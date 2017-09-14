|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:18
ЛАД написав:
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
Кораблям можно оставаться и слепым ...
Крейсер "Москва" не даст соврать
Но недолго ...
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:46
ЛАД написав:
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
Як блондинка скажу. Системи пво - це окремі системи поряд з кораблем. Корабель то окремо уєпалі, пво окремо уєпалі. Сума збитків - це тотал уєпаних цілей. А Калібри пускати тепер складніше з моря. А раніше було простіше )
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:52
ЛАД написав:
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
Дороговартісне це все на кораблі. І хз, чи можна поремонтувати хоча б на місці . Я вважаю це успіх навіть тому, що тепер ці системі ППО не допоможуть при наступному нальоті.
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:58
Hotab написав: ЛАД написав:
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
Дороговартісне це все на кораблі. І хз, чи можна поремонтувати хоча б на місці . Я вважаю це успіх навіть тому, що тепер ці системі ППО не допоможуть при наступному нальоті.
Это верно.
Можно ли отремонтировать на месте, тоже не знаю.
Но пуску Калибров с них это не мешает.
И не уверен в точности информации о повреждениях.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 04 бер, 2026 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:58
pesikot написав: ЛАД написав:
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
Кораблям можно оставаться и слепым ...
Крейсер "Москва" не даст соврать
Но недолго ...
ти чогось забуваєш що в України взагалі флоту нема і нам то не мішає. Іран не готує десантну операцію в сша він обороняється на своїй території щоб перекрити пролив йому вистачить ракет і дронів
Проблема в тім що тих хто раніше домовлявся зі сторони ірану вже вбили, тому теперішня влада переговори ще довго вести не буде.
Додано: Сер 04 бер, 2026 21:01
Banderlog написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
Кораблям можно оставаться и слепым ...
Крейсер "Москва" не даст соврать
Но недолго ...
ти чогось забуваєш що в України взагалі флоту нема і нам то не мішає. Іран не готує десантну операцію в сша він обороняється на своїй території щоб перекрити пролив йому вистачить ракет і дронів
Проблема в тім що тих хто раніше домовлявся зі сторони ірану вже вбили, тому теперішня влада переговори ще довго вести не буде.
Якійсь потік підсвідомості від тебе ...
Ти що хотів сказати ? ...
Додано: Сер 04 бер, 2026 21:08
ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав:
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
Дороговартісне це все на кораблі. І хз, чи можна поремонтувати хоча б на місці . Я вважаю це успіх навіть тому, що тепер ці системі ППО не допоможуть при наступному нальоті.
Это верно.
Можно ли отремонтировать на месте, тоже не знаю.
Но пуску Калибров с них это не мешает.
И не уверен в точности информации о повреждениях.
Ой навряд. Корабель, як і літак , не виходить на завдання з неробочими системами чи агрегатами.
«Біда одна не ходить», або «хто зна що за чим яку проблему там потягне». Вийняток - дойти (долетіти) до бази і встати на ремонт .
Додано: Сер 04 бер, 2026 21:11
stm написав: ЛАД написав:
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
Як блондинка скажу. Системи пво - це окремі системи поряд з кораблем. Корабель то окремо уєпалі, пво окремо уєпалі. Сума збитків - це тотал уєпаних цілей. А Калібри пускати тепер складніше з моря. А раніше було простіше )
