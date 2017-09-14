fox767676 написав:Бандерівці з пущі вже готові пам'ятники леніну повертати на площі українських міст? Тобто повернутися на початок грудня 2013, коли Янукович поїхав до Сі у Пекін за тіє ж самою модерацію та посередництвом? Бо виходить, що 13 років історії, 100+ тис. км , міліони життів та поламаних доль коту під хвіст пішли.
Це вже не повернеш. А жити далі треба.
через 12 лет, есть индивидумы, которые продолжают писать, что это всё из-за памятников ленину ?
Нет. Это потому что, Россия - фашистское, террористическое и шовинистическое государство, готовое убивать всех несогласных вокруг
Убивать людей другой национальности, просто по факту их наличия
И до сих пор, есть полезные идиоты, которые поддакивают России.
К вопросу о готовности экипажей ПКР рискнуть жизнью:
Исламская Республика и шиитский ислам пронизаны идеей мученичества. В воскресенье — после того, как несколько часов шли официальные заявления о том, что верховный лидер жив и здоров — плачущий телеведущий объявил о его смерти в цветистых выражениях, типа «он испил сладкую чашу мученичества».
Некоторые серьезные иранские аналитики говорят, что аятолла, несмотря на опасность удара, пошел на встречу с советниками в своей резиденции потому, что стремился к мученичеству.
1. Відбулися переговори Президента США та Канцлера Німеччини. Ключове.
а). Мерц повідомив Трампа про те, що Німеччина,Франція та Італія "практично дійшли згоди" щодо створення загальноєвропейських сил ядерного стримування на базі французької ЯЗ та планують інвестиції у "значне розширення ядерного потенціалу".
б). Мерц заперечив можливість будь яких територіальних поступок рф з боку України та заявив, що жодна угода з путіним не спрацьовувала та не спрацює без згоди України та Європи.
в). Мерц попередив Трампа про "серйозну небезпеку для України та Європи загалом" політики умиротворення путіна, яку проводить Президент США, та заявив, що у Америки, на його думку, не залишилося вибору - або Трамп вирішує максимально підвищити тиск на москву у координації з Європою, або Європа буде вимушена прийняти пропозицію Китаю, яку Канцлер отримав у Пекіні, та погодитися з роллю Китаю як головного модератора та посередника у переговорах між Європою, Україною та рф щодо завершення війни.
г). Канцлер попередив Президента США про можливу "жорстку відповідь" Європи у випадку відсутності чітких домовленостей з США щодо передбаченої то довгострокової політики Трампа у тарифному питанні.
д). Трамп поскаржився Мерцу про складність переговорів з путіним та Зеленським, які "вперто бажають воювати", та наголосив, що попередня згода ЄС зняти з рф частину санкцій у випадку припинення вогню сприяла би просуванню мирного процесу. Канцлер відмовився надати таку згоду та заперечив зв'язок між можливою поступливістю путіна та обіцянками послаблення санкційного тиску доти, доки москву підтримує Пекін.
е). Трамп виступив проти можливого створення загальноєвропейських сил ядерного стримування та запевнив Мерца у "абсолютній надійності" гарантій безпеки для Європи від США у рамках НАТО. Водночас Мерц попередив Трампа що рух у цьому напрямку буде продовжено у будь якому випадку.
є). Президент США запропонував Канцлеру Німеччини розглянути можливість відновлення постачання російських енергоносіїв на європейський ринок за участі США, На його думку обговорення такої можливості може спонукати путіна до поступливості на переговорах. Канцлер відмовився обговорювати таку можливість та підтвердив намір законодавчо "назавжди поховати будь яку можливість відновлення постачання енергоносіїв з рф".
ж). Президент США попросив Канцлера США не приймати пропозицію Китаю до його візиту до Пекіну, "який все розставить на свої місця". Мерц відмовився від такої пропозиції, проте запевнив, що ці переговори не призведуть до розколу у трансатлантичній єдності і про їх перебіг американська сторона буде проінформована у повному об'ємі.
з). Президент США заявив, що путін "поводиться зухвало" не зважаючи на економічні та військові негаразди і його поведінка може довести Трампа до необхідності прийняття важких рішень щодо підсилення економічного тиску на рф та країни, які ведуть з нею торгівлю.
і). Трамп заявив, що поважає Україну та Європу. Трамп заявив, що не збирається проводити переговори з рф та Китаєм без урахування позиції ЄС та України та готовий на переговорах про територіальному питанню підтримати їх узгоджену позицію, хоча "це точно буде заважати підписанню "Мирної угоди".
Звучить дуже пафосно. Треба дивитись більше на факти.
А факти такі що: 1.Трамп хоче миру. Нехай і ціною деяких поступок з боку України. 2.Європа хоче щоб продовжувалась війна і вони будуть трохи нам помагати. Причому очевидно що Україна вже не верне втрачені території назад, це вже ніхто давно не озвучує. "Просто" продовжуємо війну(і продовжуємо ослаблювати РФ) щоб Європі було спокійно жити.
Мені і думаю більшості українців кращий варіант 1. Владі, Зеленському і диванним турбопатріотам кращий варіант 2.
fox767676 написав:Тобто повернутися на початок грудня 2013, коли Янукович поїхав до Сі у Пекін за тіє ж самою модерацію та посередництвом?
Может ты вспомнишь, что ещё произошло в ночь з 29 на 30 ноября 2013 ?
побили каких-то д... на камеры тедеканала ИНТЕР, одни регионалы интриговали против других. Там какой-то репортер с этого ватного интера себе лицо кетчупом измазал для зрелищности А помните как какому-то Дмитру Булатову ухо поцарапали - общенациональный траур чуть не обьявили вот жеж масштаб проблем был..
March 5 1. Відбулися переговори Президента США та Канцлера Німеччини. Ключове. ...
Гарна переможна перемога. Цікаво, що з того правда...
Думаю це правда і неправда одночасно. Тобто позиції сторін озвучені більш-менш вірно. Але слова і фрази звучать дуже епічно і різко. Це звучить як якісь ультиматуми. Так гостро ці питання не стоять. Та й Менц взагалі немає таких повноважень(сили) щоб так говорити з Трампом. Особливо смішно там де "Менц погрожував Китаєм".
Аналітика Куща написав:Атака беспилотника на аэропорт в Нахичевани, азербайджанского эксклава между Турцией и Арменией - это типичная провокация "третьей стороны".
Попытка втянуть Азербайджан в войну с Ираном.
Типичная провокация, ее можно в учебниках "провокативной войны" изучать.
Азербайджан действительно будут всеми силами "тянуть" в войну с Ираном.
Это идеальная площадка для сухопутного вторжения, особенно с учетом фактора северо-запада Ирана, где давно сформировался азербайджанский этнический кластер.
На Азербайджан оказывается мощнейшее геополитическое давление: за Зангезурский коридор "имени Трампа" нужно платить.
Азербайджан хотят лишить геополитической субъектности и использовать в качестве прокси-участника войны.
Причем, инструмент достаточно краткосрочный: лопата или кайло.
С другой стороны, трудно "направить" Азербайджан на Иран - общность веры (не только мусульманство, но шиизм как одно из течений).
Война с Ираном крайне непопулярна в азербайджанском обществе.
Кроме того, Ильхам Алиев - настоящий национальный лидер, субъектный, ставящий национальные интересы выше внешних геополитических "запросов".
Для него это будет ключевым тестом в истории. Неужели он не увидит рисков и "сольет" блестящие результаты войны с Арменией?
Ближайшие дни будут ключевыми.
То, что сейчас Израиль и США хаотически ищут "желающих" начать сухопутное вторжение в Иран, говорит о катастрофическом "кризисе жанра": такие операции готовятся загодя.
Но сейчас их пытаются запустить "с колес".
Трамп звонит курдским лидерам и буквально требует от них начать атаку на Иран. Президент США ставит лидера иракского Курдистана перед выбором: "вы или с США и Израилем, или против нас".
Точно такой же звонок будет и в Баку. И в Анкару. И в Исламабад.
Что касается "звонка курдам", то это весьма странное заявление после "сирийского кейса" - несколько недель назад США буквально "слили" курдов в Сирии пользу Джулани и его боевиков из ХТШ.
Нужно очень сильно недооценивать интеллектуальные способности курдов, чтобы манить их призраком "Мехабадской народной республики" в дезинтегрированном Иране.
Тем более, что у курдов и персов нет в прошлом опыта кровавой резни. В отличие от истории отношений курдов и тюрок.
Но активные попытки вовлечь курдов в войну будут повторяться вновь и вновь, так как у США и Израиля нет иных вариантов, кроме курдов и Азербайджана.
К сожалению, страна, чьи политические элиты согласились играть роль прокси в чужих руках, сгорает в огне войны. Эта дилемма сейчас стоит перед курдами и Азербайджаном.
Трамп хотел приехать 01 апреля в Пекин с двумя козырями на руках: "скальпами Хаменеи и Мадуро".
И с третьи козырем в кармане - Анкориджем (потенциальная сделка США с РФ, которая должна была увеличить геополитическую дистанцию между Пекином и Москвой понятно чьей ценой).
Но сейчас вместо козырей пошла "младшая масть": Мадуро "в трениках" и перспектива тяжелой войны с Ираном, к которой США явно не готовились. И "дух Анкориджа", который уже точно не доживет до 01 апреля.
Операция "Эпическая ярость", которая со всей трагичностью трансформируется в "Эпическую глупость".
