Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:11

https://www.youtube.com/watch?reload=9& ... s5Zo9MSBiE
Сєрьога хоче, щоб нам не давали зброю, а кинули проти іранців?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23071
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а чия це ідея боротись до останнього українця?

это из методички фсб тебе попы в уши нас..ли
Прохожий
 
Повідомлень: 14317
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:14

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:а чия це ідея боротись до останнього українця?

это из методички фсб тебе попы в уши нас..ли
добре, давай свою методичку. Який в нас план досягнення миру?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:29

а що каже Сорос?

  stm написав:
  ЛАД написав:Много словоблудия вместо того, чтобы извиниться за враньё.
Или это не ваши слова

Немає даних за 2025, зачекаємо. Ви завжди будете дивитись убік, замість прямо )

а що каже Сорос?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42530
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:32

  flyman написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:Много словоблудия вместо того, чтобы извиниться за враньё.
Или это не ваши слова

Немає даних за 2025, зачекаємо. Ви завжди будете дивитись убік, замість прямо )

а що каже Сорос?

А Соскін?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:32

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
  Banderlog написав:а чия це ідея боротись до останнього українця?

это из методички фсб тебе попы в уши нас..ли
добре, давай свою методичку. Який в нас план досягнення миру?

Те, у що не вірить Флай, але у одичних екземплярах воно вже на фронті. На території орків (не України) воно не помічене, визнаю.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6352
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 14:48

  stm написав:
  ЛАД написав:Много словоблудия вместо того, чтобы извиниться за враньё.
Или это не ваши слова

Немає даних за 2025, зачекаємо. Ви завжди будете дивитись убік, замість прямо )

Зачекаємо.
Ви завжди будете дивитись у небо замість прямо.
Но это опасно - можно не заметить яму под ногами.
И главное - изменение соотношения в будущем не отменяет наглой лжи сегодня.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 14:51

«По Харькову была применена новая разработка с условным названием «Изделие-30». Это определенное развитие крылатой Х-101, однако есть и существенные отличия. Кроме чисто технических, это вдвое большая боевая часть, теперь это 800 кг, из которых не менее 200 кг — взрывчатка. По компонентной базе видим много нового. Среди иностранных компонентов — классические ST Mcroelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, белорусский Интеграл. Навигационная система «Комета» на 12 патчей. В составе американские (китайские?) чипы. Боротовый блок управления «Багет», в составе память — Тайвань, коммутационный разъем — Германия, микросхемы — США», — отметил Власюк.
Он рассказал: также в этой ракете есть компоненты 2023 года выпуска. А все, что удалось исследовать, передали партнерам.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/03/10/kakie-komponenty-nashli-v-rakete-izdelie-30-udarivshej-po-harkovu-7-marta/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:00

Испанская сельскохозяйственная ассоциация ASAJA и европейское объединение фермерских организаций Copa-Cogeca обратились в Еврокомиссию с жалобой на введение Украиной 10% пошлины на экспорт семян подсолнечника, рапса и сои.

Они заявляют, что это привело к недобросовестной конкуренции на европейском рынке растительного масла.

Об этом пишет Интерфакс Украина.

«Эта стратегия привела к резкому росту импорта украинского масла в ЕС с 2 до более 3 млн тонн, что сейчас составляет 41% всего масла, поступающего в Союз», — отметили в ASAJA.

По информации ассоциаций, Украина ввела «выездной» налог на семена, чтобы удержать сырье внутри страны, где отечественная промышленность может закупать его по искусственно заниженным ценам, значительно ниже рыночной стоимости.

В результате Украина экспортирует готовый продукт в ЕС по рекордно низким ценам, с которыми не могут конкурировать европейские производители.
.......ASAJA и Copa-Cogeca официально призвали Еврокомиссию требовать немедленной отмены 10-процентной пошлины на экспорт Украиной семян масличных культур.

В случае отказа бизнес-объединения предложили ввести пошлины на импорт ЕС украинского растительного масла, чтобы восстановить баланс на европейском рынке и обеспечить справедливую конкуренцию в следующем сельскохозяйственном сезоне.

Как сообщалось, в Украине на фоне введения 10% экспортной пошлины на сою и рапс резко возросло производство масла и шрота из этого сырья, а также экспорт продуктов переработки.
https://biz.nv.ua/markets/v-es-opolchilis-protiv-eshche-odnogo-ukrainskogo-produkta-zapolonil-rynok-blagodarya-nizkim-cenam-50590044.html
Там дальше ещё и о сахаре.
Понятно, что Европе хотелось бы покупать у нас дешёвое непереработанное сырьё, а зарабатывать на конечном продукте самим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:04

  ЛАД написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:Много словоблудия вместо того, чтобы извиниться за враньё.
Или это не ваши слова

Немає даних за 2025, зачекаємо. Ви завжди будете дивитись убік, замість прямо )

Зачекаємо.
Ви завжди будете дивитись у небо замість прямо.
Но это опасно - можно не заметить яму под ногами.
И главное - изменение соотношения в будущем не отменяет наглой лжи сегодня.

Сьогодні не 2024 ;)
І навіть не 2025. Часи змінюються, ЄС нарешті сформував бачення загрози. Угорщина - це проблема. ЛАД досі не розуміє, що сталося у есересер, навіть дивлячись на оркостан. Це дуже цікаве спостереження. Московити мають проблеми, Україна як аграрна, маленька держава може увійти у пул країн балістики. Щось Франт не бачить )
Востаннє редагувалось stm в Вів 10 бер, 2026 15:07, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6352
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
