Разюча відмінність Словацких трас від мадярських: там село за селом (будинки прям вздовж траси на кілька кілометрів) і відповідні обмеження швидкості руху.
|
|
|
Додано: Пон 09 бер, 2026 20:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Разюча відмінність Словацких трас від мадярських: там село за селом (будинки прям вздовж траси на кілька кілометрів) і відповідні обмеження швидкості руху.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 09 бер, 2026 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 бер, 2026 20:43
ощадбанку чи клієнтів ощадбанку? Якась там історія мутна.
Тут кажуть скоро в будуть таких яких ти на фронт загрібати)
85% украинцев считают забронированных блоггеров, активистов и инфлюэнсеров обычными ухылянтами, — результаты свежего соцопроса.
Только 12% опрошенных допускают, что таким людям можно давать отсрочку или бронь.
Остальные 85% уверены: фиктивно забронированных нужно немедленно отправлять на фронт для пополнения боевых бригад.
Ранее движение «Честная мобилизация» опубликовало досье на несколько публичных фигур:
- антикоррупционный активист -
Виталий Шабунин — зачислен в подразделение ВСУ, но реально «служил» в киевских ресторанах;
- блогер Даниил Мокрик — получил отсрочку по старой советской справке и открыто заявил, что воевать не пойдёт;
- журналист Юрий Николов — уклонился через коррупционные связи в правоохранительных органах;
- экс-судья времён Януковича, ныне антикоррупционный активист Михаил Жернаков — подделал справку о работе преподавателем.
При этом все перечисленные в своих публичных выступлениях регулярно делят общество на «достойных патриотов» и «ухылянтов», не включая себя во вторую категорию.
Общественное давление на «селебрити-ухылянтов» будет только расти — уровень поддержки мобилизации среди граждан уже превышает 80%, а терпимость к двойным стандартам падает до нуля.
Вероятность, что в ближайшие 3–6 месяцев ТЦК получит политический карт-бланш на массовую проверку и снятие броней у инфлюэнсеров, блогеров, активистов и сотрудников НГО — 70–85%.
Додано: Пон 09 бер, 2026 20:44
ти завжди думаєш про України лише погане. було б не гладко, людей би не відпустили.
що значить просто віддадуть? наступним кроком має бути покарання за значне перевищення повноважень (або взагалі неприкритий гоп-стоп). сучасна Угорщина - це дно Європи, тому треба ще порахувати, чи після фото всі кошти на місці?
що скажуть наші прихільники законів - чи як завжди, не помітять? це ніяк не європейські правила, а угорське свинство...
Додано: Пон 09 бер, 2026 20:50
якби хотіла європа приструнити корбана то приструнила б. Він там потрібний як колись в рф жирік, говорить те що інші бояться сказати.
То шо там Шаман скажеш? В нато ми вже не ідем... а коли в європу візьмуть? Через рік? 2? Чи може разом з демобілізацією?
Додано: Пон 09 бер, 2026 20:58
зараз народ Орбана приструнить - а там й питання виникнуть за 16 років. скільки зебри коштують? скільки на російський нафті зароблено та відмито? там багато питань...
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:02
Коли тебе макнули в корупція Орбана ... ти переключився ... як кожен москвит, на іншу тему
Давай продовжимо,
що Орбан - це корупція
що Орбан - це викрадання людей
що Орбан - це гоп-стоп
що Орбан - це рекет
Твої митрополити - засуджені кримінальні злочинці, або під підозрою
Не спригуй з теми )
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:02
вони не строять з себе патріотів.
Додому я повернусь раніше ніж ви собі думаєте.
Но це не значить шо я буду проти демобілізації тих хто вже воює ці роки. Рора б вже людей і поміняти. мобілізовути не по 30 тисяч в місяць а по 100 тоді за півроку можно буде відпустити тих хто воює з 22го
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:03
ти як зажди помилився, бо я не перше, не друге, не третє
судячи з тексту стаття заангажована повністю. сподобалось, що 80%+ за мобілізацію. та в нас ухилянтів більше 20% буде. давай почнемо по черзі - й почнемо з тих, хто просто ухиляється й навіть дані не оновив.
а з фіктивним бронюванням боротися треба, згоден - як й взагалі з іншими проявами корупції. й саме влада так, має подбати, щоб не було зловживань з боку дотичних - але влада лише в серіалі Голобородько, це теж велика проблема.
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:04
pesikot
тим часом Орбан фіксує ціни не бензин 595 форинтів (75 гривень) і якщо він втримає ціну до виборів, то може й не пррограти
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:06
тобто 90% людей, як і не на фронті не мають бути патріотами? якась дуже хибна руська логіка, бо звичайне ІПСО.
ти вже сказав, що скоро - я тобі вірю, питаю коли. та будеш вести себе як Успіх - в тому числі ніякої допомоги на фронт, як обіцяють всі, хто розповідає, що готовий помінятися..
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|