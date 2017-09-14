Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам.

Если завтра Кадыров начнет выпендриваться насчет нефти и Путин его грохнет - он тоже станет светочем демократии и проводником прав человека, я правильно понимаю?

Путин вон Пригожина ликвидировал - международного военного преступника, на руках которого кровь тысяч и тысяч - чего вы не целуете его в ж***: восстановил законность, гарант права, чо.

Трампу абсолютно насрать на всякие там демократии или диктатуры во всяких Венесуэлах и уж, тем более, Иранах.

Его цели уже предельно понятны и ясны.



Первая - получение мировой гегемонии в торговле нефтью.

Вторая - восстановление контроля над сферой своих интересов.

Всё.



Он уже неоднократно предлагал Путину поделить мир именно по этим рубежам: вот тебе твоя треть планеты, дели её с Китаем, как у вас там получится, а вот мне моя половина - и давай торговать нефтью вместе, каждый в своем домике.

И если бы Путин не был д..., он бы руками и ногами вцепился в это просто невероятное окно возможностей, которое ему открывает Трамп.

Но Путин д..., он решил, что руины Купянска ему важнее мирового господства - и только это нас и спасает.

Трамп до последнего не может поверить, что д... делает такой выбор, кстати.



Просто так получилось, что нефть есть в основном там, где у власти всякие утырки. Точнее, наоборот - там где есть нефть, к власти, как правило, приходят всякие утырки.

В КНДР вот никакой нефти нет - и Трампу совершенно глубочайшим образом по самые брови насрать на все страдания корейского народа.

Пухляша полностью выпал из его поля зрения.



В Кубе тоже нефти нет, но она лежит в сфере его интересов - и она, скорее всего, следующая на очереди. Особенно если выебываться и топить американские катера.



А вот в Гренландии нет никаких утырков, там полная и абсолютная демократия, и подемократичней, чем в США, но, к своему несчастью, Гренландия тоже лежит в сфере его интересов - и именно она была опробована на зуб первой.

Но воевать с европейской страной НАТО, когда Альянс показал, что он все еще есть и готов объединится вокруг нее - это совсем не то же самое, что **а кратно превосходящей самой мощной в мире армией и так уже полудохлый Иран, да тем более в союзничестве с Израилем - и Трамп отступил.

Гренландия была отставлена в сторонку.

Ровно как и Канада.

Потому что ТАСО.



И если новое иранское руководство - о смене режима я сейчас не говорю, ему совершенно пох... и на режим и на его смену, и когда я читаю всевозможных высоколобых экспертов, которые уже третий день в один голос заявляют, что целью Трампа является смена режима, я никак понять не могу: Венесуэла была месяц назад, у вас что, память реально как у курицы?

Новое руководстве Венесуэлы оказалось более сговорчивым - и Трампу абсолютно плевать теперь, что никакой смены режима там не произошло, что Мадуро просто поменяли на его преемницу, и все.

Свои собственные личные цели достигнуты - остальное не волнует.



Так вот, если новое иранское руководство будет чуть поумнее и посговорчивее, как венесуэльское, и Трамп снова решит свои проблемы - да и глубоко плевать и на этот Корпус стражей исламской революции, и на режим, и на всех политзаключенных месте взятых, со всеми их пытками и расстрелами демонстрантов тысячами, если не десятками тысяч.

Аще не волнует.Которых, к слову, он один раз уже кинул - когда открылось отличное окно возможностей во время массовых протестов, вот именно тогда и надо было действовать - и тридцати тысяч убитых бы не было.

А теперь протесты подавлены - а сменится ли режим ракетными ударами, не сменится ли - это еще фиг его знает, бабушка надвое сказала. В истории примеров того, что не сменится, больше. И в Афган пришлось для этого входить, и СССРу и США, и, там, в Чехословакию, и в тот же Ирак со Вьетнамом.

И если не сменится, то тогда надо будет вводить сухопутные войска, а это снова горящие Абрамсы, снова плохая картинка, да нахрен надо. Будет, конечно, скорее всего, как в Ираке, когда 95 процентов армии просто разбежалось или было куплено, но какие-то желавшие сдохнуть за Хуссейна д... все же нашлись, и парочку Абрамсов пожгли.

А был такой отличный шанс сделать все это руками протестующих…

И если не произойдет раскола между силовиками, то объединенных штыков у аятолл по прежнему достаточно, чтобы подавить любые безоружные протесты - там общая численность силовиков в районе двух миллионов.



Точно так же Трамп кинул курдов, которых полностью вырезали в Сирии - напомню, совсем недавно был скандал, когда турецкий министр заявил, дословно: «мы окончательно решили проблему курдов в Сирии, пора теперь и Ираку решить её у себя».

Курды, это народ численностью сорок миллионов, борющийся за свою независимость - это вот просто страна размером с Украину - и которых турки с новым сирийским правительством, как писали розовые поняшки «демократическим новым сирийским правительством», сейчас вырезают в Сирии просто под ноль.

Это полнейший геноцид народа, по численности не уступающего украинскому, но миру на него совершенно пох....

И Трампу в первейшую очередь.



Как он кинул афганское сопротивление, и там сейчас полный талибан.

Как он кинул венесуэльскую оппозицию.

Как он кинул беларусов и договаривается с Лукашенко.

Как он кинул Украину и пытается продать её Путину.



А если бы и сами Мадуро с Хаменеи не были бы д..., а были бы посговорчивее, как Панама, а и тому, и тому Трамп вначале и предлагал сделку, напомню - то сейчас и им пожимали бы ручки и расстилали красную дорожку в Анкоридже, и они были бы лучшими друзьями.

А не была бы сговорчивой Панама - мы бы сейчас наблюдали военную операцию и там.



Так что давайте, расскажите мне про демократию и права человека, как первичные приоритеты для Трампа, ага.

Хватит уже быть наивными дурачками-то, ну.

Розовые очки бьются стеклами внутрь.

Всегда.



Единственное, что во всей этой истории меня по-настоящему удивляет, так это то, что рыжая тыква, даже в соавторстве с идиотом Хегсетом, не сумели развалить американскую армию даже за год, и она показывает по-прежнему блестящие результаты.

Вот это и вправду удивительно.



Это дает надежу на то, что, все-ж таки, может, система сдержек и противовесов действительно существует и она крепче, чем мы думали.

А так-тот, конечно, в добрый путь. Чем больше утырков на концерте Кобзона, тем лучше. Кто ж спорит.

Только демократией здесь и не пахнет.

Доброе утро.

Ваш Дед.