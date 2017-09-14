Кого чекати? гундосих халамидників, поки вони парадом по червоній площі пройдуть?
2026 рік - рік української балістики. Так, червона площа і мавзолей під загрозою, якщо нас остаточно приймуть у клюб, але це останнє буде, поки ми цілемося у мавзолей і все на заваді то С400, то Адмірал Ессент, найближче було Надгробок ))))
stm написав:Так, ввп на душу населення. Воно менше ніж у Болгарії, яка прям була дуже бідною. Цей показник це показник відкриття бізнесів і притоку інвестицій. У мадярів воно іде на спад. Дешева нафта і газ мали б сприяти але тупа політика блокує розвиток. Хоча зебри і будинок у Орбана не гірше ніж палац у Геленжику.
Врать-то не надо. ВВП(ППС) на душу по жанным ВБ в 2024: Болгария - 41086 долл.; Венгрия - 47636 долл. Немного, но на 16% выше. У Венгрии. И в 2,6 раза выше, чем у Украины (18550 долл). Там шаман что-то писал о цифрах, как он их приводит и побеждает.
а ЛАД щось белькотів, що треба брати кілька країн, а не одну. але сам бере одну НАЙБІДНІШУ країну Європи й порівнює. а що таке динаміка ЛАД ти ще пам'ятаєш? не хочеш порівняти наприклад 10 років тому. а насправді візьми Чехія та Польщу й порівняй з Угорщиною зараз й 10 років тому - в тебе ж є час. чи раптово закінчився коли побачиш цифри. Угорщина була відносно розвиненою країною в 2000х порівняно з сусідами. а зараз? можна послухати для розвитку, але це протирічить поглядам ЛАДа
Кількість компаній з китайськими засновниками в Росії зросла під час війни проти України з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій з іноземною участю на російському ринку, збільшуючи економічну залежність від Китаю. Китайські підприємці займають ніші, звільнені західними постачальниками, і активно відкривають бізнеси в Росії. Китайці не тільки активно відкривають свій бізнес, але й стають власниками та керівниками російських компаній, що існували до них. Так, у 2025 році на три зареєстровані китайцями компанії в Росії припадала одна придбана. https://24tv.ua/business/kitay-vidkriva ... i_n3025232
Banderlog написав: так хто не на фронті то ухилянти окрім інвалідів. Це в тебе логіка що хтось має 5й рік без заміни воювати а мільйони патріотів сидять в тилу. Шос тут не так... тобі не здається?
так скоро й ти станеш ухилянтом, а головне Успіхом 2 - всі тобі винні...
це не моя логіка, це влада провалила питання мобілізації - бо воно важке й не популярне. у влади й питай, тут я з тобою згоден.
успіх на відміну від тебе воював. Влада провалила мобілізацію тому, що народ в нас складається з таких диванних патріотів як ти. Я дав вам достатньо часу як договоритись з росією так і підготувати мені заміну. Хватить, бо якось чим більше обовязок виконуєш тим більше вам винен.
влада провалила мобілізацію, бо це непопулярне рішення, а в нас популістська влада, яка намагається уникати непопулярних рішень. й ти правий, п'ятий рік війни - а вони все одно думають про вибори.
ти ж не проти, що Бетон не воює, нормальна людина - сам же писав. так чого жалішся, коли окремих ухилянтів виправдовуєш? та й не окремих - коли ти прирівнюєш ухилянтів до заброньованих - ти ж їх теж виправдовуєш? тому почни з - ухилянтів на фронт. а там вже й на ротацію вистачить...
Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку гроші залишаться у Будапешті, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу Дружба. Про це повідомляє Telex.
Лазар фактично визнав, що затримання українських інкасаторів та вилучення коштів були відповіддю Угорщини на припинення роботи нафтопроводу Дружба.
«Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми не випадково зробили те, що зробили, і гроші їм не повернемо», — сказав він.
Міністр натякнув, що Угорщина може готувати подібні операції у майбутньому, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним.
«Кошти поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину»,
куди поховалися наші казкарі - є підстави, треба перевірити...
Які казкарі? Це ти переказуєш казки від влади а я в них не схильний вірити. Думаю щось в тих перевозках не чисто... те що угорці вдались до шантажу не значить що в перевезеннях все законно. Факт один- зеля умудрився розсваритись й з корбаном в хлам. А решту буде видно потом, після суду.