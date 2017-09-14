RSS
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:08

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
Зеленский:
После подписания перемирия в Украине, мы готовы отправить своих специалистов в ОАЭ, Катар, и Саудовскую Аравию, чтобы сбивать иранские БПЛА.

По рукам бить мамкиных геополитиков
Кучмовская авантюра с миссией в Ираке ничему не научила


Ты так и не смог привести доказательства "парафирования" Стамбульских договоренностей

Как влез со своим новым мнением ...

Мамкин геополитик ... ты часто палишься ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13483
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:13

  Banderlog написав:
  Shaman написав:про те, що він радіє з війни й бажає їм воювати подовше (а відповідно й кількість жертв) - це як?

хіба їм не треба якнайшвидше закінчити, як пропонує Трамп? яка ваша думка ЛАД? 8)

ні не треба.
Треба їх перестерігати від передчасного миру.
Ми з Ладом не однодумці. Він совок, а значить інтернаціоналіст.
я думаю що хай воюють поки не добються справедливості. Ніякої капітуляції.

правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11888
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:17

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:про те, що він радіє з війни й бажає їм воювати подовше (а відповідно й кількість жертв) - це як?

хіба їм не треба якнайшвидше закінчити, як пропонує Трамп? яка ваша думка ЛАД? 8)

ні не треба.
Треба їх перестерігати від передчасного миру.
Ми з Ладом не однодумці. Він совок, а значить інтернаціоналіст.
я думаю що хай воюють поки не добються справедливості. Ніякої капітуляції.

правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися ;)


Підтримую ...

Бо я за віру, але проти релігійних мракобісів в асортименті )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13483
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:18

  fox767676 написав:
  Hotab написав:
  fox767676 написав:По рукам бить мамкиных геополитиков
Кучмовская авантюра с миссией в Ираке ничему не научила

А що там трапилось погано з місією? А то я смутно памʼятаю.
Там країна наче грошей заробила, якісь може бонуси перед «партнерами». Ну і самі військові щось там заробили якісь гроші. На Ланоса


Може хтось і заробив
С т.з. дипломатії і міжнародного позиціонування то був фейл.
Іракську операцію не підтрумували ні Стара Європа, ні Глобальний Південь
До України відношення стало прискіпливе, як до підручної США
Але США кинули з НАТО у 2008.
Індивідуально хай зарбляють у складі ПВК
Не треба ці піднімати на рівень міжнародної політики

Індивідуальні заробітки там крихти, бо військові України в ті роки (і не тільки ті) були поставлені в такі рамки, що готові були за будь які гроші їхати помирати. І 18 таки загинули там.
А основне заробляла держава.
Те що політики в 2008 році не скористалися заробленими укр військовими в Іраку вістами - це ж питання до політиків того року.
Та і ставлення Європи там було неоднозначно негативне. Так, Франція і Німеччина не підтримали в ООН, але повітряний простір надали, бази (? не памʼятаю). Брити активно брали участь, Італія, Іспанія, Португалія. Ну за Польшу і казати нема чого, вони не старі, але дуже активні.
Я збирався (хотів) туди. Ясна що не в авіаційну компоненту. . Але не вийшло.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18009
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:18

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:про те, що він радіє з війни й бажає їм воювати подовше (а відповідно й кількість жертв) - це як?

хіба їм не треба якнайшвидше закінчити, як пропонує Трамп? яка ваша думка ЛАД? 8)

ні не треба.
Треба їх перестерігати від передчасного миру.
Ми з Ладом не однодумці. Він совок, а значить інтернаціоналіст.
я думаю що хай воюють поки не добються справедливості. Ніякої капітуляції.

правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися ;)

Ортодоксальних євреїв теж?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4819
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:23

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Но человек, сумевший почти 37 лет управлять не самой простой страной и не с самыми плохими результатами (приводил данные - по ВВП(ППС) на душу то же, что Украина, при этом достаточно сильная и неплохо вооружённая армия), наверное, чего-то стоит.

за такими критеріями й гітлер чогось вартий - за кілька років створив армію, що захопила пів-Європи. й відношення до хаменеї має бути відповідне - власне народ цей продемонстрував...

upd й нагадую, знову забули, підприємницький талант - холдинг на багато мільярдів не кожен створить. хоча майже за сорок років...

В отличие от Гитлера Иран пока что никого не захватывал.
А если бы Гитлер не начал "захоплювати пів-Європи", а сидел бы у себя в Германии, ограничившись аншлюссом Австрии и захватом Чехословакии, то неизвестно, как бы его сегодня оценивали.
"власне народ цей продемонстрував" - який народ?
Я тут приводил немного цитат об отношении к его убийству. Надеюсь, вы видели, если не удалили. Если надо, могу для вас поискать и ещё. Но вы почему-то уверены, что весь Иран на радостях пляшет. Не понятно, откуда у вас такие сведения.
И вы ещё что-то там пишете о зашоренности. :)

а хто спонсорує більшість терористів на Близькому Сході, не Іран? з метою дестабілізації. вже скільки, ті ж сорок років? Ліван має завдячувати саме Ірану за безлад в своїй країні. про декларування знищення Ізраілю теж мовчимо.

якщо ви так уважно шукаєте, то напевне ж бачили, що багато хто святкував - "помер тот, помрет и этот". але не всі, ну не вигадуйте ЛАД, я слово "весь" не використовував, це ваша брехня.

добре, хоч погоджуєтесь, що місце хамейні десь поруч з гітлером...

а як щодо його підприємницького таланту, щось ви ніяк не хочете його визнати :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11888
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:24

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:ні не треба.
Треба їх перестерігати від передчасного миру.
Ми з Ладом не однодумці. Він совок, а значить інтернаціоналіст.
я думаю що хай воюють поки не добються справедливості. Ніякої капітуляції.

правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися ;)

Ортодоксальних євреїв теж?

добре, євреїв залишимо :lol: вони жінок не гноблять ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11888
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися ;)

Ортодоксальних євреїв теж?


Хто про що, а ти про евреїв ... )

Не кажи потім, що ти не антисеміт ... з тебе це пре постійно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13483
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:29

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  Xenon написав:Зеленский:
После подписания перемирия в Украине, мы готовы отправить своих специалистов в ОАЭ, Катар, и Саудовскую Аравию, чтобы сбивать иранские БПЛА.

По рукам бить мамкиных геополитиков
Кучмовская авантюра с миссией в Ираке ничему не научила

Ты так и не смог привести доказательства "парафирования" Стамбульских договоренностей

він з власного досвіду плутає "парафировать" с "парафинить", тому й не може :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 02 бер, 2026 22:31, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11888
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ты так и не смог привести доказательства "парафирования" Стамбульских договоренностей


Все я привел
кто умеет тот прочел
а ты тупой и токсичный жлоб
сколько ты на людей кидадся из-за своего невежества
незнания школьной программы украинской литературы когда тебя тебя тригерили слова "силовик", "юродивый", "ломать шапки"
я и так потратил дофига времени на попытки просветить тебя
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 02 бер, 2026 22:33, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5338
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
