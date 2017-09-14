RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17039170401704117042
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:07

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:.........
Немає даних за 2025, зачекаємо. Ви завжди будете дивитись убік, замість прямо )

Зачекаємо.
Ви завжди будете дивитись у небо замість прямо.
Но это опасно - можно не заметить яму под ногами.
И главное - изменение соотношения в будущем не отменяет наглой лжи сегодня.

Сьогодні не 2024 ;)

Удивительно.
Вы заметили? :shock:
Но собственную ложь так и не хотите признать.
Україна як аграрна, маленька держава може увійти у пул країн балістики.
Уже вошла.
По прилетающим ракетам.
Я чуть выше выложил цитату о новой росс. ракете в Харькове.
И "оркостан" не имеет ничего общего с СССР.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 бер, 2026 15:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:10

  ЛАД написав:
  stm написав:Сьогодні не 2024 ;)

Удивительно.
Вы заметили? :shock:
Но собственную ложь так и не хотите признать.

2025 даних зачекаємо, гаразд. Ми близько до розв'язки. Угорщина має надати фактичні дані і Болгарія теж)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6352
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Кількість компаній з китайськими засновниками в Росії зросла під час війни проти України з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій з іноземною участю на російському ринку, збільшуючи економічну залежність від Китаю.


Які добрі новини для них. Ми пригаєм до потолка коли грошики дають))
Що ще цікаво то не 'збільшуючи економічні інвестиції' а 'збільшуючи економічну залежність'
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 460
З нами з: 21.11.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:11

По данным Госстата, в 2024 году площадь малинников составляла 5000 гектаров. Для сбора ягод нужно примерно 15 человек на гектар, то есть более 70 тысяч рабочих. Глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник предупреждает, что без привлечения иностранных кадров Украина рискует не собрать урожай 2026 года и потерять позиции среди экспортеров.

Похожая проблема касается плантаций голубики, клубники и яблок. Хозяйства находят только половину необходимых сборщиков в пределах страны. Основная причина – низкие заработки по сравнению с Польшей, Италией и Испанией, где работникам предлагают жилье, проезд и лучшие условия.

Некоторые предприятия готовы повышать оплату до уровня европейских стран до 1500 евро в месяц, чтобы удержать украинцев. Другие применяют механизацию сбора или предлагают покупателям собирать ягоды самостоятельно по более низкой цене.

Для обеспечения кадров компании обращаются в рекрутинговые агентства, ища работников из Бангладеша, Непала, Индии и Африки. Неквалифицированным предлагают $500, водителям и операторам сложной техники – $800.
https://politeka.net/ru/society/466212-deficit-produktiv-u-harkovi-situaciya-staye-vse-skladnishoyu
Понятно, что как верно говорит Сибарит, это проблемы переходных процессов, но тем не менее. Эти проблемы не решаются за 1-2 года.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 бер, 2026 15:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:14

маленьке балістичне тигренятко

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Немає даних за 2025, зачекаємо. Ви завжди будете дивитись убік, замість прямо )

Зачекаємо.
Ви завжди будете дивитись у небо замість прямо.
Но это опасно - можно не заметить яму под ногами.
И главное - изменение соотношения в будущем не отменяет наглой лжи сегодня.

Сьогодні не 2024 ;)
І навіть не 2025. Часи змінюються, ЄС нарешті сформував бачення загрози. Угорщина - це проблема. ЛАД досі не розуміє, що сталося у есересер, навіть дивлячись на оркостан. Це дуже цікаве спостереження. Московити мають проблеми, Україна як аграрна, маленька держава може увійти у пул країн балістики. Щось Франт не бачить )

маленька це менше Угорщини, чи Болгарії, чи Латвії?
це ще скільки "до останньої верби" в роках?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42530
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:16

а філіпінки?

  ЛАД написав:
По данным Госстата, в 2024 году площадь малинников составляла 5000 гектаров. Для сбора ягод нужно примерно 15 человек на гектар, то есть более 70 тысяч рабочих. Глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник предупреждает, что без привлечения иностранных кадров Украина рискует не собрать урожай 2026 года и потерять позиции среди экспортеров.

Похожая проблема касается плантаций голубики, клубники и яблок. Хозяйства находят только половину необходимых сборщиков в пределах страны. Основная причина – низкие заработки по сравнению с Польшей, Италией и Испанией, где работникам предлагают жилье, проезд и лучшие условия.

Некоторые предприятия готовы повышать оплату до уровня европейских стран до 1500 евро в месяц, чтобы удержать украинцев. Другие применяют механизацию сбора или предлагают покупателям собирать ягоды самостоятельно по более низкой цене.

Для обеспечения кадров компании обращаются в рекрутинговые агентства, ища работников из Бангладеша, Непала, Индии и Африки. Неквалифицированным предлагают $500, водителям и операторам сложной техники – $800.
https://politeka.net/ru/society/466212-deficit-produktiv-u-harkovi-situaciya-staye-vse-skladnishoyu

а філіпінки?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42530
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:28

Эксперт объяснила, для кого Ощадбанк вез изъятые Венгрией золотые слитки
Объемы таких поставок золота в Украину не значительны.

С августа 2025 года Национальный банк Украины разрешил продажу банковских металлов ювелирным производителям и именно ювелирные компании покупают золото килограммовыми слитками.
.....
По ее словам, с начала полномасштабного вторжения импорт золота в Украину фактически не производился. Банки могли его завозить, но не имели возможности продавать.

«С августа 2022 года НБУ разрешил банкам продажу банковских металлов только в пределах выкупа у клиентов через кассы банков. В августе 2025 г. в перечень разрешенных операций НБУ включил продажу банковского металла ювелирным производителям», — отметила Ищенко.
......Ищенко также предположила, что золотые слитки, перевозимые инкассаторскими автомобилями Ощадбанка, вероятнее всего были предназначены именно для ювелирных компаний.
https://tsn.ua/ru/groshi/ekspertsha-obyasnila-dlya-kogo-sberbank-vez-izyatye-vengriey-zolotye-slitki-3037688.html
И о реакции Венгрии:
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто озвучил странные подозрения относительно транспортировки украинскими инкассаторами через территорию этой страны наличных средств в долларах и евро. При этом он снова не назвал веских причин для наглого похищения двух инкассаторских машин «Ощадбанка».

В своей заметке в Facebook главный венгерский дипломат проявил полную оторванность от реальности, задавая бессмысленные вопросы.

На справедливые обвинения своего украинского коллеги Андрея Сибиги в похищении наличных средств, которые перевозили инкассаторы государственного «Ощадбанка» из Австрии в Украину, Сийярто начал интересоваться, почему наличные перевозят автомобилями через Венгрию.

Глава МИД Венгрии лицемерно сделал вид неосведомленности об отсутствии воздушного сообщения с Украиной, которое ранее использовали для завоза оборотных валютных средств для украинских банков.

«Почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах?» — написал Петер Сийярто.

Тем самым главный венгерский дипломат лишний раз подтвердил полную безосновательность задержания инкассаторских машин, не назвав ни одной весомой причины фактического похищения денег.

Зато Сийярто в очередной раз заявил о своих подозрениях относительно мифической «украинской военной мафии»
https://tsn.ua/ru/svit/vengriya-sdelala-strannoe-zayavlenie-o-pohischennyh-dengah-oschadbanka-reaktsiya-mid-ukrainy-3036854.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:29

  flyman написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:Зачекаємо.
Ви завжди будете дивитись у небо замість прямо.
Но это опасно - можно не заметить яму под ногами.
И главное - изменение соотношения в будущем не отменяет наглой лжи сегодня.

Сьогодні не 2024 ;)
І навіть не 2025. Часи змінюються, ЄС нарешті сформував бачення загрози. Угорщина - це проблема. ЛАД досі не розуміє, що сталося у есересер, навіть дивлячись на оркостан. Це дуже цікаве спостереження. Московити мають проблеми, Україна як аграрна, маленька держава може увійти у пул країн балістики. Щось Франт не бачить )

маленька це менше Угорщини, чи Болгарії, чи Латвії?
це ще скільки "до останньої верби" в роках?

Пока для закрытия одного кредита достаточно одного звонка - да какая разница сколько лет...
_hunter
 
Повідомлень: 11664
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 17039170401704117042
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 235316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 440323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1165422
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (111)
10.03.2026 15:26
Sense Bank (15711)
10.03.2026 15:16
Ринок ОВДП (10946)
10.03.2026 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.