первых рядах, прям молодость вспоминаешь
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:24
Hotab написав: andrijk777 написав:
Я не побачив там "авторство слів". Можна мені тикнути пальцем де там "авторство слів"?
Спочатку піднімаємо очі в шапку.
Потім на низ тексту.
Навіть якщо андрікі не розуміють хто автор, вони мають бачити що точно не Хотаб. Але щось пішло не так, у андріків дислексія
Точности ради.
По шапке текста можно догалаться
, что автор не вы. Хотя, зная вас, я это понял и по тексту.
Из того, что внизу текста, ничего не видно. И даже догадаться невозможно.
Но проще было дать ссылку и показать, что текст - цитата. И не было бы вообще никаких проблем и обсуждений вопроса авторства.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:26
ЛАД
Но проще было
Не вмикати андріку дурачка. І «не било б обсуждєній».
Текст явна публіцистика блогерів.
Шапка вказує на мої сумніви, що так і буде. Це називається не «можна догадаться», а «поза сумнівом».
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 02 бер, 2026 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:27
ЛАД написав:
США сегодня влезли в Иран ради защиты Израиля? Даже не смешно.
Иран представляет угрозу для США? Ещё смешнее.
Україна являла загрозу для рф?
ЛАД написав:
"в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників?" -
Сколько будет убитых в результате вмешательства США пока гадать сложно.
Чому вас не хвилювали десятки тисяч вбитих мирних мешканців Маріуполя? Їх за різними оцінками від 67 до 120 тисяч.
ЛАД написав:
Кстати, вы не в курсе, что на Кипре находится военные базы Великобритании?
В Україні теж є і шо? Кацапи в курсі. Чому рф може мати військові бази в інших країнах світу, а Британія - ні?
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:27
ЛАД написав:
Интересно девки пляшут!
Оказывается, что у нас по отношению к США можно только петь дифирамбы.
Не допускается не только критика, но даже просто трезвый подход. Причём до такой степени, что удаляются даже цитаты в посте шамана. Его ответ остаётся, только не понятно, на что отвечает. Не по его ли просьбе и удаление было?
Так что, Ірина_
, простите, но я восстановлю свой пост, хотя бы этот.
...
так й є ЛАД - я клацаю пальцями, й ваша маячня щезає
постійно згадування лише про В'єтнам та напалм - це не тверезий підхід, це радянська агітка, яку я називаю - "а у вас негрів лінчують".
а я нагадаю, що вам треба поповнити свій радянський лексикон - "соросята". якраз про мене
тільки ніхто не каже, а де ж гроші платять
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:31
Зеленский:
После подписания перемирия в Украине, мы готовы отправить своих специалистов в ОАЭ, Катар, и Саудовскую Аравию, чтобы сбивать иранские БПЛА.
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:33
pesikot написав:
а зараз диви, як голос прорізався ...
) я не переймаюсь ні за вбитих іранців ні за вбитих євреїв.
Війну на близькому сході ОДОБРЯЮ.
Бажаю успіху всім учасникам і хай бються поки не досягнуть справедливого миру.
Це ти чогось розкудахтався. Яке тобі діло до них? В тебе родичі в ірані? Чи в ізраелі?
