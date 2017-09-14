RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1704117042170431704417045>
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:26

  andrijk777 написав:Ми ніяка не проксі країна. Що за брєд?

Цікаво, як ви можете це довести?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6197
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:37

  ЛАД написав:
  fler написав:.........
Оскільки ми - проксі країна, то рішення приймають за нас.

Та що ж ви таке кажете, жіночка!
Це ж путинські наративи!

Швиденько доведіть мені, що я помиляюся.
З вашої улюбленої Вікіпедії:
"Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними.
Основні характеристики проксі-країни:
Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави.
Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6197
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:41

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:.........
Оскільки ми - проксі країна, то рішення приймають за нас.

Та що ж ви таке кажете, жіночка!
Це ж путинські наративи!

Швиденько доведіть мені, що я помиляюся.
З вашої улюбленої Вікіпедії:
"Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними.
Основні характеристики проксі-країни:
Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави.
Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."

А Ваше особисте ставлення до такого стану речей? Засуджуєте? Пишаєтесь? "Так тримати!" ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5347
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:48

  fox767676 написав: як і хуізу 2010, що здавав своїх працівників тцк

Ппц. Коли таке писала наркозалежна з трьох літер, я навіть не хтів коментувати. Ви ж здавалися розумнішим. Для вас і стм лікнеп: підприємство зі статусом критичної інфрастукрути має право забронювати до 50% військовозобов"язаних працівників. При отриманні статусу критичності від ОВА, має бути лист-підтвердження від ТЦК про відсутність порушень у веденні військового обліку на підприємстві в комплекті документів, які подаються в ОВА. Відповідно, щоб отримати цей папірець від ТЦК - сюрприз-сюрприз - на підприємстві має бути налагоджений комплекс заходів по веденню цього самого обліку згідно норм законодоавства(подробиці пошукаєте в гуглах, як буде бажання). Відповідно, при проходженні перевірки підприємства ТЦК, вони знають хто і скільки є військовзобов"язаних в конторі. Навіть незалежно від бажання керівництва контори, ТЦК все одно знають про всіх офіційно працюючих - інформація від ПФУ і інших реєстрів, все синхронізовано вже. І от коли контора отримає статус підприємства критич.інраструктури, можна бронювати ДО 50% військовозобов"язаних(5 з 11, наприклад). На решту не заброньованих ТЦК може надіслати (і надсилає) припис з вимогою забезпечити явку працвників в ТЦК для "оновлення даних". Роботодавець згідно законодавства повинен ознайомити працівника з документом і увільнити від роботи на потрібну дату. Хоче він цього чи не хоче.
Якщо ігнорувати вимоги ТЦК, бронювання не отримають ні 50 відсотків, ні один. При порущеннях статус критичності анулюється. Якщо ігнорувати, в контору приходять представники поліції, СБУ і ТЦК і вигрібають усіх, кого бачать. Реальний кейс.
Мова не ведеться, хочеш ти співпрацювати з ТЦК, чи не хочеш. Це станеться, якщо ти працюєш "в білу", або дивись вище.
Тупа курка, яка в житті не створила жодного робочого місця і не побудувала собачої буди, пи** про "сдал сотрудніков ТЦК", а у вас схоже роззжиження мозку, якщо ви її підтримуєте
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 10 бер, 2026 20:49, всього редагувалось 1 раз.
whois2010
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗСУ ракетами Storm Shadow атакували у Брянську один з найбільших заводів мікроелектроніки – відео
ДОПОВНЕНО о 20:10. Генеральний штаб підтвердив, що був уражений завод "Кремній Ел" і саме ракетами Storm Shadow. Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей, однак масштаби завданих збитків уточнюються.

Ударів було завдано в рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.


Неспокійно в Брянську ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:52

  whois2010 написав:
  fox767676 написав: як і хуізу 2010, що здавав своїх працівників тцк

Ппц. Коли таке писала наркозалежна з трьох літер, я навіть не хтів коментувати.

Наркозалежна ?
У тебе є висновки експертизи стосовно пані з трьох літер ?
Якщо ні, то ... сам знаеш, що тобі потрібно робити )
  whois2010 написав: Ви ж здавалися розумнішим.

Номерний фокс і ... розумний ?

Для вас, номерних, у мене друга погана новина ... ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:52

  Banderlog написав:щось ви до дональда не рівнодишете, його 3 рази вибирали американським презедентом.

Це коли його втретє вибрали? :shock:
Water
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:56

  pesikot написав:ЗСУ ракетами Storm Shadow атакували у Брянську один з найбільших заводів мікроелектроніки – відео
ДОПОВНЕНО о 20:10. Генеральний штаб підтвердив, що був уражений завод "Кремній Ел" і саме ракетами Storm Shadow. Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей, однак масштаби завданих збитків уточнюються.

Ударів було завдано в рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.


Неспокійно в Брянську ...
фуфл..фламінго в резерві? Чи дуже руйнівні, москалів пожаліли?
d44
 
Повідомлень: 828
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:57

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.

дорівнює

Не дорівнює, є купа прикладів, те ж СРСР, чи наприклад ВВП на душу населення РФ трохи менше ВВП на душу населення Польщі. Але живуть росіяни в рази гірше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10526
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 20:57

  Water написав:
  Banderlog написав:щось ви до дональда не рівнодишете, його 3 рази вибирали американським презедентом.

Це коли його втретє вибрали? :shock:


В альтернатівній реальності, після слів московитських попів, в бочці контрабасного коньяку з придністров"я )

Нам такого не зрозуміти :mrgreen:

Та й збави Боже, від такої "реальності" )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 10 бер, 2026 20:58, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 1704117042170431704417045>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Monk23 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 235497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 440723
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1165673
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10949)
10.03.2026 21:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.