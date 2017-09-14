|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 22:08
fox767676 написав: Xenon написав:
Зеленский:
После подписания перемирия в Украине, мы готовы отправить своих специалистов в ОАЭ, Катар, и Саудовскую Аравию, чтобы сбивать иранские БПЛА.
По рукам бить мамкиных геополитиков
Кучмовская авантюра с миссией в Ираке ничему не научила
Ты так и не смог привести доказательства "парафирования" Стамбульских договоренностей
Как влез со своим новым мнением ...
Мамкин геополитик ... ты часто палишься ...
Додано: Пон 02 бер, 2026 22:13
Banderlog написав:
Shaman написав:
про те, що він радіє з війни й бажає їм воювати подовше (а відповідно й кількість жертв) - це як?
хіба їм не треба якнайшвидше закінчити, як пропонує Трамп? яка ваша думка ЛАД?
ні не треба.
Треба їх перестерігати від передчасного миру.
Ми з Ладом не однодумці. Він совок, а значить інтернаціоналіст.
я думаю що хай воюють поки не добються справедливості. Ніякої капітуляції.
правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися
Додано: Пон 02 бер, 2026 22:17
Shaman написав: Banderlog написав:
Shaman написав:
про те, що він радіє з війни й бажає їм воювати подовше (а відповідно й кількість жертв) - це як?
хіба їм не треба якнайшвидше закінчити, як пропонує Трамп? яка ваша думка ЛАД?
ні не треба.
Треба їх перестерігати від передчасного миру.
Ми з Ладом не однодумці. Він совок, а значить інтернаціоналіст.
я думаю що хай воюють поки не добються справедливості. Ніякої капітуляції.
правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися
Підтримую ...
Бо я за віру, але проти релігійних мракобісів в асортименті )
Додано: Пон 02 бер, 2026 22:18
fox767676 написав: Hotab написав: fox767676 написав:
По рукам бить мамкиных геополитиков
Кучмовская авантюра с миссией в Ираке ничему не научила
А що там трапилось погано з місією? А то я смутно памʼятаю.
Там країна наче грошей заробила, якісь може бонуси перед «партнерами». Ну і самі військові щось там заробили якісь гроші. На Ланоса
Може хтось і заробив
С т.з. дипломатії і міжнародного позиціонування то був фейл.
Іракську операцію не підтрумували ні Стара Європа, ні Глобальний Південь
До України відношення стало прискіпливе, як до підручної США
Але США кинули з НАТО у 2008.
Індивідуально хай зарбляють у складі ПВК
Не треба ці піднімати на рівень міжнародної політики
Індивідуальні заробітки там крихти, бо військові України в ті роки (і не тільки ті) були поставлені в такі рамки, що готові були за будь які гроші їхати помирати. І 18 таки загинули там.
А основне заробляла держава.
Те що політики в 2008 році не скористалися заробленими укр військовими в Іраку вістами - це ж питання до політиків того року.
Та і ставлення Європи там було неоднозначно негативне. Так, Франція і Німеччина не підтримали в ООН, але повітряний простір надали, бази (? не памʼятаю). Брити активно брали участь, Італія, Іспанія, Португалія. Ну за Польшу і казати нема чого, вони не старі, але дуже активні.
Я збирався (хотів) туди. Ясна що не в авіаційну компоненту. . Але не вийшло.
Додано: Пон 02 бер, 2026 22:18
Shaman написав: Banderlog написав:
Shaman написав:
про те, що він радіє з війни й бажає їм воювати подовше (а відповідно й кількість жертв) - це як?
хіба їм не треба якнайшвидше закінчити, як пропонує Трамп? яка ваша думка ЛАД?
ні не треба.
Треба їх перестерігати від передчасного миру.
Ми з Ладом не однодумці. Він совок, а значить інтернаціоналіст.
я думаю що хай воюють поки не добються справедливості. Ніякої капітуляції.
правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися
Ортодоксальних євреїв теж?
Додано: Пон 02 бер, 2026 22:23
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...
Но человек, сумевший почти 37 лет управлять не самой простой страной и не с самыми плохими результатами (приводил данные - по ВВП(ППС) на душу то же, что Украина, при этом достаточно сильная и неплохо вооружённая армия), наверное, чего-то стоит.
за такими критеріями й гітлер чогось вартий - за кілька років створив армію, що захопила пів-Європи. й відношення до хаменеї має бути відповідне - власне народ цей продемонстрував...upd
й нагадую, знову забули, підприємницький талант - холдинг на багато мільярдів не кожен створить. хоча майже за сорок років...
В отличие от Гитлера Иран пока что никого не захватывал.
А если бы Гитлер не начал "захоплювати пів-Європи", а сидел бы у себя в Германии, ограничившись аншлюссом Австрии и захватом Чехословакии, то неизвестно, как бы его сегодня оценивали.
"власне народ цей продемонстрував" - який народ?
Я тут приводил немного цитат об отношении к его убийству. Надеюсь, вы видели, если не удалили. Если надо, могу для вас поискать и ещё. Но вы почему-то уверены, что весь Иран на радостях пляшет. Не понятно, откуда у вас такие сведения.
И вы ещё что-то там пишете о зашоренности.
а хто спонсорує більшість терористів на Близькому Сході, не Іран? з метою дестабілізації. вже скільки, ті ж сорок років? Ліван має завдячувати саме Ірану за безлад в своїй країні. про декларування знищення Ізраілю теж мовчимо.
якщо ви так уважно шукаєте, то напевне ж бачили, що багато хто святкував - "помер тот, помрет и этот". але не всі, ну не вигадуйте ЛАД, я слово "весь" не використовував, це ваша брехня.
добре, хоч погоджуєтесь, що місце хамейні десь поруч з гітлером...
а як щодо його підприємницького таланту, щось ви ніяк не хочете його визнати
Додано: Пон 02 бер, 2026 22:24
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
ні не треба.
Треба їх перестерігати від передчасного миру.
Ми з Ладом не однодумці. Він совок, а значить інтернаціоналіст.
я думаю що хай воюють поки не добються справедливості. Ніякої капітуляції.
правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися
Ортодоксальних євреїв теж?
добре, євреїв залишимо
вони жінок не гноблять
Додано: Пон 02 бер, 2026 22:27
Banderlog написав: Shaman написав:
правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися
Ортодоксальних євреїв теж?
Хто про що, а ти про евреїв ... )
Не кажи потім, що ти не антисеміт ... з тебе це пре постійно
Додано: Пон 02 бер, 2026 22:29
pesikot написав: fox767676 написав: Xenon написав:Зеленский
:
После подписания перемирия в Украине, мы готовы отправить своих специалистов в ОАЭ, Катар, и Саудовскую Аравию, чтобы сбивать иранские БПЛА.
По рукам бить мамкиных геополитиков
Кучмовская авантюра с миссией в Ираке ничему не научила
Ты так и не смог привести доказательства "парафирования" Стамбульских договоренностей
він з власного досвіду плутає "парафировать" с "парафинить", тому й не може
Додано: Пон 02 бер, 2026 22:29
pesikot написав:
Ты так и не смог привести доказательства "парафирования" Стамбульских договоренностей
Все я привел
кто умеет тот прочел
а ты тупой и токсичный жлоб
сколько ты на людей кидадся из-за своего невежества
незнания школьной программы украинской литературы когда тебя тебя тригерили слова "силовик", "юродивый", "ломать шапки"
я и так потратил дофига времени на попытки просветить тебя
