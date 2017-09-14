рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ.
Попереджали, що таких умов як наприкінці листопада 2025 для України вже не буде Ваш єрмак хвалився що не те, що саботував ,а торпедував їх Тепер знову постане обмеження армії, вся херсонщина з запоріжжям, демілітаризована слобожанщина і т.і. типова казка про рибака то золоту рибку. яку заборонили українських школах через декомунізацію
Рік тому потужники віщали що від дефіциту і високих ціни на бензин на заправках мала би капітулювати.
P.S. каракалпак в кипі: через 2-3 тижні томакгавки закінчацця