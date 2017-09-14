|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:34
Hotab написав:ЛАД
Но проще было
Не вмикати андріку дурачка. І «не било б обсуждєній».
Текст явна публіцистика блогерів. Шапка вказує на мої сумніви, що так і буде. Це називається не «можна догадаться», а «поза сумнівом».
Не обязательно.
Я иногда пишу и добавляю, что не уверен в своей правоте.
Можно высказать на форуме и предположения, в которых не уверен.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:36
Banderlog написав: pesikot написав:
а зараз диви, як голос прорізався ...
) я не переймаюсь ні за вбитих іранців ні за вбитих євреїв.
Війну на близькому сході ОДОБРЯЮ.
Бажаю успіху всім учасникам і хай бються поки не досягнуть справедливого миру.
Це ти чогось розкудахтався. Яке тобі діло до них? В тебе родичі в ірані? Чи в ізраелі?
Цікаво
Якби так мислили всі інші країни коли почалася війна в Україні , то де б зара були кацапи - в Ужгороді чи далі?
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:38
Xenon написав:
Цікаво
Якби ьак мислили всі інші країни коли почалася війна в Україні , то деб запа були кпцапи - в Ужгороді чи далі?
стамбульський договір було парафовано до початку постачання зброї в Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:39
Banderlog написав: pesikot написав:
а зараз диви, як голос прорізався ...
) я не переймаюсь ні за вбитих іранців ні за вбитих євреїв.
Війну на близькому сході ОДОБРЯЮ.
Бажаю успіху всім учасникам і хай бються поки не досягнуть справедливого миру.
Це ти чогось розкудахтався. Яке тобі діло до них? В тебе родичі в ірані? Чи в ізраелі?
Як зайшла мова про вбитих росією, так ти одразу задню вмикнув - "я не я і кобила не моя" ... )
До того, як переймався вбитими іранцями, як засуджував іудеїв ...
PS. То коли знайдешь американську військову базу біля Бурдж-Халіфа ? )
Сподіваюсь, ти все ж таки шукаеш
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:39
fox767676 написав: Xenon написав:
Цікаво
Якби ьак мислили всі інші країни коли почалася війна в Україні , то деб запа були кпцапи - в Ужгороді чи далі?
стамбульський договір було парафовано до початку постачання зброї в Україну
Докази можеш навести ? ...
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:41
Ну що панове, які прогнози стосовно цін на нафту, газ і само собою бензин в Україні?!
Схоже - "Тегеран за 3 дні" плавно може перерости в 3-4 роки
Трамп:
Мы хотели закончить все за 3-4 недели, но операция может продлиться дольше
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:42
Shaman написав:
про те, що він радіє з війни й бажає їм воювати подовше (а відповідно й кількість жертв) - це як?
хіба їм не треба якнайшвидше закінчити, як пропонує Трамп? яка ваша думка ЛАД?
ні не треба.
Треба їх перестерігати від передчасного миру.
Ми з Ладом не однодумці. Він совок, а значить інтернаціоналіст.
я думаю що хай воюють поки не добються справедливості. Ніякої капітуляції.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:43
fox767676 написав: Xenon написав:
Цікаво
Якби ьак мислили всі інші країни коли почалася війна в Україні , то деб запа були кпцапи - в Ужгороді чи далі?
стамбульський договір було парафовано до початку постачання зброї в Україну
Хтось бачив цей договір оурім заяви х...?
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:46
fler
Простите пани докторша, отвечать на вашу чушь - себя не уважать.
Ни логики, ни мысли.Ну, а то, что в Украине есть военные базы Велиобритании, прочитал с интересом. Не знал такого.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:49
pesikot написав: fox767676 написав: Xenon написав:
Цікаво
Якби ьак мислили всі інші країни коли почалася війна в Україні , то деб запа були кпцапи - в Ужгороді чи далі?
стамбульський договір було парафовано до початку постачання зброї в Україну
Докази можеш навести ? ...
до 29 березня 2022 Україні поставляли лише птрк, пзрк, гранатомети
зброя для партизанської війни.
Перші раднянські танки та інша важка техніка з Польщі та Словаччини пішли вже після заморозки стамбульського процесу, в обмін на більш сучасну заміну з США.
