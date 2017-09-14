RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16973169741697516976>
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:33

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:4 роки функціонування регулярних військових формувань тебе аж ніяк не засмутило ...
а далі - збройне підпілля ще на 10 років
та яке збройне підпілля? Багато підпільників в криму та на окупованих територіях?
Ти так і не зрозумів
Крим, ОРДЛО тому й захопили - що там мало Підпільників
Харків тому й пробують захопити бо там ждунів а-ля лад море....
А Галичину/Волинь - навіть при початку агресії в 2022 році - пропонували забирати всім хто захоче, бо розуміли обєм спущеної крові війська яке туди зайде
Херсонщину захопили , потримали і тихенько здриснули, бо там люди з прапорами України в захопленому Херсоні тиждень ходили...
ПС
Нагадаю ще раз
Навіть твій коханий бандюкович НІЧОГО не з міг зробити з волинськими копачами бурштину в їх лісах...
Так бандюкович хоч частково свій... а уяви пуйло б приперлось?
а що ж твої підпільники не в зсу за 4 роки?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:37

  budivelnik написав:Навіть твій коханий бандюкович НІЧОГО не з міг зробити з волинськими копачами бурштину в їх лісах...

Вот это настоящие подпольщики!
Соблюдать законы их никакая власть не заставит!
Прям робингуды...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9346
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6519 раз.
Подякували: 21743 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а що ж твої підпільники не в зсу за 4 роки?
Ти хочеш розвести срач?
Для срачистів - пояснюю
1 В підпіллі ОСНОВНА маса населення була непризивного віку ( молодша 18 або старша 50)
2 В підпіллі кількість співвідношення дівчат до хлопців була більшою разів в десять ніж сьогоднішнє співвідношення жінок до чоловіків в ЗСУ
3 Тихо зарізати ( чи зарубати чи отруїти) окупанта , який сидить їсть або спить - може безногий напівсліпий підпільник чи дівчинка в 15 рочків..
Що така категорія може робити в ЗСУ ?

тому давай щоб я не перевів тебе в категорію срачистів - не піднімай дурних питань
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28068
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бомби летіли просто на людей, які стояли в чергах: трагічний день для Чернігова – 3 березня 2022 року (Відео)
3 березня 2022 року приблизно о 12:15 російський літак скинув щонайменше 8 авіабомб ФАБ-500 по центру міста — на вулиці Чорновола та Богуна. Під удар потрапили житлові будинки, кардіологічний диспансер, було знищено аптеку. Цей день став одним із найтрагічніших в історії сучасного Чернігова. Тоді, за офіційними даними, загинули 47 людей, ще 18 отримали поранення.


Головне ж, не бути поруч з військовими объектами ...
Вірно, Branderlog ? ...

PS. 2 з 8 бомб не здетонували. 1 из них навіть залетіла всередину будинку
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13485
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:39

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:4 роки функціонування регулярних військових формувань тебе аж ніяк не засмутило ...
а далі - збройне підпілля ще на 10 років
та яке збройне підпілля? Багато підпільників в криму та на окупованих територіях?

Навчись читати, а згодом навчись розуміти прочитанне ...

Мова йшла про 1945-1960 роки та ОУН/УПА

а до чого ви їх приплели? )
тіпа шо шаман з песікотом 2 підпільника?
Охоче вірю. Ви іще 10 років будете грізно попукувати на диванах.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:40

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:Навіть твій коханий бандюкович НІЧОГО не з міг зробити з волинськими копачами бурштину в їх лісах...
Вот это настоящие подпольщики!
Соблюдать законы их никакая власть не заставит!
Прям робингуды...
Бачиш
На Харківщині голодомор - зробили...
Просто там з робінгудів був тільки лад....
А от поляки/австріяки/румуни/угорці - пробували переконати українців що католицизм це добре... і в них так і не вийшло..
Може тому ти сьогодні не москаль ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28068
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:40

  Banderlog написав: а до чого ви їх приплели? )
тіпа шо шаман з песікотом 2 підпільника?
Охоче вірю. Ви іще 10 років будете грізно попукувати на диванах.

У тебе дисклексія, тому сиди, уважно читай ...

Бо зараз на форумі пердиш саме ти
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13485
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:42

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:а що ж твої підпільники не в зсу за 4 роки?
Ти хочеш розвести срач?
Для срачистів - пояснюю
......

Не срача ради - но:
4. Эти "лубочные" подпольщики - не существуют. По крайней мере (и в измеримых количествах) на ВОТ.
_hunter
 
Повідомлень: 11649
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:45

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:а що ж твої підпільники не в зсу за 4 роки?
Ти хочеш розвести срач?
Для срачистів - пояснюю
1 В підпіллі ОСНОВНА маса населення була непризивного віку ( молодша 18 або старша 50)
2 В підпіллі кількість співвідношення дівчат до хлопців була більшою разів в десять ніж сьогоднішнє співвідношення жінок до чоловіків в ЗСУ
3 Тихо зарізати ( чи зарубати чи отруїти) окупанта , який сидить їсть або спить - може безногий напівсліпий підпільник чи дівчинка в 15 рочків..
Що така категорія може робити в ЗСУ ?

тому давай щоб я не перевів тебе в категорію срачистів - не піднімай дурних питань
та переводь куди хочеш. Не було таких 15 х різників) це казочки .
В львові повно здорових вгодованих бугаїв а ти збираєшся воювати безногими інвалідами і 15 річними дівчатами? Стратег!
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:46

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:а що ж твої підпільники не в зсу за 4 роки?
Ти хочеш розвести срач?
Для срачистів - пояснюю
......

Не срача ради - но:
4. Эти "лубочные" подпольщики - не существуют. По крайней мере (и в измеримых количествах) на ВОТ.

Їх направили робити диверсії німецькій економіці. По 500 ойро відкушувати, «курочка по зьорнишку»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 03 бер, 2026 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18023
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
  #<1 ... 16973169741697516976>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Banderlog, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 230686
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 435607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1157798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3679)
03.03.2026 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.