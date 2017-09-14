«По Харькову была применена новая разработка с условным названием «Изделие-30». Это определенное развитие крылатой Х-101, однако есть и существенные отличия. Кроме чисто технических, это вдвое большая боевая часть, теперь это 800 кг, из которых не менее 200 кг — взрывчатка. По компонентной базе видим много нового. Среди иностранных компонентов — классические ST Mcroelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, белорусский Интеграл. Навигационная система «Комета» на 12 патчей. В составе американские (китайские?) чипы. Боротовый блок управления «Багет», в составе память — Тайвань, коммутационный разъем — Германия, микросхемы — США», — отметил Власюк. Он рассказал: также в этой ракете есть компоненты 2023 года выпуска. А все, что удалось исследовать, передали партнерам.
Испанская сельскохозяйственная ассоциация ASAJA и европейское объединение фермерских организаций Copa-Cogeca обратились в Еврокомиссию с жалобой на введение Украиной 10% пошлины на экспорт семян подсолнечника, рапса и сои.
Они заявляют, что это привело к недобросовестной конкуренции на европейском рынке растительного масла.
Об этом пишет Интерфакс Украина.
«Эта стратегия привела к резкому росту импорта украинского масла в ЕС с 2 до более 3 млн тонн, что сейчас составляет 41% всего масла, поступающего в Союз», — отметили в ASAJA.
По информации ассоциаций, Украина ввела «выездной» налог на семена, чтобы удержать сырье внутри страны, где отечественная промышленность может закупать его по искусственно заниженным ценам, значительно ниже рыночной стоимости.
В результате Украина экспортирует готовый продукт в ЕС по рекордно низким ценам, с которыми не могут конкурировать европейские производители. .......ASAJA и Copa-Cogeca официально призвали Еврокомиссию требовать немедленной отмены 10-процентной пошлины на экспорт Украиной семян масличных культур.
В случае отказа бизнес-объединения предложили ввести пошлины на импорт ЕС украинского растительного масла, чтобы восстановить баланс на европейском рынке и обеспечить справедливую конкуренцию в следующем сельскохозяйственном сезоне.
Как сообщалось, в Украине на фоне введения 10% экспортной пошлины на сою и рапс резко возросло производство масла и шрота из этого сырья, а также экспорт продуктов переработки.
ЛАД написав:Много словоблудия вместо того, чтобы извиниться за враньё. Или это не ваши слова
Немає даних за 2025, зачекаємо. Ви завжди будете дивитись убік, замість прямо )
Зачекаємо. Ви завжди будете дивитись у небо замість прямо. Но это опасно - можно не заметить яму под ногами. И главное - изменение соотношения в будущем не отменяет наглой лжи сегодня.
Сьогодні не 2024 І навіть не 2025. Часи змінюються, ЄС нарешті сформував бачення загрози. Угорщина - це проблема. ЛАД досі не розуміє, що сталося у есересер, навіть дивлячись на оркостан. Це дуже цікаве спостереження. Московити мають проблеми, Україна як аграрна, маленька держава може увійти у пул країн балістики. Щось Франт не бачить )
