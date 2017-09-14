RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 170451704617047170481704917050>
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 10:24

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:З вашої улюбленої Вікіпедії:
"Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними.
Основні характеристики проксі-країни:
Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави.
Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."

Сперечатися не буду, але дуже схоже на путинське failed state.

Не треба вкотре старанно змішувати з вашим пропагандонським лайном. Тут розуміють, що це різні речі.
Також потрібно розуміти, що ознаки проксі країни у нас з'явилися завдяки тим ̶м̶у̶д̶а̶ мудрим людям, хто віддав ЯЗ та іншу нашу зброю в обмін на "туалетний папір" і не переймався тим, щоб зміцнювати армію після цього чи принаймні вступити в альянс чи як Ізраїль укласти угоду з США про військову співпрацю (чи як там правильно).
Флер, вы написали не про "ознаки проксі країни", а чётко сказали: "ми - проксі країна".
А причины это уже другой вопрос. И отказ от ЯО не единственная и даже не основная.
Аккуратнее надо с высказыванием мыслей, особенно, когда своих нет.
А те, что есть...
Как там, трансформатор во дворе вашего дома успешно работает?
А Израиль очень долго жил и воевал, не будучи "основным союзником США вне НАТО", которым он стал только в 1987 при Рейгане. Напомню, что Израмль был образован в 1948 и практически сразу ему пришлось воевать - 40 лет до получения такого статуса.

А по сути, мы не Хезболла, которая воюет за интересы Ирана и не существовала бы без иранских денег. Мы жили вполне самостоятельно и воюем за свои интересы и своё существование. А то, что мы воюем за "ресурси, фінансування та зброю спонсора" - просто, к счастью, их интересы в настоящее время совпали с нашими.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39034
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 10:46

І знову про Аргентину і Мілея з лібертаріанством

І знову про Аргентину і Мілея з лібертаріанством
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42536
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:02

  fox767676 написав:На той час не було соборного Китаю. Були 2 ханьські держави + тангутська + манчжурська + Тібет + Уйгури.
Монголи взяли гору за рахунок стратегії та дипломатії - об'єднуючись з манчжурами проти тангутів, з тими і тими проти уйгурів, нейтралізуючи дипломатіею Південний Китай поки воювали з Північнимю.
У підсумку для ханьців змінилася тільки династія.
А ось більш слабкі тангути були асимільовані, а якісь меркіти взагалі загеноцидлені.

А монголи були прям соборні-соборні. :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:16

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:На той час не було соборного Китаю. Були 2 ханьські держави + тангутська + манчжурська + Тібет + Уйгури.
Монголи взяли гору за рахунок стратегії та дипломатії - об'єднуючись з манчжурами проти тангутів, з тими і тими проти уйгурів, нейтралізуючи дипломатіею Південний Китай поки воювали з Північнимю.
У підсумку для ханьців змінилася тільки династія.
А ось більш слабкі тангути були асимільовані, а якісь меркіти взагалі загеноцидлені.

А монголи були прям соборні-соборні. :D :D :D

як вважаєш

якщо вони як сніговий ком спочатку інкорпорували всі монгольскі племена, потім всі тюркські, та ще й з китайськими інженерами та середньоазійськими чиновниками
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5353
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:21

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Виявляється ГДР(і Франція і США) і Лівія мали приблизно однаковий рівень життя в 1980 році. :D :D :D Дякую, не знав.


Чому не копнув до шумерів з харапською цивілізацією?
будь-якому недовбойобу зрозуміло, що мова шла про сучасний світоустрій та держави з однаковим суспільно-політичним ладом, а не джамахірії з тризоніями

Ну це дуже гнила відмазка.
В усіх країнах різний "суспільно-політичний лад". Так само можна сказати що в Угорщини і Болгарії різний "суспільно-політичний лад" і порівняння по ВВП не працює. Тоді коли воно працює? Ніколи.
Ок. Візьмемо Україну і Білорусь. Різниця у ВВП - 1,5-1,6 разів(до війни). Виходить білоруси живуть в 1,5-1,6 разів краще ніж українці(до війни)?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:В усіх країнах різний "суспільно-політичний лад". Так само можна сказати що в Угорщини і Болгарії різний "суспільно-політичний лад" і порівняння по ВВП не працює.


Нічого не різний
парламентсько-президентські демократії з ринковою економікою
члени пасе,вто, мвф і т.і.
ті ж самі стандартизовані МВФ методики підрахунку ВВП
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5353
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ок. Візьмемо Україну і Білорусь. Різниця у ВВП - 1,5-1,6 разів(до війни). Виходить білоруси живуть в 1,5-1,6 разів краще ніж українці(до війни)?


може й так
індекс джинні
можливо там був менший прошарок верхнього, та вищесереднього класу, але і менше бідних, люмпенів, неосвічених. Які у підсумку спаплюжили життя навіть вище-середнім як в Україні.
Якщо тіньовий ввп йде на маєтки на luxury , а не тіньовий на освіту, оборону, соціальні видатки, то перші вау-враження від країни з дорогими авто на вулицях та будинками з медіа-фасадами будуть оманливі
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5353
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:45

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:В усіх країнах різний "суспільно-політичний лад". Так само можна сказати що в Угорщини і Болгарії різний "суспільно-політичний лад" і порівняння по ВВП не працює.


Нічого не різний
парламентсько-президентські демократії з ринковою економікою
члени пасе,вто, мвф і т.і.
ті ж самі стандартизовані МВФ методики підрахунку ВВП

Це продовження гнилої розмови.
Ви вважаєте однаковий, я вважаю різний(умовно). Замість того щоб обговорювати рівень життя, ми обговорюємо "суспільно-політичний лад". :D :D Зміст цієї розмови - нульовий. Кожен собі щось вважає.

Краще відповідьте на питання про Україну і Білорусь.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:54

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Ок. Візьмемо Україну і Білорусь. Різниця у ВВП - 1,5-1,6 разів(до війни). Виходить білоруси живуть в 1,5-1,6 разів краще ніж українці(до війни)?


може й так

Ні не так. Можете розказувати казки про Францію США чи Угорщину, я там не був, але в Білорусії я був + багато читав/читаю про Білорусь.
Якщо вони і живуть краще, то максимум на 10%-20%. А можливо і гірше живуть(до війни)
І ніякого кращого життя на 50%-60%(згідно ВВП) від України немає і близько.
  fox767676 написав:індекс джинні
можливо там був менший прошарок верхнього, та вищесереднього класу, але і менше бідних, люмпенів, неосвічених. Які у підсумку спаплюжили життя навіть вище-середнім як в Україні.
Якщо тіньовий ввп йде на маєтки на luxury , а не тіньовий на освіту, оборону, соціальні видатки, то перші вау-враження від країни з дорогими авто на вулицях та будинками з медіа-фасадами будуть оманливі

Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:56

  flyman написав:І знову про Аргентину і Мілея з лібертаріанством

Великий человек.
Заставил экономить чиновников даже на туалетной бумаге.
Непостижимый уровень для укро чинуш
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6091
З нами з: 17.12.22
Подякував: 222 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
5
3
2
  #<1 ... 170451704617047170481704917050>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 235985
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 441217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1166360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10954)
11.03.2026 13:32
ПДВ (42)
11.03.2026 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.