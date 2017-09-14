Цікаво, як ви можете це довести?
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:26
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:37
Швиденько доведіть мені, що я помиляюся.
З вашої улюбленої Вікіпедії:
"Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними.
Основні характеристики проксі-країни:
Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави.
Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:41
А Ваше особисте ставлення до такого стану речей? Засуджуєте? Пишаєтесь? "Так тримати!" ?
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:48
Ппц. Коли таке писала наркозалежна з трьох літер, я навіть не хтів коментувати. Ви ж здавалися розумнішим. Для вас і стм лікнеп: підприємство зі статусом критичної інфрастукрути має право забронювати до 50% військовозобов"язаних працівників. При отриманні статусу критичності від ОВА, має бути лист-підтвердження від ТЦК про відсутність порушень у веденні військового обліку на підприємстві в комплекті документів, які подаються в ОВА. Відповідно, щоб отримати цей папірець від ТЦК - сюрприз-сюрприз - на підприємстві має бути налагоджений комплекс заходів по веденню цього самого обліку згідно норм законодоавства(подробиці пошукаєте в гуглах, як буде бажання). Відповідно, при проходженні перевірки підприємства ТЦК, вони знають хто і скільки є військовзобов"язаних в конторі. Навіть незалежно від бажання керівництва контори, ТЦК все одно знають про всіх офіційно працюючих - інформація від ПФУ і інших реєстрів, все синхронізовано вже. І от коли контора отримає статус підприємства критич.інраструктури, можна бронювати ДО 50% військовозобов"язаних(5 з 11, наприклад). На решту не заброньованих ТЦК може надіслати (і надсилає) припис з вимогою забезпечити явку працвників в ТЦК для "оновлення даних". Роботодавець згідно законодавства повинен ознайомити працівника з документом і увільнити від роботи на потрібну дату. Хоче він цього чи не хоче.
Якщо ігнорувати вимоги ТЦК, бронювання не отримають ні 50 відсотків, ні один. При порущеннях статус критичності анулюється. Якщо ігнорувати, в контору приходять представники поліції, СБУ і ТЦК і вигрібають усіх, кого бачать. Реальний кейс.
Мова не ведеться, хочеш ти співпрацювати з ТЦК, чи не хочеш. Це станеться, якщо ти працюєш "в білу", або дивись вище.
Тупа курка, яка в житті не створила жодного робочого місця і не побудувала собачої буди, пи** про "сдал сотрудніков ТЦК", а у вас схоже роззжиження мозку, якщо ви її підтримуєте
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Неспокійно в Брянську ...
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:52
Наркозалежна ?
У тебе є висновки експертизи стосовно пані з трьох літер ?
Якщо ні, то ... сам знаеш, що тобі потрібно робити )
Номерний фокс і ... розумний ?
Для вас, номерних, у мене друга погана новина ... ))
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:52
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:56
фуфл..фламінго в резерві? Чи дуже руйнівні, москалів пожаліли?
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:57
Додано: Вів 10 бер, 2026 20:57
В альтернатівній реальності, після слів московитських попів, в бочці контрабасного коньяку з придністров"я )
Нам такого не зрозуміти
Та й збави Боже, від такої "реальності" )
