Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 10 бер, 2026 18:51
andrijk777 написав:
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
дорівнює
fox767676
Повідомлень: 5347
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 18:52
pesikot написав: Banderlog написав:
Може ти перестанеш розмовляти з голосами в своїй голові ...
Ти написав "решту буде видно потом, після суду"
Я запитав "Вже призначенно судове засідання ?"
Якщо нічого не призначенно, то перестань брехати і ляпати язиком )
Бо ти сам, своїм ляпанням язиком, визнаеш, що ніякого суду не буде, що це було пограбування на рівні держави Угорщини по прямому наказу Орбана
ну то подавайте в суд, або вводьте танки в угорщину,
або якщо рильце в пушку заткайтесь і не наговорюйте на презедента європейської держави.
Оце твоє ляпання язиком розраховано на кого? На внутрішню аудиторію щоб прикрити соросят!
Banderlog
Повідомлень: 4884
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 18:59
Banderlog написав:
"На українців чекає робота до 70–75 років. Багато людей будуть змушені працювати до глибокої старості, фактично помираючи на робочому місці, бо пенсії не вистачатиме", – сказав економіст.
Хай нераби дякують майдану
скалічені на війні ремонтники - свому босу бетону, бо йому кружевних труселів свого часу захотілося. як і хуізу 2010, що здавав своїх працівників тцк
fox767676
Повідомлень: 5347
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 19:01
fox767676 написав: Banderlog написав:
"На українців чекає робота до 70–75 років. Багато людей будуть змушені працювати до глибокої старості, фактично помираючи на робочому місці, бо пенсії не вистачатиме", – сказав економіст.
Хай нераби дякують майдану
скалічені на війні ремонтники - свому босу бетону, бо йому кружевних труселів свого часу захотілося. як і хуізу 2010, що здавав своїх працівників тцк
І це ще ти забув мене, який «наживається на війні» 🤭
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 18102
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 19:06
andrijk777 написав:
........
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
Може, і не дорівнює, але хоч і не дуже добре характеризує.
ЛАД
Повідомлень: 39024
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 19:08
fler написав:
.........
Оскільки ми - проксі країна
, то рішення приймають за нас.
Та що ж ви таке кажете, жіночка!
Це ж путинські наративи!
ЛАД
Повідомлень: 39024
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 19:08
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Може ти перестанеш розмовляти з голосами в своїй голові ...
Ти написав "решту буде видно потом, після суду"
Я запитав "Вже призначенно судове засідання ?"
Якщо нічого не призначенно, то перестань брехати і ляпати язиком )
Бо ти сам, своїм ляпанням язиком, визнаеш, що ніякого суду не буде, що це було пограбування на рівні держави Угорщини по прямому наказу Орбана
ну то подавайте в суд, або вводьте танки в угорщину,
або якщо рильце в пушку заткайтесь і не наговорюйте на презедента європейської держави.
Оце твоє ляпання язиком розраховано на кого? На внутрішню аудиторію щоб прикрити соросят!
Ощадбанк вже подав в суд ...
Орбан - не презедент
Ти ляпаеш язиком своєї альтернативної реальності
І ти дуже нервуєш, бо розумієш, що ти брешеш ))
pesikot
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 19:10
fox767676 написав: andrijk777 написав:
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
дорівнює
В СРСР офіційний ВВП був високий, по факту клепали танчики і населення стояло в чергах
лише такі, як ти, з батьками парт.функціонерами жили дещо краще )
pesikot
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 19:12
pesikot написав: Banderlog написав: Xenon написав:
Когда Иран устроит штатам аналог 11 сентября, то рыжего не просто пристрелят и вынесут из Белого Дома вперед ногами со всем его семейством и назначенной кодлой, а линчуют в прямом эфире телеканалов под радостные улюлюкания 90% населения США
щось ви до дональда не рівнодишете, його 3 рази вибирали американським презедентом
то напевно яка не яка а народна підтримка за ним є.
3 рази ?
Альтернативна реальність ))
перемогу мертвими душами в конвертах сномабули забув?
flyman
Повідомлень: 42533
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2879 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 19:18
fox767676 написав: Hotab написав: fox767676 написав:
[
Хай нераби дякують майдану
скалічені на війні ремонтники - свому босу бетону, бо йому кружевних труселів свого часу захотілося. як і хуізу 2010, що здавав своїх працівників тцк
І це ще ти забув мене, який «наживається на війні» 🤭
плануєш на старості років наздогнати їх, але "не кажи гоп"
Це прям точно. Майбутнє дуже туманне.
Але ключове все ж «наживатись на війні
» 😅
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 18102
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
Профіль
