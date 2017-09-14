RSS
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:58

  Wirująświatła написав:зеленский на мир не влияет.

а хто вліяє ? Папа римський? Митрополит Онуфрій якого зеля позбавив громадянства?
Може глава остатків ригів
Бойко?
За мир в Україні відповідальний Зеленський лічно.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:00

  ЛАД написав:Пока что цена за 2 дня цена на брент выросла с примерно 72 до 82,08 долл, WTI 75,35 долл, а евро упал с 1,18 до 1,16 долл.
Зато гривня держится почти непоколебимо. "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 03.03.2026" - 43,40.
Кстати,по данным https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2026-02/ я как-то не вижу цены 40 долл за уралс, о которой здесь периодически сообщают и на её основе рассуждают, что у РФ исчезли нефтяные доходы.

взагалі то долар піднявся з 43,13 до 43,40, що відповідає з 1,18 до 1,17, але добре, вважаємо, що це без змін. а 1,16 це впало останні години, подивимось на курс ввечері. що там щодо акцентів, а ЛАД? чи дійсно не можете коректно співставляти, лише приблизно? ;)

є нюанси - звідки інфо, й головне це ціна на якому базисі поставки?.. до речі, як й Brent та WTI - на якому базисі?
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:03

  Shaman написав:
  Banderlog написав: Це оптимістичний сценарій влади. Якщо в тебе є інший то розказуй, послухаєм.

оце твоє хибне припущення.

а навіщо тобі щось розповідати? "кожному по вірі його" ;)

Нічого хибного в моєму припущенні нема. Зеленський збирається лишатись презедентом і воювати ще 4 роки мінімум. І ніхто крім нього права вести переговори не має, він всім заборонив.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:06

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.................
й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати... :lol:

Наш газопровод работал без всякого перемирия вполне официально до 01.01.2025, т.е почти 3 года во время войны.
Если Европе сильно припечёт, то заработает снова.
И все повреждения чудесным образом исчезнут.

на північному теж щезнуть?..

відновлять постачання газу - так й ми поповнимо свої запаси. можна шукати лише негаразди, а можна - можливості. чим ми й відрізняємось...

Не знаю, насколько существенные повреждения на "Северном потоке", но надо будет, быстро восстановят. Но это вряд ли.
А вот наш запустить можно быстро.
А мы как пополнять свои запасы будем - опять по реверсу "европейским" газом?
Не можем же мы покупать агрессорский москальский газ.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:08

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: Це оптимістичний сценарій влади. Якщо в тебе є інший то розказуй, послухаєм.

оце твоє хибне припущення.

а навіщо тобі щось розповідати? "кожному по вірі його" ;)

Нічого хибного в моєму припущенні нема. Зеленський збирається лишатись презедентом і воювати ще 4 роки мінімум. І ніхто крім нього права вести переговори не має, він всім заборонив.

а склад делегації на перемовинах - Зе, Зе, Зе? :lol: не фантазуй, це на Раші диктатура, там все від путіна залежить. в нас трохи по-іншому. й ще ми залежимо від думки союзників - але теж залежимо, а не підкоряємося...

а прихильникам РПЦ нема чого вести перемовини за Україну...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:10

true нейтралітет

Чому Швейцарія запровадила санкції щодо України та чи скасують їх

Після початку повномасштабної агресії РФ проти України Європейський Союз запровадив санкції проти країни-агресора.

До більшості цих заходів приєдналася і Швейцарія.

Санкції проти Росії стосуються не тільки військової техніки (танків, боєприпасів або бойових літаків), а й найширшого спектра товарів і послуг.

Мета санкцій ЄС – не допустити постачання таких товарів до Росії і тим самим змусити її припинити агресивну війну проти України.

Однак додатково, хоч і в обмеженому обсязі, Швейцарія поширює їхню дію і на Україну.

В уряді наголошують: Швейцарія просто не має іншого вибору через нейтралітет, який передбачає застосування правового принципу "однакового ставлення".
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:12

БТС про реальполітік: Трамп б"є Іран, а падає ЄС

БТС про реальполітік: Трамп б"є Іран, а падає ЄС
flyman
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:13

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Наш газопровод работал без всякого перемирия вполне официально до 01.01.2025, т.е почти 3 года во время войны.
Если Европе сильно припечёт, то заработает снова.
И все повреждения чудесным образом исчезнут.

на північному теж щезнуть?..

відновлять постачання газу - так й ми поповнимо свої запаси. можна шукати лише негаразди, а можна - можливості. чим ми й відрізняємось...

Не знаю, насколько существенные повреждения на "Северном потоке", но надо будет, быстро восстановят. Но это вряд ли.
А вот наш запустить можно быстро.
А мы как пополнять свои запасы будем - опять по реверсу "европейским" газом?
Не можем же мы покупать агрессорский москальский газ.

звісно ні, це буде газ німецьких та польських постачальників. :lol: а якщо його ще почнуть купувати на кордоні Україна-Раша, це взагалі буде чудово.

не поспішайте. я більше ставлю на те, що Ірану потоплять весь його флот, рознесуть пускові, й буде як з російською блокадою Чорного моря...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:19

  flyman написав:БТС про реальполітік: Трамп б"є Іран, а падає ЄС


Я тобі позавчора ще відповідав що Європа не повстидається навіть із знекровленої Ураїни війська на свій захист требувати
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:20

  ЛАД написав:Кстати,по данным https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2026-02/ я как-то не вижу цены 40 долл за уралс, о которой здесь периодически сообщают и на её основе рассуждают, что у РФ исчезли нефтяные доходы.

А данные минфина показывают 30$ дисконта на прошедшей неделе от цены Brent для цены продажи Urals из-за санкций ?
