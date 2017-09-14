|
Та ні.
Я гадаю, що занадто багато таких, як ви - згодних пропагандонити з теплого дивану десь у глибокому тилу і сподіватися, що їх не призовуть. Особливо добре це виходить у тих, хто забезпечив собі будь-яким чином бронь.
А щодо "УПА воювала 10 років без ніякої допомоги", то, по-перше, не порівнюйте партизанську війну з бойовими діями на фронті. "Офіційно УПА припинила існування 3 жовтня 1949 року. Того дня вийшов наказ Головного Командира УПА Шухевича про розформування останніх бойових загонів та штабів УПА: воїнам УПА на вибір — перехід на Захід чи вливання до збройного підпілля". Ховатися по криївках і час від часу здійснювати напади на окремих громадян та засідки на окремих чи на маленькі группи військових можна довго.
По-друге, де ж ви візьмете хоча б набоїв на 10 років війни? Маленькі групи (3-5 чоловік) могли себе якось ще "самозабезпечувати" за рахунок вбивства окремих червоноармійців або крадіжки, на хоч трохи серйозні дії так не вийде.
Ну і, по-третє, чого ж так скромно - "10 років". Давайте вже порахуємо років 45 - "воїн УПА Ілько (Ілля) Оберишин залишався у підпіллі до 1991 року". Толку, правда з його підпілля.
4 роки функціонування регулярних військових формувань тебе аж ніяк не засмутило ...
а далі - збройне підпілля ще на 10 років
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Перш ніж сміятись - ти просто задай СОБІ запитання
Перше - Скільки харківських парторгів замочив Ілько в 1939-1949 , що не ризикнув вийти з підпілля до 1991 ?
Друге-
Виходить Ілько з підпілля і питає
Що в світі твориться?
воюємо діду
А з ким воюємо
З москалями діду
А де воюємо
Під Харковом діду
ФАЙНО ХЛОПЦІ ПРОСУНУЛИСЬ....
Третє - спроба применшити заслуги кожного конкретного Українця - якраз і показує гниле нутро москаля...
Таке просте питання
Скільки у відсотках в російській імперській армії було українців ?
Якщо хтось скаже що менше 10% - то з нього буде сміятись останній москаль..
Але тоді питання
Так Україну нам подарував Ленін/Сталін у розмірі 600 000км2
Чи вкрали царато/комуняки , бо педерація зросла десь на 16 млн км2 під час вієн участь в яких у війську царату/комуняків -приймали УКРАЇНЦІ..
То може якби педераційники допетрали що 10% війська мають отримати 1,6 млн захоплених територій а не 0,6 млн.. - тоді б може не насміхались і вибачались за те що вкрали Кубань і Зелений Клин.
Shaman
А вот скажите, какой смысл с вами спорить, когда по вашей, видимо, жалобе мой ответ на ваше словоблудие viewtopic.php?p=5936547#p5936547 уже второй разудаляют, а ваш пост благополучно остаётся?
Я, конечно, мог бы ещё раз восстановить, но лень. И, надеюсь, за 2 раза его все успели прочитать.
Но несколько обидно - тратить время на более-менее нормальный ответ ради того, чтобы его по жалобе какого-нибудь супербдительного умника удалили.
Ти так і не зрозумів
Крим, ОРДЛО тому й захопили - що там мало Підпільників
Харків тому й пробують захопити бо там ждунів а-ля лад море....
А Галичину/Волинь - навіть при початку агресії в 2022 році - пропонували забирати всім хто захоче, бо розуміли обєм спущеної крові війська яке туди зайде
Херсонщину захопили , потримали і тихенько здриснули, бо там люди з прапорами України в захопленому Херсоні тиждень ходили...
ПС
Нагадаю ще раз
Навіть твій коханий бандюкович НІЧОГО не з міг зробити з волинськими копачами бурштину в їх лісах...
Так бандюкович хоч частково свій... а уяви пуйло б приперлось?
Навчись читати, а згодом навчись розуміти прочитанне ...
Мова йшла про 1945-1960 роки та ОУН/УПА
PS. Проте. тебе чудово тригернуло на 4 роки )
