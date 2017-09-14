andrijk777 написав:Чому 4 роки? Там ж чітко написано - до кінця війни. Коли той кінець війни буде... хз.
я мав на увазі мінімальний період і оптимістичний план. А песимістичний... Оно вже шаман хоче щоб після ще 4 років війни , ми іще 10 років партизанили.
Приписувати комусь свої фантазії - як би не коректно Якщо хтось СЬОГОДНІ Вас підтримує і ОБІЦЯЄ підтримувати ще років 10 навіть якщо Ви програєте на фронті, але не капітулюєте - це можна назвати що ВІН ХОЧЕ щоб Ви програли і йшли в партизани?
я якось в середині нульових пробував дискутувати як з батьком так і з тіткою, яка все життя прожила в тому селі де пішки до Польщі, та лісопеді до Білорусі Я типу нейтрально - "ну бандерівці вони ж не тільки з комуністами, вони ще й з німцями воювали..." від батька з тіткою потік обурення Ну навіть якщо без емоцій - у самого засновника УПА Бульби-Боровця самі ж упашники вбили дружину, бо католичка (не полячка, чешка). Діставалось навіть українцям римо-католикам ("калакутам").Про експроприації продовольства я вже мовчу. І саме головне чим це все скінчилось?
В 1960 році Василь Кук написав так званий «Відкритий Лист В. Кука до Ярослава Стецька, Миколи Лебедя, Степана Ленкавського, Дарії Ребет, Івана Гриньоха та до всіх українців, що проживають за кордоном!», у якому визнавав радянську владу в Україні, зрікався та засуджував засади та методи боротьби ОУН та УПА, а також закликав українські організації, які вели національно-визвольну боротьбу, до її припинення та визнання СРСР.[5] Так закінчується цей лист:
Це приблизно те саме що мені бабця про партизанів і хто там і як "воював", так що нічого незвичного. Патріотам би ще вивчити політичні платформи тих років, та ідеологічні засади щоб відрізняти ньюанси червоних кхмерів та чучхе і хунвенбінів.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 бер, 2026 15:18, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:ти хочеш щось заперечити про УПА? ти вчив іншу сторію?..
я хочу заперечити що приводити зараз цей приклад (як аргумент у дискусії з ЛАДом) повна дурня, бо ніхто не буде "воювати 10 років як УПА"
кажи за себе - особисто ти не будеш, ти й за себе воювати не будеш. але так, на практиці не перевіримо - бо Раша далі Дніпра не пролізе, а з великою вірогідністю буде десь там, де й зараз... а Галичина під Москвою не буде вже ніколи... якось так
4. Черты лица Какими были черты лица Христа? Они были еврейскими. Совершенно очевидно, что Христос был евреем (или иудеем). Об этом можно прочитать в частности в посланиях апостола Павла. Как же выглядел еврей того времени?
И что? 🤔 - вы впервые узнали про капелланов? Или думаете в этой стране в окопах подобное не вещают?..
Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх ну іще роздавати оберіги., кагору не дає. )
Banderlog написав:Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх ну іще роздавати оберіги., кагору не дає. )
а таємниця сповіді?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 бер, 2026 15:22, всього редагувалось 1 раз.
И что? 🤔 - вы впервые узнали про капелланов? Или думаете в этой стране в окопах подобное не вещают?..
Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх ну іще роздавати оберіги., кагору не дає. )
краще кажи, де твої святі отці? чого їх немає в армії?..