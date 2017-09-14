RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16970169711697216973
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:15

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:Чому 4 роки?
Там ж чітко написано - до кінця війни. Коли той кінець війни буде... хз.
я мав на увазі мінімальний період і оптимістичний план. А песимістичний...
Оно вже шаман хоче щоб після ще 4 років війни , ми іще 10 років партизанили. :lol:
Приписувати комусь свої фантазії - як би не коректно
Якщо хтось СЬОГОДНІ Вас підтримує і ОБІЦЯЄ підтримувати ще років 10 навіть якщо Ви програєте на фронті, але не капітулюєте - це можна назвати що ВІН ХОЧЕ щоб Ви програли і йшли в партизани?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28063
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:15

партизани

  fox767676 написав:flyman

я якось в середині нульових пробував дискутувати як з батьком так і з тіткою, яка все життя прожила в тому селі де пішки до Польщі, та лісопеді до Білорусі
Я типу нейтрально - "ну бандерівці вони ж не тільки з комуністами, вони ще й з німцями воювали..."
від батька з тіткою потік обурення
Ну навіть якщо без емоцій - у самого засновника УПА Бульби-Боровця самі ж упашники вбили дружину, бо католичка (не полячка, чешка). Діставалось навіть українцям римо-католикам ("калакутам").Про експроприації продовольства я вже мовчу. І саме головне чим це все скінчилось?


В 1960 році Василь Кук написав так званий «Відкритий Лист В. Кука до Ярослава Стецька, Миколи Лебедя, Степана Ленкавського, Дарії Ребет, Івана Гриньоха та до всіх українців, що проживають за кордоном!», у якому визнавав радянську владу в Україні, зрікався та засуджував засади та методи боротьби ОУН та УПА, а також закликав українські організації, які вели національно-визвольну боротьбу, до її припинення та визнання СРСР.[5] Так закінчується цей лист:

Це приблизно те саме що мені бабця про партизанів і хто там і як "воював", так що нічого незвичного.
Патріотам би ще вивчити політичні платформи тих років, та ідеологічні засади щоб відрізняти ньюанси червоних кхмерів та чучхе і хунвенбінів.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 бер, 2026 15:18, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42474
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:16

  Letusrock написав:
  Shaman написав:ти хочеш щось заперечити про УПА? ти вчив іншу сторію?..
я хочу заперечити що приводити зараз цей приклад (як аргумент у дискусії з ЛАДом) повна дурня, бо ніхто не буде "воювати 10 років як УПА"

кажи за себе - особисто ти не будеш, ти й за себе воювати не будеш. але так, на практиці не перевіримо - бо Раша далі Дніпра не пролізе, а з великою вірогідністю буде десь там, де й зараз... а Галичина під Москвою не буде вже ніколи... якось так 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11907
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:16

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
  _hunter написав:[
А что тут говорить? - нужно результатов дождаться. Но пока в концепцию MAGA все укладывается...

похоже там не только "рыжий" кукухой поехал, а и вся его кодла приближенных

Трамп був помазаний Ісусом, щоб запалити сигнальний вогонь в Ірані і викликати Армагеддон: про це військові командири США розповідали солдатам, — Substack

https://jonathanlarsen.substack.com/p/u ... war-is-for


Никого не напоминает? :D
4. Черты лица
Какими были черты лица Христа? Они были еврейскими. Совершенно очевидно, что Христос был евреем (или иудеем). Об этом можно прочитать в частности в посланиях апостола Павла. Как же выглядел еврей того времени?

https://www.bbc.com/russian/science/201 ... ok_history
Зображення




Тут треба теж трохи погадати ..

Зображення
Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18015
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:16

  _hunter написав:
  Xenon написав:
Трамп був помазаний Ісусом, щоб запалити сигнальний вогонь в Ірані і викликати Армагеддон: про це військові командири США розповідали солдатам, — Substack

https://jonathanlarsen.substack.com/p/u ... war-is-for

И что? 🤔 - вы впервые узнали про капелланов? Или думаете в этой стране в окопах подобное не вещают?..

Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх ну іще роздавати оберіги., кагору не дає. )
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4826
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:19

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:Чому 4 роки?
Там ж чітко написано - до кінця війни. Коли той кінець війни буде... хз.
я мав на увазі мінімальний період і оптимістичний план. А песимістичний...
Оно вже шаман хоче щоб після ще 4 років війни , ми іще 10 років партизанили. :lol:
Бандерлог, ну тупо ж - сам вигадав, сам накидаєш. мене ти навіщо в це лайно тягнеш? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11907
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:21

таємниця сповіді?

  Banderlog написав:Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх ну іще роздавати оберіги., кагору не дає. )

а таємниця сповіді?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 бер, 2026 15:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42474
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:22

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:

И что? 🤔 - вы впервые узнали про капелланов? Или думаете в этой стране в окопах подобное не вещают?..

Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх ну іще роздавати оберіги., кагору не дає. )

краще кажи, де твої святі отці? чого їх немає в армії?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11907
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16970169711697216973
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 230579
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 435525
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1157677
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.