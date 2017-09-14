Испанская сельскохозяйственная ассоциация ASAJA и европейское объединение фермерских организаций Copa-Cogeca обратились в Еврокомиссию с жалобой на введение Украиной 10% пошлины на экспорт семян подсолнечника, рапса и сои.



Они заявляют, что это привело к недобросовестной конкуренции на европейском рынке растительного масла.



Об этом пишет Интерфакс Украина.



«Эта стратегия привела к резкому росту импорта украинского масла в ЕС с 2 до более 3 млн тонн, что сейчас составляет 41% всего масла, поступающего в Союз», — отметили в ASAJA.



По информации ассоциаций, Украина ввела «выездной» налог на семена, чтобы удержать сырье внутри страны, где отечественная промышленность может закупать его по искусственно заниженным ценам, значительно ниже рыночной стоимости.



В результате Украина экспортирует готовый продукт в ЕС по рекордно низким ценам, с которыми не могут конкурировать европейские производители.

.......ASAJA и Copa-Cogeca официально призвали Еврокомиссию требовать немедленной отмены 10-процентной пошлины на экспорт Украиной семян масличных культур.



В случае отказа бизнес-объединения предложили ввести пошлины на импорт ЕС украинского растительного масла, чтобы восстановить баланс на европейском рынке и обеспечить справедливую конкуренцию в следующем сельскохозяйственном сезоне.



Как сообщалось, в Украине на фоне введения 10% экспортной пошлины на сою и рапс резко возросло производство масла и шрота из этого сырья, а также экспорт продуктов переработки.