RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 170471704817049170501705117052>
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:06

1 Машина за 800 000 і мерс EQS це трошки різні автомобілі
2 Ніхто не застрахований від ДТП , але поки що все нормально+ для того і існує страховка, до речі вже 20000 грн/рік страховка на цивілку для таксі
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28113
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:19

  andrijk777 написав:.........
Можете розказувати казки про Францію США чи Угорщину, я там не був, але в Білорусії я був + багато читав/читаю про Білорусь.
Якщо вони і живуть краще, то максимум на 10%-20%. А можливо і гірше живуть(до війни)
І ніякого кращого життя на 50%-60%(згідно ВВП) від України немає і близько.
.........
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Могу согласиться, что ВВП не очень хороший показатель.
Но что вы смотрите на numbeo.com? Индекс качества жизни?
Но он включает в себя кроме стоимости жизни и покупательной способности ещё и доступность жилья, загрязнение, уровень преступности, качество здравоохранения, транспортная ситуация и время в пути.
Это, клнечно, важные параметры, но всё же немного другое.
Но и по этому показателю мы проигрываем Беларуси 16%. Это к вопросу о "несчастной" Беларуси и тиране Лукашенко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:27

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:На той час не було соборного Китаю. Були 2 ханьські держави + тангутська + манчжурська + Тібет + Уйгури.
Монголи взяли гору за рахунок стратегії та дипломатії - об'єднуючись з манчжурами проти тангутів, з тими і тими проти уйгурів, нейтралізуючи дипломатіею Південний Китай поки воювали з Північнимю.
У підсумку для ханьців змінилася тільки династія.
А ось більш слабкі тангути були асимільовані, а якісь меркіти взагалі загеноцидлені.

А монголи були прям соборні-соборні.
питання у Вас правильні, но розуміння історичного процесу нема.
Ви рівняєте ввп монголів і ввп китаю. :shock:
Тут не в тім річ, що було троєцарствіє.
секрет в тому що держава це не всі " МИ" :
в китаї була піраміда - напіврабська народна маса та панівна верства. монгольська орда не воювала проти гігантського ввп китаю, вона воювала проти місцевої еліти.
Монголи замістили собою верхівку піраміди, а китай лишився китаєм і під владою ханів тільки розрісся.
Мобілізаційний потенціал орди був вищим за мобілізаційний потенціал древньокитайської еліти.
Ідея рівноправя всього населення і те що всі жителі=громадяни = зобовязані захищати державу, доволі пізня.
на даний момент не очевидна навіть в Україні.
Як по вашому конкіскадори завоювали мезоамерику? Невже іспанія змогла сфокусувати в нещасних сотнях завойовників своє ввп?
Як пала римська та візантійська імперія? Тільки через відмову мас воювати.
Як варяги завоювали проторуські племена і створили работоргівельну державу? Їх ж був мізер порівняно з тубільцями?
Тільки замінивши собою місцеву еліту і долучивши народну масу до вигодного бізнесу торговлі ближніми :lol:

Не треба мене вчити історії, я сам її знаю(те що мені потрібно).
Тема(початкова) - порівняння рівня життя між країнами.
До чого тут конкіскадори і варяги? :D :D :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 бер, 2026 13:36, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7485
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:29

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Чому ви називаєте це "фактом"? Прикольно - власну суб'єктивну думку називати фактом.

ок, припущення. але припущення яке підкріплене стастистикою(хоч вона вам і не подобається) вже ближче до факта

Якою статистикою? Конкретно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7485
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:32

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.........
Можете розказувати казки про Францію США чи Угорщину, я там не був, але в Білорусії я був + багато читав/читаю про Білорусь.
Якщо вони і живуть краще, то максимум на 10%-20%. А можливо і гірше живуть(до війни)
І ніякого кращого життя на 50%-60%(згідно ВВП) від України немає і близько.
.........
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Могу согласиться, что ВВП не очень хороший показатель.
Но что вы смотрите на numbeo.com? Индекс качества жизни?
Но он включает в себя кроме стоимости жизни и покупательной способности ещё и доступность жилья, загрязнение, уровень преступности, качество здравоохранения, транспортная ситуация и время в пути.
Это, клнечно, важные параметры, но всё же немного другое.
Но и по этому показателю мы проигрываем Беларуси 16%. Это к вопросу о "несчастной" Беларуси и тиране Лукашенко.

На все дивлюсь. В основному на зарплати/ціни.
Між 16% і 50%-60%(згідно ВВП) не бачите різниці? А я бачу.
Для мене 16% набагато ближче до правди ніж 50%-60%.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7485
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:39

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:........
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
Може, і не дорівнює, але, хоч і не дуже добре, характеризує.
Мухи окремо-котлети окремо
1 Порівнювати можна тільки порівнювальне.
2 Так гроші як еквівалент чогось створеного - МОЖНА порівнювати
3 Ні, різні групи товарів -порівнювати через гроші - НЕ МОЖНА

Простий приклад
Є педерація, є Польща
педерація виготовляє з лайна і палок дуже багато зброї
Польща вирощує сільськогосподарську продукцію і з неї випускає товари народного споживання..

На одну людину -вони виготовляють на однакову суму
Але поляки їдять те що створили
а снаряд запущений по Україні педераційник зїсти не в стані.

Тому
якщо одна країна продукує ЛАЙНО на суму в 15000 доларів/особу в рік
А друга каву/мясо/подорожі/автомобілі на таку ж суму
То по ВВП вони однакові
А по життю?

А по життю Польша сейчас сидит и трусится, чтобы мы подольше воевали, чтобы РФ на них не напала.
И "те що створили" будут продавать, чтобы купить истребители и Патриоты и прочие "игрушки", которые они не створили.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 бер, 2026 14:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:45

  andrijk777 написав:
Тема(початкова) - порівняння рівня життя між країнами.
До чого тут конкіскадори і варяги? :D :D :D
до того що на війні вирішальне значення має не ввп а відмобілізоване ввп. Кількість пасивних патріотів з заначками в матрасах не тотожна кількості бійців на передовій та кількості танків.
Теж саме і між рівнем життям ввп. Залежить чи прикладене те ввп до рівня життя і як ввп розмазане по населенню.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4887
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:49

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Тут писали, що війна вже давно високотехнологічна і люди майже не потрібні.
Ягодозбиральні комбайни давно існують, але чомусь щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці.
Тому що тобі приводили приклади , що покращення продуктивності праці відбувається не збільшенням обємів праці працівником ( це покращення експлуатації) а збільшенням капіталізації робочого місця (покупки інструментів ) , але коли навколо такі як и совки- то покупка роботів дуже сильно тормозиться ..
...........
Але якби вони знали що
З 140 000 - людина виплачує також податків на 10 000 місяць
Ще 80 000 ( з 130 000) які в неї залишились -вона вкладає в купівлю того нового авто
І тоді коли в неї залишилось 50 000 -вона повинна задати собі запитання
А може ну го нафік працювати на ладів і таксистів?
...............
Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці... і чим сильніше тормозять тим більше ми відстаємо по продуктивності праці від розвинутих країн і ТИМ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ затормозити бо МАЛО,

Очень много слов, но не вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", ответа нет.
И второе.
Я, конечно, понимаю, что лавочнику или владельцу небольшого таксопарка хочется, чтобы работники работали за низкую зарплату (а лучше вообще бесплатно) ради того, чтобы НЕ "ТОРМОЗИТЬ покращення їх місць праці" и чтобы НЕ "відставати по продуктивності праці від розвинутих країн". А он ходил перед ним гоголем и вихвалявся тим, що він входить до верхніх і найбільш важливих 5%.
Но так не бывает.
В Союзе работали за низкую зарплату, но знали, что остальное идёт на укрепление обороноспособности страны и на общественные фонды потребления. Из которых получали бесплатно квартиры (пусть и долго порой приходилось ждать), путёвки по низким ценам и многое другое.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 бер, 2026 14:38, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:57

⚡️Завтра Верховна Рада розгляне законопроект про деанонімізацію телеграм-каналів,депутат Геращенко
Xenon
 
Повідомлень: 5767
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:58

Україна не Росія

  Xenon написав:
⚡️Завтра Верховна Рада розгляне законопроект про деанонімізацію телеграм-каналів,депутат Геращенко

Україна не Росія
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42538
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 170471704817049170501705117052>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 236109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 441380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1166558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3683)
11.03.2026 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.