Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.

дорівнює
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:52

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
Може ти перестанеш розмовляти з голосами в своїй голові ...

Ти написав "решту буде видно потом, після суду"
Я запитав "Вже призначенно судове засідання ?"

Якщо нічого не призначенно, то перестань брехати і ляпати язиком )

Бо ти сам, своїм ляпанням язиком, визнаеш, що ніякого суду не буде, що це було пограбування на рівні держави Угорщини по прямому наказу Орбана

ну то подавайте в суд, або вводьте танки в угорщину,
або якщо рильце в пушку заткайтесь і не наговорюйте на презедента європейської держави.
Оце твоє ляпання язиком розраховано на кого? На внутрішню аудиторію щоб прикрити соросят!
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:"На українців чекає робота до 70–75 років. Багато людей будуть змушені працювати до глибокої старості, фактично помираючи на робочому місці, бо пенсії не вистачатиме", – сказав економіст.

Хай нераби дякують майдану
скалічені на війні ремонтники - свому босу бетону, бо йому кружевних труселів свого часу захотілося. як і хуізу 2010, що здавав своїх працівників тцк
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 19:01

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:"На українців чекає робота до 70–75 років. Багато людей будуть змушені працювати до глибокої старості, фактично помираючи на робочому місці, бо пенсії не вистачатиме", – сказав економіст.

Хай нераби дякують майдану
скалічені на війні ремонтники - свому босу бетону, бо йому кружевних труселів свого часу захотілося. як і хуізу 2010, що здавав своїх працівників тцк

І це ще ти забув мене, який «наживається на війні» 🤭
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 19:06

  andrijk777 написав:........
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.

Може, і не дорівнює, але хоч і не дуже добре характеризує.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 19:08

  fler написав:.........
Оскільки ми - проксі країна, то рішення приймають за нас.

Та що ж ви таке кажете, жіночка!
Це ж путинські наративи!
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 19:08

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:
Може ти перестанеш розмовляти з голосами в своїй голові ...

Ти написав "решту буде видно потом, після суду"
Я запитав "Вже призначенно судове засідання ?"

Якщо нічого не призначенно, то перестань брехати і ляпати язиком )

Бо ти сам, своїм ляпанням язиком, визнаеш, що ніякого суду не буде, що це було пограбування на рівні держави Угорщини по прямому наказу Орбана

ну то подавайте в суд, або вводьте танки в угорщину,
або якщо рильце в пушку заткайтесь і не наговорюйте на презедента європейської держави.
Оце твоє ляпання язиком розраховано на кого? На внутрішню аудиторію щоб прикрити соросят!

Ощадбанк вже подав в суд ...

Орбан - не презедент

Ти ляпаеш язиком своєї альтернативної реальності

І ти дуже нервуєш, бо розумієш, що ти брешеш ))
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 19:10

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.

дорівнює

В СРСР офіційний ВВП був високий, по факту клепали танчики і населення стояло в чергах

лише такі, як ти, з батьками парт.функціонерами жили дещо краще )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 19:12

перемогу мертвими душами в конвертах сномабули

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Xenon написав:Когда Иран устроит штатам аналог 11 сентября, то рыжего не просто пристрелят и вынесут из Белого Дома вперед ногами со всем его семейством и назначенной кодлой, а линчуют в прямом эфире телеканалов под радостные улюлюкания 90% населения США
щось ви до дональда не рівнодишете, його 3 рази вибирали американським презедентом то напевно яка не яка а народна підтримка за ним є.

3 рази ?

Альтернативна реальність ))

перемогу мертвими душами в конвертах сномабули забув?
flyman
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 19:18

  fox767676 написав:
  Hotab написав:
  fox767676 написав:[
Хай нераби дякують майдану
скалічені на війні ремонтники - свому босу бетону, бо йому кружевних труселів свого часу захотілося. як і хуізу 2010, що здавав своїх працівників тцк

І це ще ти забув мене, який «наживається на війні» 🤭

плануєш на старості років наздогнати їх, але "не кажи гоп"

Це прям точно. Майбутнє дуже туманне.
Але ключове все ж «наживатись на війні» 😅
Hotab
