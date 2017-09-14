Xenon написав:ну що скажуть патріоти які вболівають за "рудого довбня маразматичного" ?
▪️Ціна нафти Brent на лондонській біржі перевищила $83 за барель уперше з липня 2024 року. ▪️біржові ціни на газ у Європі зростають більш ніж на 35% — піднялися вище $730 за тисячу кубометрів. ▪️Індія каже, що розглядає збільшення закупівель нафти у рф на тлі війни на Близькому Сході. ❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані
Китай закликав усі сторони іранської війни забезпечити безпечне проходження суден через Ормузьку протоку, що стало прямим закликом з боку головного економічного партнера Ісламської Республіки до продовження торгівлі цим водним шляхом.
Будучи найбільшим у світі імпортером нафти і газу, Китай належить до найуразливіших країн — незважаючи на наявність значних запасів, майже половина його імпорту сирої нафти в грудні проходила через протоку.
«Китай наполегливо закликає всі сторони негайно припинити військові дії, уникати ескалації напруженості та забезпечувати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці», — заявила представниця Міністерства закордонних справ Мао Нін.
Раніше високопоставлені керівники газових компаній заявляли, що Китай чинить тиск на іранських чиновників за лаштунками, закликаючи їх уникати дій, які могли б зірвати експорт катарського газу або інші поставки енергоносіїв через протоку. За наявними даними, щонайменше чотири комерційні судна зазнали пошкоджень.
За словами керівників державних компаній, поінформованих представниками уряду, урядовці чинять тиск на високопоставлених іранських колег, щоб гарантувати, що Тегеран не атакуватиме танкери з нафтою та скрапленим газом, що проходять через протоку, а натомість забезпечить безперебійне постачання вантажів.
нічого особистого, лише бізнес...
Shaman написав:щось ЛАД забув, що УПА воювала 10 років без ніякої допомоги..
і хто це буде воювати як УПА, "ти штолі"? Незламна писанина від того, хто зараз навіть в тил бухгалтером нехоче йти... Отямтесь вже нарешті, "астанавітєсь"(с)
ти точно не будеш - ти й за себе не будеш. "не бей, лучше обоссы" - это ж твой лозунг
ти здатен за своє балабольство хоч раз відповісти? Конкретно ти (а не я) написав про УПА яка воювала 10 років без підтримки. Тобто у випадку чогось тебе можна обвязати іржавими гранатами і катапультувати в напрямку російського танку? Якщо ні, то цікаво хто це має робити, поки ти тут строчиш свою потужність
Letusrock написав:і хто це буде воювати як УПА, "ти штолі"? Незламна писанина від того, хто зараз навіть в тил бухгалтером нехоче йти... Отямтесь вже нарешті, "астанавітєсь"(с)
ти точно не будеш - ти й за себе не будеш. "не бей, лучше обоссы" - это ж твой лозунг
ти здатен за своє балабольство хоч раз відповісти? Конкретно ти (а не я) написав про УПА яка воювала 10 років без підтримки. Тобто у випадку чогось тебе можна обвязати іржавими гранатами і катапультувати в напрямку російського танку? Якщо ні, то цікаво хто це має робити, поки ти тут строчиш свою потужність
ти хочеш щось заперечити про УПА? ти вчив іншу сторію?..
враховуючи твою марність, то катапультуємо тебе, а запах від твоїх штанців буде потужною хімічною зброєю
Так он по-хорошему предупреждал что окно переговоров вот-вот закроется США сами экспортер энергоресурсов, вопрос насколько вообще европейцы способны алекватно оценивать ситуацию 20-25 лет назад еще что-то кумекали
незламники на два ходи не можуть прочитати нафтову євровиделку на туру і двох слонів: Фіцо і когось там в Чехії (Фіалу чи Бабіша) та шах і мат Орбану.
ти до УПА ніякого відношення не можеш мати, бо геть з інших країв на тис км східніше від їх діяльності на відміну від летасрока, бандерлога та мене твої уявлення про їх діяльність - просто відбиток пропаганди таких же професійних псевдоукраїнців типу портникова та пінчуківських фондів даремно ви такі лізите у це питання
ЛАД написав:Пока что цена за 2 дня цена на брент выросла с примерно 72 до 82,08 долл, WTI 75,35 долл, а евро упал с 1,18 до 1,16 долл. Зато гривня держится почти непоколебимо. "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 03.03.2026" - 43,40. Кстати,по данным https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2026-02/ я как-то не вижу цены 40 долл за уралс, о которой здесь периодически сообщают и на её основе рассуждают, что у РФ исчезли нефтяные доходы.
А знижки які надає педерація для кожного контрагента окремо - це по твоєму вже враховано в ціні мінфіну? От і виходить Хороший зір не компенсовує відсутність розуму.
Letusrock написав:Тобто у випадку чогось тебе можна обвязати іржавими гранатами і катапультувати в напрямку російського танку?
Дурень як чогось не знає - то відразу бреше.. 1 УПА не воювало під мАсквАю 2 Якщо танк зявиться поближче до Галичини - тоді подивимось на те як він горітиме.. В крайньому випадку ті що здурі заїхали під Житомир в 2022 - горіли так що педераційники змушені були драпати.. Тому ще раз Якщо педерація замутить десант в Галичину ... це буде епічне видовище, про яке педераційники будуть згадувати століттями...