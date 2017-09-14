Додано: Вів 03 бер, 2026 14:50

В 1960 році Василь Кук написав так званий «Відкритий Лист В. Кука до Ярослава Стецька, Миколи Лебедя, Степана Ленкавського, Дарії Ребет, Івана Гриньоха та до всіх українців, що проживають за кордоном!», у якому визнавав радянську владу в Україні, зрікався та засуджував засади та методи боротьби ОУН та УПА, а також закликав українські організації, які вели національно-визвольну боротьбу, до її припинення та визнання СРСР.[5] Так закінчується цей лист:

я якось в середині нульових пробував дискутувати як з батьком так і з тіткою, яка все життя прожила в тому селі де пішки до Польщі, та лісопеді до БілорусіЯ типу нейтрально - "ну бандерівці вони ж не тільки з комуністами, вони ще й з німцями воювали..."від батька з тіткою потік обуренняНу навіть якщо без емоцій - у самого засновника УПА Бульби-Боровця самі ж упашники вбили дружину, бо католичка (не полячка, чешка). Діставалось навіть українцям римо-католикам ("калакутам").Про експроприації продовольства я вже мовчу. І саме головне чим це все скінчилось?