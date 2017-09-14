|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:07
Banderlog написав:
))) а шо таке нравиться коли речі своїми іменами називають? ухилянта ухилянтом? То звикай не Олександр тобі перший каже шо пора тобі свій патріотизм доказувати в зсу
Проти Бетона ти мовчиш ...
Проти flyman ти мовчиш ...
Проти всіх номерних ти мовчиш ...
Заткни пельку, щодо "ухилянтів", коли ти відмазуєш справжніх ухилянтів )
pesikot
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:12
Banderlog написав: Vadim_ написав:
не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто"
Shaman
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:13
Це як, підвищення на 30 форінтів?
Бо зараз 95 Mol, Orlen, Eni біля 563 форінтів.
Water
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:13
Shaman написав:
Угорщина так перевершує Україну?
мінімальна/середня зарлата
Дюрі-бачі
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:16
Shaman написав: Banderlog написав: Vadim_ написав:
не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто"
Ну так, точка відліку - Яник )
pesikot
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:19
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Угорщина так перевершує Україну?
мінімальна/середня зарлата
мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?
коли 30+, вже можеш
pesikot
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:23
Water написав: prodigy написав: Water написав:
Вам дешевше, чи безкоштовно? Безкоштовно ми бачимо на прикладі мадярів.
Раніше возили літаком.
раніше літаком Відень-Борисполь, так можна сьогодні чи ні?
Ще раз, були гроші, а зараз шо? Віддадуть мадяри, чи нєбрала?
У мене є один знайомий "сервіс", там гроші віддаєте, у Києві забираєте, відсоток невеликий.
Це сервіс відомий, крипта))
Тільки законність там сумнівна 😅😅
Hotab
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:23
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Угорщина так перевершує Україну?
мінімальна/середня зарлата
мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?
коли 30+, вже можеш
Порахуй сам. А краще поїдь подивись як будапешт відрізняється від твого чернігова. Понятно що в румунії краще і люди відкритіші. Але порівнювати з нами...
Banderlog
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:26
pesikot написав: Banderlog написав:
))) а шо таке нравиться коли речі своїми іменами називають? ухилянта ухилянтом? То звикай не Олександр тобі перший каже шо пора тобі свій патріотизм доказувати в зсу
Проти Бетона ти мовчиш ...
Проти flyman ти мовчиш ...
Проти всіх номерних ти мовчиш ...
Заткни пельку, щодо "ухилянтів", коли ти відмазуєш справжніх ухилянтів )
Бетон ухылянт по закону и частично по совести (хоть и против войны, но прыгал на майдане)
flyman - хз
Опять "номерные" спать не дают? Я не ухылянт ни по закону, ни по совести.
хуиз с анри как минимум против войны (хотя наверное в свое время в нулевых-десятых напотужниачали)и возраст как я понимаю у них околопенсионный, почти как у шамана.
А твой казанский ? Розовощекий увалень ретранслирует московскую пропаганду со своими ухмылками - вот такие раздражают народ, пока их не сгноят в окопах, люди будут считать что их наебывают
fox767676
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:28
Banderlog написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
[
мінімальна/середня зарлата
мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?
коли 30+, вже можеш
Порахуй сам. А краще поїдь подивись як будапешт відрізняється від твого чернігова. Понятно що в румунії краще і люди відкритіші. Але порівнювати з нами...
Чернігів 1944 був знищений повністю. Є свідчення, що хто стояв на «Красній площі», той бачив околиці міста.
Але як би там не було, перед 2022 Чернігів був прекрасним містом. Не гірше поляцьких. Дороги, парки, все було. Жаль я за час війни там майже не бував, або транзитом на батьківщину.
Hotab
