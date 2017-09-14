|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:06
1 Машина за 800 000 і мерс EQS це трошки різні автомобілі
2 Ніхто не застрахований від ДТП , але поки що все нормально+ для того і існує страховка, до речі вже 20000 грн/рік страховка на цивілку для таксі
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28113
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:19
andrijk777 написав:
.........
Можете розказувати казки про Францію США чи Угорщину, я там не був, але в Білорусії я був + багато читав/читаю про Білорусь.
Якщо вони і живуть краще, то максимум на 10%-20%. А можливо і гірше живуть(до війни)
І ніякого кращого життя на 50%-60%(згідно ВВП) від України немає і близько.
.........
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Могу согласиться, что ВВП не очень хороший показатель.
Но что вы смотрите на numbeo.com? Индекс качества жизни?
Но он включает в себя кроме стоимости жизни и покупательной способности ещё и доступность жилья, загрязнение, уровень преступности, качество здравоохранения, транспортная ситуация и время в пути.
Это, клнечно, важные параметры, но всё же немного другое.
Но и по этому показателю мы проигрываем Беларуси 16%. Это к вопросу о "несчастной" Беларуси и тиране Лукашенко.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39041
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:27
Banderlog написав: andrijk777 написав: fox767676 написав:
На той час не було соборного Китаю. Були 2 ханьські держави + тангутська + манчжурська + Тібет + Уйгури.
Монголи взяли гору за рахунок стратегії та дипломатії - об'єднуючись з манчжурами проти тангутів, з тими і тими проти уйгурів, нейтралізуючи дипломатіею Південний Китай поки воювали з Північнимю.
У підсумку для ханьців змінилася тільки династія.
А ось більш слабкі тангути були асимільовані, а якісь меркіти взагалі загеноцидлені.
А монголи були прям соборні-соборні.
питання у Вас правильні, но розуміння історичного процесу нема.
Ви рівняєте ввп монголів і ввп китаю.
Тут не в тім річ, що було троєцарствіє.
секрет в тому що держава це не всі " МИ" :
в китаї була піраміда - напіврабська народна маса та панівна верства. монгольська орда не воювала проти гігантського ввп китаю, вона воювала проти місцевої еліти.
Монголи замістили собою верхівку піраміди, а китай лишився китаєм і під владою ханів тільки розрісся.
Мобілізаційний потенціал орди був вищим за мобілізаційний потенціал древньокитайської еліти.
Ідея рівноправя всього населення і те що всі жителі=громадяни = зобовязані захищати державу, доволі пізня.
на даний момент не очевидна навіть в Україні.
Як по вашому конкіскадори завоювали мезоамерику? Невже іспанія змогла сфокусувати в нещасних сотнях завойовників своє ввп?
Як пала римська та візантійська імперія? Тільки через відмову мас воювати.
Як варяги завоювали проторуські племена і створили работоргівельну державу? Їх ж був мізер порівняно з тубільцями?
Тільки замінивши собою місцеву еліту і долучивши народну масу до вигодного бізнесу торговлі ближніми
Не треба мене вчити історії, я сам її знаю(те що мені потрібно).Тема(початкова) - порівняння рівня життя між країнами.
До чого тут конкіскадори і варяги?
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 11 бер, 2026 13:36, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7485
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:29
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Чому ви називаєте це "фактом"? Прикольно - власну суб'єктивну думку називати фактом.
ок, припущення. але припущення яке підкріплене стастистикою(хоч вона вам і не подобається) вже ближче до факта
Якою статистикою? Конкретно.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7485
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:32
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.........
Можете розказувати казки про Францію США чи Угорщину, я там не був, але в Білорусії я був + багато читав/читаю про Білорусь.
Якщо вони і живуть краще, то максимум на 10%-20%. А можливо і гірше живуть(до війни)
І ніякого кращого життя на 50%-60%(згідно ВВП) від України немає і близько.
.........
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Могу согласиться, что ВВП не очень хороший показатель.
Но что вы смотрите на numbeo.com? Индекс качества жизни?
Но он включает в себя кроме стоимости жизни и покупательной способности ещё и доступность жилья, загрязнение, уровень преступности, качество здравоохранения, транспортная ситуация и время в пути.
Это, клнечно, важные параметры, но всё же немного другое.
Но и по этому показателю мы проигрываем Беларуси 16%. Это к вопросу о "несчастной" Беларуси и тиране Лукашенко.
На все дивлюсь. В основному на зарплати/ціни.
Між 16% і 50%-60%(згідно ВВП) не бачите різниці? А я бачу.
Для мене 16% набагато ближче до правди ніж 50%-60%.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7485
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:39
budivelnik написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
........
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
Може, і не дорівнює, але, хоч і не дуже добре, характеризує.
Мухи окремо-котлети окремо
1 Порівнювати можна тільки порівнювальне.
2 Так гроші як еквівалент чогось створеного - МОЖНА порівнювати
3 Ні, різні групи товарів -порівнювати через гроші - НЕ МОЖНА
Простий приклад
Є педерація, є Польща
педерація виготовляє з лайна і палок дуже багато зброї
Польща вирощує сільськогосподарську продукцію і з неї випускає товари народного споживання..
На одну людину -вони виготовляють на однакову суму
Але поляки їдять те що створили
а снаряд запущений по Україні педераційник зїсти не в стані.
Тому
якщо одна країна продукує ЛАЙНО на суму в 15000 доларів/особу в рік
А друга каву/мясо/подорожі/автомобілі на таку ж суму
То по ВВП вони однакові
А по життю?
А по життю Польша сейчас сидит и трусится, чтобы мы подольше воевали, чтобы РФ на них не напала.
И "те що створили" будут продавать, чтобы купить истребители и Патриоты и прочие "игрушки", которые они не створили.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 11 бер, 2026 14:37, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39041
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:45
до того що на війні вирішальне значення має не ввп а відмобілізоване ввп. Кількість пасивних патріотів з заначками в матрасах не тотожна кількості бійців на передовій та кількості танків.
Теж саме і між рівнем життям ввп. Залежить чи прикладене те ввп до рівня життя і як ввп розмазане по населенню.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4887
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:49
budivelnik написав: ЛАД написав:
Тут писали, що війна вже давно високотехнологічна і люди майже не потрібні.
Ягодозбиральні комбайни давно існують, але чомусь щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці.
Тому що тобі приводили приклади , що покращення продуктивності праці відбувається не збільшенням обємів праці працівником ( це покращення експлуатації) а збільшенням капіталізації робочого місця (покупки інструментів ) , але коли навколо такі як и совки- то покупка роботів дуже сильно тормозиться ..
...........
Але якби вони знали що
З 140 000 - людина виплачує також податків на 10 000 місяць
Ще 80 000 ( з 130 000) які в неї залишились -вона вкладає в купівлю того нового авто
І тоді коли в неї залишилось 50 000 -вона повинна задати собі запитання
А може ну го нафік працювати на ладів і таксистів?
...............
Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці... і чим сильніше тормозять тим більше ми відстаємо по продуктивності праці від розвинутих країн і ТИМ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ затормозити бо МАЛО,
Очень много слов, но не вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", ответа нет.
И второе.
Я, конечно, понимаю, что лавочнику или владельцу небольшого таксопарка хочется, чтобы работники работали за низкую зарплату (а лучше вообще бесплатно) ради того, чтобы НЕ
"ТОРМОЗИТЬ покращення їх місць праці" и чтобы НЕ
"відставати по продуктивності праці від розвинутих країн". А он ходил перед ним гоголем и вихвалявся тим, що він входить до верхніх і найбільш важливих 5%.
Но так не бывает.
В Союзе работали за низкую зарплату, но знали, что остальное идёт на укрепление обороноспособности страны и на общественные фонды потребления. Из которых получали бесплатно квартиры (пусть и долго порой приходилось ждать), путёвки по низким ценам и многое другое.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 11 бер, 2026 14:38, всього редагувалось 2 разів.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39041
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:57
⚡️Завтра Верховна Рада розгляне законопроект про деанонімізацію телеграм-каналів, — депутат Геращенко
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5767
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:58
Xenon написав:
⚡️Завтра Верховна Рада розгляне законопроект про деанонімізацію телеграм-каналів, — депутат Геращенко
Україна не Росія
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42538
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1633 раз.
- Подякували: 2879 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|236109
|
|
|1493
|441380
|
|
|6076
|1166558
|
|