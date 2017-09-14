RSS
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:14

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Кстати, хуситов в Йемене американцам уничтожить не удалось.
ІІ скільки % від загального часу ці борцуни в тапках тримали перекритим ормузький пролив?

Такий собі невловимий Джо
Чого невловимий
Бо його ніхто не ловить...

Одне діло раз в місяць спробувати отримати викуп в 1 млн доларів ( ясно що вартість роботи Арлінг Бека ) в рази дорожче тому ніхто його не викликав
Зовсім інше коли в день витрачають 1 млрд доларів і стягнули все що можна (20% флоту США ).. подивлюсь я як молитва забезпечить приплив смертників...

ПС
Нічого не заважає обявити зоною смерті 2км зону побережжя і просто направити туди парочку дронів запрограмованих знищувати все що рухається, це відразу і від БЕКів захистить...
Единственное, что вы умеете хорошо - хамите, как дышете.
Географию стоит подучить.
Чтобы не путать Баб-эль-Мандебский пролив с Ормузским, к которому хуситы не имеют никакого отношения.
1 Де в повністю процитованому моєму повідомленні - хамство?
2 І скільки борцуни в тапках в % тримали перекритим Баб-ель-Мандебський пролив?
3 І як змінюються суть в % в залежності від назви ?

Тому ще раз
Якщо в США/Ізраїля ТОТАЛЬНЕ домінування в повітрі...
То щось спробувати підняти в повітря-можна
Вижити і нанести шкоду - навряд чи.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:14

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Banderlog написав: ви мислите так ніби не почалась війна в ірані. Поки війна вибори проводити не можно і судити презедента не можно.

Це не війна це СВО. Для війни потрібен дозвіл Конгресу. Для СВО не потрібен.
буде дозвіл. Все іде повномаштабки. Бомбами перемогти іран не вдасться це не сербія. Тоді сербія була по величині як білорусія і бомбили її всім натом.

Вороже НАТО бомбило сербію ...

Тоді ти був хлопчиком, якого цікавило морозиво та велосіпед )

Тому, зараз ти пишеш лише московитську пропаганду

Може поцікавишься про геноцидні успіхи сербів ...
За які їх і бомбили

  Banderlog написав:Іран в 10 раз більший і за ним стоїть китай.

Хто за ким стоїть ?

Де мілійони китайців, які захищають братній іранський нарід ? ))
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:15

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Banderlog написав: ви мислите так ніби не почалась війна в ірані. Поки війна вибори проводити не можно і судити презедента не можно.

Це не війна це СВО. Для війни потрібен дозвіл Конгресу. Для СВО не потрібен.
буде дозвіл. Все іде повномаштабки. Бомбами перемогти іран не вдасться це не сербія. Тоді сербія була по величині як білорусія і бомбили її всім натом. Іран в 10 раз більший і за ним стоїть китай.
Понятно штати хотять втянути в війну турків та азєрів для сухопутної операції. Но поведуться хіба курди.

Думаю не буде дозволу і не буде повномаштабки.
Ось і побачимо хто з нас правий.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:17

  Banderlog написав:Майдану в сша не буде трамп виведе на вулиці нацгвардію.

Знову штампи пропаганди і повторення одного і того ж

Трампу сама ж нацгвардія може засунути його ж прикази йому в дупу, це буде епічне явище )
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:18

  Vadim_ написав:
  Прохожий написав:
  fler написав:За даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення і до ранку 5 березня 2026 втрати рф, зокрема, становили 435 літаків та 348 гвинтокрилів.

хантер с 22го выпил по несколько литров халявного баварского за каждый борт! :mrgreen:

а не придатні отримують впенсію з 1991

«Четвер - це маленька пʼятниця», - сказав вадік і впевнено відкрутив голову чекушці 0.25
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:20

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Прохожий написав:хантер с 22го выпил по несколько литров халявного баварского за каждый борт! :mrgreen:

а не придатні отримують впенсію з 1991

«Четвер - це маленька пʼятниця», - сказав вадік і впевнено відкрутив голову чекушці 0.25

0.25 ? Не думаю ... )

У нього 1991 рік був майже вчора.
Таке, мабуть може бути, лише після літра )
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:22

pesikot


нього 1991 рік був майже вчора.
Таке, мабуть може бути, лише після літра )


Ага, теж звернув увагу, схоже непритомний ))
Зараз якщо сяде в комбайн і поперек ріллі попре по гичці з криками «з якого окопу і напрямку пишеш», то фсьо! Труба діло. До вихідних не втримався.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:36

скрепи = соціальний клей

думаю, ЛАДу і фоксу мав би бути корм для нових рефлексій
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:39

  Hotab написав:pesikot


нього 1991 рік був майже вчора.
Таке, мабуть може бути, лише після літра )


Ага, теж звернув увагу, схоже непритомний ))
Зараз якщо сяде в комбайн і поперек ріллі попре по гичці з криками «з якого окопу і напрямку пишеш», то фсьо! Труба діло. До вихідних не втримався.

типичный придворный шут, хотаб
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:44

  pesikot написав:США виступили проти резолюції МАГАТЕ, яка засуджує атаки на енергосистему України
У четвер, 5 березня, США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, виступивши проти резолюції, ухваленої Міжнародним агентством з атомної енергії, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці.
...
"Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточний розгляд радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією", – йдеться у заяві США, поданій перед голосуванням.

Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію 20 голосами "за", включно з Францією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Південною Африкою та Аргентиною. 10 держав утрималися та чотири виступили "проти", повідомили дипломати на закритому засіданні. Серед тих, що утрималися, були Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.

Ну то так, нехай Росія і далі обстрілює.
Головне, їм не заважити і не засуджувати, бо це ж "не сприяє досягненню миру між Україною та Росією"

Ідіоти ...


Ті, хто проти резолюції, якось так заявили, що не проти наших ударів у відповідь (і не тільки у відповідь). Тобто, як я й казав раніше, щоб вберегти нашу інфраструктуру, потрібно було негайно і дзеркально відповідати ворогу, у т.ч по розподільчих підстанціях біля АЕС цієї зими. Хоча якщо б ми вчасно і дзеркально реагували, то багатьох обстрілів по інфраструктурі вже не було б. А так кацапам все сходить з рук, відповідь по інфрастуктурі чи не 1:100. За блекаут всієї України відповів лиш Бєлгород, який в 3-4 рази менший Харкова.
