Banderlog написав:а хто вліяє ? Папа римський? Митрополит Онуфрій якого зеля позбавив громадянства? Може глава остатків ригів Бойко? За мир в Україні відповідальний Зеленський лічно.
Виталий, конечно, немного увлёкся - от Зеленского всё же зависит. Но заставить его (а в его лице Украину) подписать мир достаточно легко. Если остановить или хотя бы заметно ограничить военную и финансовую поддержку Украины, то самые незламные незламники согласятся на что угодно, просто не смогут воевать. Разве что лопатами Кулебы. Но это недолго. В конце концов, мир могут подписать и без Украины, как было с Южной Кореей.
а деякі зрадофіли готові здатися за будь-яких умов - бо надіються, що за руський язик їх будуть бити не дуже сильно...
щось ЛАД забув, що УПА воювала 10 років без ніякої допомоги... або гадає, що всі такі, як він
А який результат від тих 10 років війни? Поразка і УРСР. Підходить такий же результат зараз?
я якось в середині нульових пробував дискутувати як з батьком так і з тіткою, яка все життя прожила в тому селі де пішки до Польщі, та лісопеді до Білорусі Я типу нейтрально - "ну бандерівці вони ж не тільки з комуністами, вони ще й з німцями воювали..." від батька з тіткою потік обурення Ну навіть якщо без емоцій - у самого засновника УПА Бульби-Боровця самі ж упашники вбили дружину, бо католичка (не полячка, чешка). Діставалось навіть українцям римо-католикам ("калакутам").Про експроприації продовольства я вже мовчу. І саме головне чим це все скінчилось?
В 1960 році Василь Кук написав так званий «Відкритий Лист В. Кука до Ярослава Стецька, Миколи Лебедя, Степана Ленкавського, Дарії Ребет, Івана Гриньоха та до всіх українців, що проживають за кордоном!», у якому визнавав радянську владу в Україні, зрікався та засуджував засади та методи боротьби ОУН та УПА, а також закликав українські організації, які вели національно-визвольну боротьбу, до її припинення та визнання СРСР.[5] Так закінчується цей лист:
Schmit написав:А який результат від тих 10 років війни? Поразка і УРСР. Підходить такий же результат зараз?
А який результат Козаччини ? Підпорядкування імперіям?.... Чи збереження мови/віри/традицій... які привели до України сьогодні... до речі , зараз Україна самостійна найдовший проміжок часу за останні 400 років....
4. Черты лица Какими были черты лица Христа? Они были еврейскими. Совершенно очевидно, что Христос был евреем (или иудеем). Об этом можно прочитать в частности в посланиях апостола Павла. Как же выглядел еврей того времени?