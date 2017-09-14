Густой черный дым все еще поднимался в небо, сажа покрывала улицы и автомобили, балконы были забиты черной грязью, а токсичный воздух наполнил легкие, когда Тегеран проснулся после ночных авиаударов по нефтяным хранилищам города в воскресенье.



В сообщениях и голосовых записках, отправленных Guardian, люди описывали ситуацию в своих домах и на улицах, некоторые называли ее «апокалиптической». Из-за затененного солнца дезориентированным жителям иранской столицы приходилось включать свет, чтобы хоть что-то разглядеть в темноте.



В результате обстрелов пострадали четыре нефтебазы и объект логистики нефтепродуктов в Тегеране и его окрестностях.

......В воскресенье утром, когда на город с населением 10 миллионов человек обрушился ливень, власти предупредили о токсичных кислотных дождях, и многие жители проснулись с болью в горле и жжением в глазах.

В беседе с Guardian по голосовой почте Негин (имя изменено), активистка и бывшая политическая заключенная, проживающая в восточной части города, заявила, что ситуация "апокалиптическая".

Она сказала: «Ситуация настолько пугающая, что её трудно описать. Дым окутал весь город. У меня сильная одышка, жжение в глазах и горле, и многие другие чувствуют то же самое. Но людям всё равно приходится выходить на улицу, потому что у них нет выбора. Многие заведения сегодня открылись, но потом снова закрылись, потому что оставаться на улице невозможно».

........Говоря о последствиях продолжающихся американо-израильских ударов для населения, она сказала: «Это уже не просто нарушение прав человека. Это поистине античеловеческое поведение. Если у кого-то есть проблемы с правительством Исламской Республики, это одно дело, но не с нами, народом. Нельзя атаковать системы водоснабжения или нефтеперерабатывающие заводы. Большая часть воды в Тегеране поступает из плотин. Что произойдет, если они загрязнятся? Правительство, по сути, оставило людей на произвол судьбы».



Она сказала: «Цены взлетают до небес. Я купила ингалятор за 850 000 томанов [4,50 фунта стерлингов]. Откуда людям взять эти деньги? Многие в Тегеране — поденные рабочие, которые долгое время были без работы. Еда становится невероятно дорогой, и многие вещи становятся дефицитными».

.........Мехди заявил... «Поверьте, мы сами по себе. Этому режиму наплевать на нас, так почему я должен просить иностранную державу позаботиться о нас? И скажите тем, кто говорит, что мы сами этого хотели. Нет! Мы не просили о смерти наших людей, которых и так убивал режим. И если вам было все равно, когда нас расстреливали, заткнитесь сейчас. Мы [тегеранцы] здесь, чтобы помогать друг другу, даже если это правительство этого не делает».