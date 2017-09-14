Xenon написав:Хтось бачив цей договір оурім заяви х...?
поцікавтеся , його публікували західні видання наприкінці 2024 не фонтан
Ти докажи, що договір був "парафований" ...
Публично Киев не признает этого, хотя ряд источников ZN.UA и утверждают, что Давид Арахамия все же парафировал документ. Между тем парафирование означает только предварительное одобрение документа, а не его окончательную версию. С точки зрения дипломатии, ничего не согласовано, пока все не согласовано. В данном случае подпись фиксирует позиции сторон на тот момент — совпадения и отличия их подходов. Это означает, что в документ до последнего могут вноситься всевозможные изменения.
10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле. В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения (так называемого «стамбульского коммюнике»), в котором в числе прочего была готова на внеблоковый статус неядерной страны под конкретные гарантии безопасности, а вопрос принадлежности Крыма предлагала решать средствами дипломатии в течение 10-15 лет[11]. Проект соглашения не включал требования отвода войск на позиции до 24 февраля 2022 года, которое украинские делегаты озвучивали ранее[4][6][12].
И что ? Камнем преткновения было членство в НАТО
Весной 2022 года Москва обещала закончить войну против Украины, если Киев согласится не вступать в НАТО. Об этом рассказал глава украинской делегации на переговорах с российскими представителями депутат Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1".
По словам Арахамии, украинская сторона отказалась от соглашения по двум причинам. Во-первых, для этого нужно было изменить Конституцию страны, так как в ней закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Во-вторых, недоверие к российской стороне, что та выполнит соглашение, – "это можно только сделать, если есть гарантии безопасности".
"Чтобы мы взяли нейтралитет – это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмём, как Финляндия когда-то, нейтралитет и дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО", – сказал Арахамия. Арахамия также добавил, что прибывший тогда в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Украине ничего не подписывать и "просто воевать".
И где это призрачное НАТО сейчас? Бомбит Иран вместо Москвы? Полезное дело
"Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні - так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією", - наголосив Сушкевич.
Тобто, акцентувати на тому, що Україна існує - не можна
В той самий час ...
Як повідомляв УНІАН, 17 лютого стало відомо, що за рішенням Міжнародного паралімпійського комітету шість спортсменів з Росії та чотири з Білорусі зможуть змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року, які відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня.
А виступати агресорам під своїми прапорами - можна
fox767676 написав:По рукам бить мамкиных геополитиков Кучмовская авантюра с миссией в Ираке ничему не научила
А що там трапилось погано з місією? А то я смутно памʼятаю. Там країна наче грошей заробила, якісь може бонуси перед «партнерами». Ну і самі військові щось там заробили якісь гроші. На Ланоса
Може хтось і заробив С т.з. дипломатії і міжнародного позиціонування то був фейл. Іракську операцію не підтрумували ні Стара Європа, ні Глобальний Південь До України відношення стало прискіпливе, як до підручної США Але США кинули з НАТО у 2008. Індивідуально хай зарбляють у складі ПВК Не треба ці піднімати на рівень міжнародної політики
"якими можуть бути наслідки близькосхідної війни для України? Насправді все залежить від того, як розвиватимуться події. Вочевидь, що довше ситуація триватиме, то більша ймовірність, що ми стикнемося з негативними чинниками. Також можливо, що США та їхні союзники потребуватимуть величезної кількості боєприпасів для засобів протиракетної оборони та антидронових систем. Україна відповідно може постати перед обмеженням постачання ракет для «Петріотів» та інших подібних боєприпасів. Очевидно, що ціна на нафту зросте вже на момент публікації цієї статті. Що довше триватиме криза в Перській затоці — то вигідніше Росії, то більше коштів отримає її бюджет для фінансування агресії проти України. Та якщо бойові дії не надто затягнуться, а в ідеалі режим Ісламської Республіки зміниться на більш притомний і прозахідний, Україні це, безумовно, буде вигідно. Кремль втратить іще одного важливого союзника. Якщо дешева іранська нафта легально хлине на світовий ринок, це призведе до зниження цін — відповідно дефіцит російського бюджету збільшуватиметься. Залишається тільки побажати, щоб події розвивалися саме так." https://zn.ua/ukr/WORLD/pislja-udaru-po ... hionu.html