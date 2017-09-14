|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:54
Xenon написав:
Хтось бачив цей договір оурім заяви х...?
поцікавтеся , його публікували західні видання наприкінці 2024
не фонтан
але західні країни могли посилити позиції України долучившись до гарантій, чи перемовин з кремлем по більш глобальним питанням
Замість цього вони обрали шлях прордовжити конфронтацію та годувати Україну обіцянками та зброєю по чайній ложці
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 02 бер, 2026 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:54
хто там радів від того що США напали на Іран?
Де терер Україна буде брати ракети для петріотів?
❗️У Катару залишилось ракет для Patriot на 4 дні за нинішніх темпів використання, – Bloomberg.
ОАЕ та Катар вже приватно лобіюють союзників, щоб переконати Трампа знайти дипломатичне рішення з Іраном, що скоротило б тривалість військових операцій США.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:55
Hotab написав: andrijk777 написав:
[
Я не побачив там "авторство слів". Можна мені тикнути пальцем де там "авторство слів"?
Спочатку піднімаємо очі в шапку.
Потім на низ тексту.
Навіть якщо андрікі не розуміють хто автор, вони мають бачити що точно не Хотаб. Але щось пішло не так, у андріків дислексія
Ти ідіот чи притвояєшся ідіотом?
Якщо форумчанин року то можна дурачка включати?
Я тебе спитав - тикни пальцем на автора. Я не бачив автора! Не розумієш з першого разу?
Ти включаєш ідіота, сипеш образи і але автора не вказуєш.
Ну зрозуміло - авторитетний чел на форумі! Можна просто відповідати образами а не по суті.
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:57
fox767676 написав: pesikot написав: fox767676 написав:стамбульський договір було парафовано
до початку постачання зброї в Україну
Докази можеш навести ? ...
до 29 березня 2022 Україні поставляли лише птрк, пзрк, гранатомети
зброя для партизанської війни.
Перші раднянські танки та інша важка техніка з Польщі та Словаччини пішли вже після заморозки стамбульського процесу, в обмін на більш сучасну заміну з США.
то коли "стамбульський договір було парафовано
" ?
Докази наведи
А поки будеш шукати докази, почитай значення слова "парафовано"
Додано: Пон 02 бер, 2026 19:59
fox767676 написав: Xenon написав:
Хтось бачив цей договір оурім заяви х...?
поцікавтеся , його публікували західні видання наприкінці 2024
не фонтан
Ти докажи, що договір був "парафований" ...
Додано: Пон 02 бер, 2026 20:03
⚡️Китай став на сторону Ірану та заявив про підтримку
«Ми підтримуємо Іран у захисті його суверенітету, безпеки та територіальної цілісності», — міністр закордонних справ Китаю.
Додано: Пон 02 бер, 2026 20:13
andrijk777 написав: Hotab написав: andrijk777 написав:
[
Я не побачив там "авторство слів". Можна мені тикнути пальцем де там "авторство слів"?
Спочатку піднімаємо очі в шапку.
Потім на низ тексту.
Навіть якщо андрікі не розуміють хто автор, вони мають бачити що точно не Хотаб. Але щось пішло не так, у андріків дислексія
Ти ідіот чи притвояєшся ідіотом?
Якщо форумчанин року то можна дурачка включати?Я тебе спитав - тикни пальцем на автора. [b]Я не бачив автора!
[/b] Не розумієш з першого разу?
Ти включаєш ідіота, сипеш образи і але автора не вказуєш.
Ну зрозуміло - авторитетний чел на форумі! Можна просто відповідати образами а не по суті.
Клован, тобі тут ніхто не зобовʼязаний нічого
Якщо тобі дуже цікавий автор, пару речень в пошуку вирішують питання за 0.3 сек 😅
Додано: Пон 02 бер, 2026 20:30
ЛАД написав:fler
Простите пани докторша, отвечать на вашу чушь - себя не уважать.
Ни логики, ни мысли.Ну, а то, что в Украине есть военные базы Великобритании, прочитал с интересом. Не знал такого.
Чаплига давно-давно розказував, що кирпичи українські, а база британська
Додано: Пон 02 бер, 2026 20:44
pesikot написав: fox767676 написав: Xenon написав:
Хтось бачив цей договір оурім заяви х...?
поцікавтеся , його публікували західні видання наприкінці 2024
не фонтан
Ти докажи, що договір був "парафований" ...
Публично Киев не признает этого, хотя ряд источников ZN.UA и утверждают, что Давид Арахамия все же парафировал документ. Между тем парафирование означает только предварительное одобрение документа, а не его окончательную версию. С точки зрения дипломатии, ничего не согласовано, пока все не согласовано. В данном случае подпись фиксирует позиции сторон на тот момент — совпадения и отличия их подходов. Это означает, что в документ до последнего могут вноситься всевозможные изменения.
10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле. В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения (так называемого «стамбульского коммюнике»), в котором в числе прочего была готова на внеблоковый статус неядерной страны под конкретные гарантии безопасности, а вопрос принадлежности Крыма предлагала решать средствами дипломатии в течение 10-15 лет[11]. Проект соглашения не включал требования отвода войск на позиции до 24 февраля 2022 года, которое украинские делегаты озвучивали ранее[4][6][12].
И что ? Камнем преткновения было членство в НАТО
Весной 2022 года Москва обещала закончить войну против Украины, если Киев согласится не вступать в НАТО. Об этом рассказал глава украинской делегации на переговорах с российскими представителями депутат Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1".
По словам Арахамии, украинская сторона отказалась от соглашения по двум причинам. Во-первых, для этого нужно было изменить Конституцию страны, так как в ней закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Во-вторых, недоверие к российской стороне, что та выполнит соглашение, – "это можно только сделать, если есть гарантии безопасности".
"Чтобы мы взяли нейтралитет – это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмём, как Финляндия когда-то, нейтралитет и дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО", – сказал Арахамия.
Арахамия также добавил, что прибывший тогда в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Украине ничего не подписывать и "просто воевать".
И где это призрачное НАТО сейчас? Бомбит Иран вместо Москвы? Полезное дело
Додано: Пон 02 бер, 2026 20:47
❗️Плани росіян на 26-27 роки: окупація Сходу, просування на Запоріжжі й Дніпропетровщині та «погляд» на Одеський регіон, – Зеленський.
«Ми отримали їхні документи... Але ці плани поки що нічого спільного з реальністю не мають».
