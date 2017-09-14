|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:00
andrijk777 написав: fox767676 написав: andrijk777 написав:
Ок. Візьмемо Україну і Білорусь. Різниця у ВВП - 1,5-1,6 разів(до війни). Виходить білоруси живуть в 1,5-1,6 разів краще ніж українці(до війни)?
може й так
Ні не так. Можете розказувати казки про Францію США чи Угорщину, я там не був, але в Білорусії я був + багато читав/читаю про Білорусь.
Якщо вони і живуть краще, то максимум на 10%-20%. А можливо і гірше живуть(до війни)
І ніякого кращого життя на 50%-60%(згідно ВВП) від України немає і близько.
fox767676 написав:
індекс джинні
можливо там був менший прошарок верхнього, та вищесереднього класу, але і менше бідних, люмпенів, неосвічених. Які у підсумку спаплюжили життя навіть вище-середнім як в Україні.
Якщо тіньовий ввп йде на маєтки на luxury , а не тіньовий на освіту, оборону, соціальні видатки, то перші вау-враження від країни з дорогими авто на вулицях та будинками з медіа-фасадами будуть оманливі
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
берем сферичного активіста у вакуумі, який не міг купити квартиру в Києві, але закаламутив воду і смотався інвалідом Бігором в Польщу, і тепер оттуда вчить як любить Родіну
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 11 бер, 2026 12:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:01
andrijk777 написав:
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Так що вас засмучує факт, що в РБ рівень життя вищий?
Чому вважаєте, що навпаки?
Бо там нема моря, менше сонця, та архітектури часів Габсбургів ?
Нема олігархічного ТБ, що вправляє мізки бидлу політичними серіальчиками для дебілів? У підсумку за цю ілюзію буржуазного добробуту українці платять непідйомну для існування нації ціну
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:06
Китай пригрозил "сокрушительным ударом" по Токио, если Япония разместит у себя ударное вооружение, — Daily Mail
Отмечается, что Япония до конца марта планирует развернуть свои дальнобойные ракеты дальностью поражения ~1000 км, которые могут достигать территории Китая.
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:12
ЛАД написав: andrijk777 написав:
........
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
Може, і не дорівнює, але, хоч і не дуже добре, характеризує.
Мухи окремо-котлети окремо
1 Порівнювати можна тільки порівнювальне.
2 Так гроші як еквівалент чогось створеного - МОЖНА порівнювати
3 Ні, різні групи товарів -порівнювати через гроші - НЕ МОЖНА
Простий приклад
Є педерація, є Польща
педерація виготовляє з лайна і палок дуже багато зброї
Польща вирощує сільськогосподарську продукцію і з неї випускає товари народного споживання..
На одну людину -вони виготовляють на однакову суму
Але поляки їдять те що створили
а снаряд запущений по Україні педераційник зїсти не в стані.
Тому
якщо одна країна продукує ЛАЙНО на суму в 15000 доларів/особу в рік
А друга каву/мясо/подорожі/автомобілі на таку ж суму
То по ВВП вони однакові
А по життю?
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:23
ЛАД написав:
Тут писали, що війна вже давно високотехнологічна і люди майже не потрібні.
Ягодозбиральні комбайни давно існують, але чомусь щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці.
Тому що тобі приводили приклади , що покращення продуктивності праці відбувається не збільшенням обємів праці працівником ( це покращення експлуатації) а збільшенням капіталізації робочого місця (покупки інструментів ) , але коли навколо такі як и совки- то покупка роботів дуже сильно тормозиться ..
Простий приклад знову ж з таксі
Їздить 7 авто , які разом наїзжають за рік 300 000 км... Тому власнику автопарку потрібно ЩОРОКУ купувати одне нове авто (бо авто яке пройшло 300 000 треба викинути)
Так от
Таксист
надаює послуг на 65 000 грн/місяць
- 10 000 виплачують у вигляді податків
- 15 000 виплачує у вигляді заправки і різних там косметичних процедур
- 20 000 виплачують у вигляді оренди авто
- 20 000 залишають собі..
Але при цьому вони бачать що власник таксопарка тільки за оренду авто взяв
7 *20 000 = 140 000.....
І вони наслухавшись таких як ти починають організовуватись для бунту проти клятих капіталістів...
Але якби вони знали що
З 140 000 - людина виплачує також податків на 10 000 місяць
Ще 80 000 ( з 130 000) які в неї залишились -вона вкладає в купівлю того нового авто
І тоді коли в неї залишилось 50 000 -вона повинна задати собі запитання
А може ну го нафік працювати на ладів і таксистів?
Працюю в 2 рази більше(ефективніше) а залишити в стільки ж більше не можу...
Адже 7 машин по 800 000 = 5 600 000 млн грн , і просто 12% річних( бо ще якихось 6-8 це інфляція, тому сьогоднішніх 18 річних по депо дають 12 очищених від інфляції) дає більшу суму при цьому безпроблемно і не працюючи
От і виходить
Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці... і чим сильніше тормозять тим більше ми відстаємо по продуктивності праці від розвинутих країн і ТИМ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ затормозити бо МАЛО,
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:44
Таксисты сейчас во Львове работают с пяти утра до комендантского часа за 20кгрн чистыми???
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:46
барабашов написав:
Таксисты сейчас во Львове работают с пяти утра до комендантского часа за 20кгрн чистыми???
Так. Реєструйся в додатку Болт драйвер
Долярека возити безкоштовно будеш, як обіцяв герою!
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:47
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Так що вас засмучує факт, що в РБ рівень життя вищий?
Чому вважаєте, що навпаки?
Бо там нема моря, менше сонця, та архітектури часів Габсбургів ?
Нема олігархічного ТБ, що вправляє мізки бидлу політичними серіальчиками для дебілів? У підсумку за цю ілюзію буржуазного добробуту українці платять непідйомну для існування нації ціну
Так у сябров вместо 95го кодла с мосийчучкой есть Азарёнок
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:48
барабашов написав:
Таксисты сейчас во Львове работают с пяти утра до комендантского часа за 20кгрн чистыми???
Не рахуй чужі гроші і ніхто не буде рахувати твої...
Є законодавча норма в 42 години робочий тиждень...
Так от таксист у Львові за годину отримує 100+/- грн чистими , проїзжаючи при цьому 10км з яких 7 км під замовленням (середня вартість кілометра=44 грн)
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:52
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Так що вас засмучує факт
, що в РБ рівень життя вищий?
Чому ви називаєте це "фактом"? Прикольно - власну суб'єктивну думку називати фактом.
fox767676 написав:
Чому вважаєте, що навпаки?
Я аналізую(аналізував до війни) зарплати, ціни, умови життя, думки/відгуки людей, відношення до людей і т.д.
Де я писав що "навпаки"? Напевно перечитайте попередні пости ще раз.
