Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Через Словакію менше кордонів, якщо шо.


Разюча відмінність Словацких трас від мадярських: там село за селом (будинки прям вздовж траси на кілька кілометрів) і відповідні обмеження швидкості руху.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 20:43

  Shaman написав:Ощадбанку, про що відразу було заявлено. хто що не розголошує???
ощадбанку чи клієнтів ощадбанку? Якась там історія мутна.
Тут кажуть скоро в будуть таких яких ти на фронт загрібати)
85% украинцев считают забронированных блоггеров, активистов и инфлюэнсеров обычными ухылянтами, — результаты свежего соцопроса.

Только 12% опрошенных допускают, что таким людям можно давать отсрочку или бронь.

Остальные 85% уверены: фиктивно забронированных нужно немедленно отправлять на фронт для пополнения боевых бригад.

Ранее движение «Честная мобилизация» опубликовало досье на несколько публичных фигур:
- антикоррупционный активист -
Виталий Шабунин — зачислен в подразделение ВСУ, но реально «служил» в киевских ресторанах;
- блогер Даниил Мокрик — получил отсрочку по старой советской справке и открыто заявил, что воевать не пойдёт;
- журналист Юрий Николов — уклонился через коррупционные связи в правоохранительных органах;
- экс-судья времён Януковича, ныне антикоррупционный активист Михаил Жернаков — подделал справку о работе преподавателем.

При этом все перечисленные в своих публичных выступлениях регулярно делят общество на «достойных патриотов» и «ухылянтов», не включая себя во вторую категорию.

Общественное давление на «селебрити-ухылянтов» будет только расти — уровень поддержки мобилизации среди граждан уже превышает 80%, а терпимость к двойным стандартам падает до нуля.
Вероятность, что в ближайшие 3–6 месяцев ТЦК получит политический карт-бланш на массовую проверку и снятие броней у инфлюэнсеров, блогеров, активистов и сотрудников НГО — 70–85%.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 20:44

  Banderlog написав:
  pesikot написав:ЛАД такий же самий ... десь з лупою лазять і все видивлються, а десь не бачать взагалі, хоча воно присутне перед їхніми очима ... )
ну як подала і нема там шахермахерів то віддадуть. Чого ви шумите? А якшо є порушення якісь то наврятчи європа віддасть там з корупцією строго, міністри їздять на велосипедах як голобородько обіцяв...
Я таки думаю що там не все гладко.

ти завжди думаєш про України лише погане. було б не гладко, людей би не відпустили.

що значить просто віддадуть? наступним кроком має бути покарання за значне перевищення повноважень (або взагалі неприкритий гоп-стоп). сучасна Угорщина - це дно Європи, тому треба ще порахувати, чи після фото всі кошти на місці?
Під час утримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині до них грубо ставилися, заявило вітчизняне МЗС. Там пояснили: офіційний Будапешт знав про те, що українці не озброєні, але все одно затримав їх за допомогою бійців Антитерористичного центру, які мали при собі кулемети та гранатомети. Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках і перевозили увесь час із зав’язаними очима. В українців також забрали особисті речі, зокрема мобільні телефони, які так і не повернули. За інформацією МЗС, при погіршенні стану здоров’я одного із затриманих, який має інвалідність і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, медичну допомогу надали лише після того, як він знепритомнів.

У МЗС зазначили, що на затриманих чинили психологічний та фізичний тиск. Їм також не дозволяли давати свідчення українською мовою, спілкуючись із ними російською. Працівникам Ощадбанку унеможливили проведення їхньої зустрічі з українським консулом. Міністерство зауважило, що співробітники причетних угорських служб або уникали спілкування з представниками посольства України, або надавали неправдиву інформацію про місце перебування затриманих.
що скажуть наші прихільники законів - чи як завжди, не помітять? це ніяк не європейські правила, а угорське свинство...
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 20:50

  Shaman написав: що скажуть наші прихільники законів - чи як завжди, не помітять? це ніяк не європейські правила, а угорське свинство...
якби хотіла європа приструнити корбана то приструнила б. Він там потрібний як колись в рф жирік, говорить те що інші бояться сказати.
То шо там Шаман скажеш? В нато ми вже не ідем... а коли в європу візьмуть? Через рік? 2? Чи може разом з демобілізацією? :lol:
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 20:58

  Banderlog написав:
  Shaman написав: що скажуть наші прихільники законів - чи як завжди, не помітять? це ніяк не європейські правила, а угорське свинство...
якби хотіла європа приструнити корбана то приструнила б. Він там потрібний як колись в рф жирік, говорить те що інші бояться сказати.
То шо там Шаман скажеш? В нато ми вже не ідем... а коли в європу візьмуть? Через рік? 2? Чи може разом з демобілізацією? :lol:

зараз народ Орбана приструнить - а там й питання виникнуть за 16 років. скільки зебри коштують? скільки на російський нафті зароблено та відмито? там багато питань...
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:02

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Ощадбанку, про що відразу було заявлено. хто що не розголошує???
ощадбанку чи клієнтів ощадбанку? Якась там історія мутна.
Тут кажуть скоро в будуть таких яких ти на фронт загрібати)
85% украинцев считают забронированных блоггеров, активистов и инфлюэнсеров обычными ухылянтами, — результаты свежего соцопроса.

Коли тебе макнули в корупція Орбана ... ти переключився ... як кожен москвит, на іншу тему

Давай продовжимо,
що Орбан - це корупція
що Орбан - це викрадання людей
що Орбан - це гоп-стоп
що Орбан - це рекет

Твої митрополити - засуджені кримінальні злочинці, або під підозрою

Не спригуй з теми )
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:02

  Shaman написав: чи спеціально перекручуєте - тут купа ухилянтів вештається, з них й починай. але можеш на мене повиступати за відсутності аргументів. :lol:
вони не строять з себе патріотів.
Додому я повернусь раніше ніж ви собі думаєте.
Но це не значить шо я буду проти демобілізації тих хто вже воює ці роки. Рора б вже людей і поміняти. мобілізовути не по 30 тисяч в місяць а по 100 тоді за півроку можно буде відпустити тих хто воює з 22го
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:03

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Ощадбанку, про що відразу було заявлено. хто що не розголошує???
ощадбанку чи клієнтів ощадбанку? Якась там історія мутна.
Тут кажуть скоро в будуть таких яких ти на фронт загрібати)
85% украинцев считают забронированных блоггеров, активистов и инфлюэнсеров обычными ухылянтами, — результаты свежего соцопроса.
...

ти як зажди помилився, бо я не перше, не друге, не третє 8)

судячи з тексту стаття заангажована повністю. сподобалось, що 80%+ за мобілізацію. та в нас ухилянтів більше 20% буде. давай почнемо по черзі - й почнемо з тих, хто просто ухиляється й навіть дані не оновив.

а з фіктивним бронюванням боротися треба, згоден - як й взагалі з іншими проявами корупції. й саме влада так, має подбати, щоб не було зловживань з боку дотичних - але влада лише в серіалі Голобородько, це теж велика проблема.
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:04

https://www.facebook.com/reel/1458902669168029
тим часом Орбан фіксує ціни не бензин 595 форинтів (75 гривень) і якщо він втримає ціну до виборів, то може й не пррограти
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:06

  Banderlog написав:
  Shaman написав: чи спеціально перекручуєте - тут купа ухилянтів вештається, з них й починай. але можеш на мене повиступати за відсутності аргументів. :lol:
вони не строять з себе патріотів.
Додому я повернусь раніше ніж ви собі думаєте.
Но це не значить шо я буду проти демобілізації тих хто вже воює ці роки. Рора б вже людей і поміняти. мобілізовути не по 30 тисяч в місяць а по 100 тоді за півроку можно буде відпустити тих хто воює з 22го

тобто 90% людей, як і не на фронті не мають бути патріотами? якась дуже хибна руська логіка, бо звичайне ІПСО. 8)

ти вже сказав, що скоро - я тобі вірю, питаю коли. та будеш вести себе як Успіх - в тому числі ніякої допомоги на фронт, як обіцяють всі, хто розповідає, що готовий помінятися..
