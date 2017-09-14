RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:А чому не через Словакію? Відень-Братислава-Кошице-Ужгород-Львів-Київ 1387 км?
Гугл маршрут не показує? Ну так мало хто чого не показує. А з такими сусідами маршрут потрібно краще готувать, мабуть через Польщу, бо в Словакії ще Фіцо шось викине.


гугл показує 3 маршрути: на північ або через Чехію (або Словаччину) і далі на Польшу (там різниця мінімальна), на південь через Угорщину

стосовно Фіцо викине-
1)це порушення міжнародного права,
2)прем"єр-міністр Канади Марк Карну Давосі сказав , що міжнародного права давно не існує і ніколи не існувало (а була імітація виконання МП), майже те саме минулого тижня сказав президент Фінляндії

https://www.facebook.com/watch/?v=1278644684075814
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 19:04

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
Я був в Угорщині і Будапешті- неодноразово
Нічого такого вау в порівнянні з Україною не побачив, тим більше що імперські фантомні болі угорців мають спільне коріння з такими ж фантомними болями педераційників
І в угорців і в педераційників предки татаро-монголи ( сибірські племена)
Угри (давні мадяри) походять із лісостепових районів між Уралом та Іртишем у Сибіру.
Міграція: Рухаючись на захід через ворожнечу з печенігами, вони деякий час перебували у Приазов'ї (Леведія) та міжріччі Дніпра і Дунаю.
Етногенез: Угорська мова належить до фінно-угорської групи, але за культурою та способом життя давні мадяри були близькі до тюркських кочівників
На кордоні сербія угорщина - про угорців серби так відгукувались , що недавній спітч Зеленського на фоні відгуків сербів - виявився похвалою
.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 19:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Пошёл на хер вместе со своей простотой и прапорщиком.
Надоели уже оба.
Один просто фашист, а другой не пойми что. Ударенный американским сиянием. Вместо иконы - Белый дом?

я ж кажу - корячить... як так, про Рашу написали так, як воно є 8)

а взагалі пошкрябаєш фізика, який вважає себе кращим за лірика - а знайдеш звичайне радянське ракло ;) бо аргументів немає, а за Рашу абидно :lol:
...
Не знаю, зачем я всё это писал. Просто надоело сдерживаться.
Скорее всего, удалят, как пост, на который вы ответили и который, благодаря вам, сохранился в вашей цитате. :)
Больше вам так подробно писать не буду.
Жаль потраченного впустую времени.
написали багато - але переважно спроби особистих накидів на мене - й де аргументи? я ще відповім на ваші нахабні інсинуації, але головне, що ви не змозі заперечити, бо жодного аргументи про це. Раша падає у прірву, й країни які хочуть розвиватися, мають триматися подалі від цього. НІЧОГО корисного на поточний момент Раша дати не в змозі, лише утягти з собою в прірву - це станеться й з окупованими територіями, й з Біларусю, й з Придністров'ям.
тому Наш маніфест
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 19:12

  Letusrock написав:
  prodigy написав:стосовно маршруту:
Відень-Острава-Краків-Львів-Київ -1327км (Австрія-Чехія-Польща-Україна)

Відень-Будапешт-Львів-Київ- 1384км (менше кордонів/митниць)(Австрія-Угорщина-Україна)

в фейсбуці було багато питань, чому через Угорщину, а не Польщу?
тому що менше кордонів і швидше по часу виходить

А як щодо цього ?
співробітники угорського Антитерористичного центру затримали українців на заправці на трасі М-5, що сполучає Будапешт із південно-східними регіонами країни

М-5 не по дорозі. Шкода що нема точної адреси затримання
P.S. Хоча в інших джерелах згадується вже М0

Яка різниця? Це об`їздна Будапешта, стали на перехресті з M5 на якійсь M. Petrol, ось тобі і траса М5, яка веде куди? Правильно, далі все по москальському тексту- в Сербію. Зразу видно хто ніколи не був у Будапешті і на мапу не дивився. Чи ти хотів шоб вони через місто поперлись?
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 19:15

  prodigy написав:
  Water написав:А чому не через Словакію? Відень-Братислава-Кошице-Ужгород-Львів-Київ 1387 км?
Гугл маршрут не показує? Ну так мало хто чого не показує. А з такими сусідами маршрут потрібно краще готувать, мабуть через Польщу, бо в Словакії ще Фіцо шось викине.


гугл показує 3 маршрути: на північ або через Чехію (або Словаччину) і далі на Польшу (там різниця мінімальна), на південь через Угорщину

Продовжуйте і далі возить гроші по гуглу.
Через Словакію менше кордонів, якщо шо.
Чомусь не розглядають питання літаком до найближчого аеропорта, далі бусами.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 19:16

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
Я був в Угорщині і Будапешті- неодноразово
Нічого такого вау в порівнянні з Україною не побачив, тим більше що імперські фантомні болі угорців мають спільне коріння з такими ж фантомними болями педераційників
І в угорців і в педераційників предки татаро-монголи ( сибірські племена)
Угри (давні мадяри) походять із лісостепових районів між Уралом та Іртишем у Сибіру.
Міграція: Рухаючись на захід через ворожнечу з печенігами, вони деякий час перебували у Приазов'ї (Леведія) та міжріччі Дніпра і Дунаю.
Етногенез: Угорська мова належить до фінно-угорської групи, але за культурою та способом життя давні мадяри були близькі до тюркських кочівників
На кордоні сербія угорщина - про угорців серби так відгукувались , що недавній спітч Зеленського на фоні відгуків сербів - виявився похвалою
.


проблема угорців в тому, що вони мають відкриті територіальні "вимоги" до всіх сусідів, і до України в тому числі бо якось хрну вони бачать свою Угорщину в кордонах 19 сторіччя

Австро-Угорщина (1867—1918)
Ослаблення міжнародних позицій Австрії внаслідок поразок у війні з Пруссією та гостра внутрішньополітична криза, пов'язана з національною проблемою, змусили віденський двір піти на компроміс з поміркованою частиною угорської громадськості. Внаслідок австро-угорської угоди 1867 габсбурзька імперія була перетворена на двоєдину Австро-Угорську імперію (Австро-Угорщина), в рамках якої Угорщина, як і Австрія, визнавалася суверенною частиною держави, в якій усі внутрішні справи розв'язувались угорським парламентом і урядом. Як і раніше, австрійський імператор залишався одночасно й угорським королем (Франц Йосиф I коронований угорською короною 8.6.1867). Територію Угорщини було значно розширено: до неї увійшли фактично всі т. зв. «землі корони св. Стефана», у тому числі Трансильванія, Банат, Воєводина, Хорватія, Славонія, Словаччина, Закарпаття.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 19:16

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.

Саме в Угорщині якісь злі прикордонники.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 19:17

  Banderlog написав:
  stm написав: Це офіційна міжбанківська операція кеша. І щоб тормозити такі операції мають бути дуже серйозні докази ) думаєте Орбан заморочувався над цим.

ну раз затормозив значить докази якісь має.
Було б все чисто то зеленський б подав в суд.

Так й Україна й подає в суд. Людей відпустили, тобто складу злочину немає. знову ти підтримуєш антиукраїнську конспірологію, але тут Орбан просто показав правове свавілля Угорщини проти України.

але ти й далі будеш накидати, навіть якщо неправий на 100% - це теж треба вміти. вже визнав, що обстріл школи все-таки американці зробили, а не євреї? чи теж - НЕ БАЧУ?

якась куряча сліпота у москвофілів...
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 19:19

  Banderlog написав:
  барабашов написав:Наверно ФБР кому то из нашего высшего "изг'аильського г'уководства" сделал лёгкое "мапуту"
Как Корбан бусикам Ощада
бусики з грошиками доречі не віддали. І чий то був баблосик теж чомусь не розголошується... шо не є логічним

Ощадбанку, про що відразу було заявлено. хто що не розголошує???
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 19:20

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  stm написав: Це офіційна міжбанківська операція кеша. І щоб тормозити такі операції мають бути дуже серйозні докази ) думаєте Орбан заморочувався над цим.

ну раз затормозив значить докази якісь має.
Було б все чисто то зеленський б подав в суд.

Так й Україна й подає в суд. Людей відпустили, тобто складу злочину немає. знову ти підтримуєш антиукраїнську конспірологію, але тут Орбан просто показав правове свавілля Угорщини проти України.

але ти й далі будеш накидати, навіть якщо неправий на 100% - це теж треба вміти. вже визнав, що обстріл школи все-таки американці зробили, а не євреї? чи теж - НЕ БАЧУ?

якась куряча сліпота у москвофілів...

ЛАД такий же самий ... десь з лупою лазять і все видивлються, а десь не бачать взагалі, хоча воно присутне перед їхніми очима ... )
