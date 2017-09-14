RSS
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:04

  andrijk777 написав:
  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Наскільки я розумію на numbeo.com не "середня зарплата" а "середня зарплата по відчуттям людей". Тобто 1000 людей пишуть середню зарплату(яку вони вважають є середня в їх країні) а не свою зарплату. І потім вже рахується середня між цими 1000 середніми.
.............
Та можете самі подати дані на numbeo.com по своєму місту. Я колись подавав.

Почему-то вспомнился анекдот про методы исследования по заказу производителя презервативов...

Не зрозумів що ви хочете сказати.
Який зміст людям подавати завищені чи занижені дані? В масі. Звичайно деякі можуть брехати. Але є елементарні математичні методи для відсіювання брехунів.

Не обязательно врать, достаточно честно заблуждаться. Никто из нас не способен "по ощущениям" определить не только среднюю зарплату в стране, но и среднюю в своей отрасли. Даже в статистике на полных данных есть расхождения в зависимости от метода усреднения.
С ценами тоже самое, мы ходим в разные магазины и покупаем товары разных производителей, цены могут отличаться в разы.

Вообще, задача сравнения уровня жизни в разных странах вряд ли имеет корректное решение. Везде разные традиции и разная структура расходов. Ощущение достаточности доходов сильно зависит от менталитета.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:14

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
тобто ЛАД хамить, а коли йому на це звернули увагу "ложь и словоблудие"? який нахабний персонаж :lol:

перестань оббріхувати інших, не будеш отримувати по пиці ;)

про полуниці - це не до мене. а де ВАША відповідь ЛАД про рівень витрат на їжу 50% - сховався, й не можеш цифри навести? спочатку почни відповідати сам, а потім щось вимагай.

Вы слишком быстро отвечаете. :)
Я там дописал: "то были не "особисті накиди", а критика идеологии". Но понять это у вас ума не хватает. (это уже не "особисті накиди", а просто констатация весьма грустного факта).
Ну и как конкретный вопрос "про полуницю", то "це не до мене". Но "вступиться" за будивельника вы тут как тут. Хотя он в вашей защите явно не нуждается.
А в остальном... Адрес вы знаете.

коротенький урок російської мови, правила ввічливості 8)
"лавочнику","ходил перед ним гоголем и вихвалявся тим" - це особисті накиди. які, як на мене, викликані звичайною заздрістю.

накид " чтобы работники работали за низкую зарплату" - просто проігнорували, що ви це вигадали.

ви й на мене так накидаєте замість аргументів - почитайте себе - відповідати не буду та таке інше. бо нема чого відповісти.

а адресу не знаю, це ви там постійно :lol:
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:21

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
не зрозуміти що? що можна жити в країні, які не роблять міжконтинентальні ракети? так це ЛАД не може зрозуміти - там фетіш - дупу лопухом або рис пайками - але щоб була ракета (або її імітація як на Раші)
Можно жить.
Мы так и делали. И вы рассказывали, что так и надо: "Мы великая с/х держава".
Теперь расхлёбываем.
чергове перекручення. вже неодноразово писав, що ми все одно не змогли б протистояти Раші - навіть якщо жили б у бідності. як зараз не зможуть й країни Балтії. в світі хіба Пакістан протистоїть значно більшому супротивнику, й то має ядерну зброю. а наше завдання - бути в НАТО. чому ви якраз були проти всі ці 30 років. тепер маємо результат, "расхлебываем" як ви кажете.
бо в Європі вже не воюють один з одним - в Європі лише один агресор - Раша. й так, покладалися на НАТО - а чого й ні, якраз з точки зору економіки це логічно.
Будьте хоть немного честным - не на НАТО, а на США. А сейчас, когда США потребовали, чтобы Европа сама о себе хоть немного заботилась, поднимают вой.
И на "Раше" свет клином не сошёлся. Сегодня они, завтра будут другие. Европа всю историю воевала не только внутри. Может, и ещё придётся.

світ дуже змінився за останній час. й розумні люди зробили правильні висновки з 2СВ. а дехто навпаки, все збирається повторити...

так, можливо доведеться - з тією ж Африкою колись. але для поточного рівня півня Європи достатньо. а якщо недостатньо - то треба й німцям створювати ядерну зброю, й Франція вже почала нарощувати. коли загроза від Раші зникне - певний час миру Європі гарантовано.
й що ніяк не зрозуміє наш недофізик-недоекономіст - що вробляти самостійно - це дорожче, ніж купувати в країні, яка виробляє для багатьох.
И патроны со снарядами тоже?

И повторю - адреса вы знаете.

й патрони зі снарядами теж можна купувати, можна виробляти. не переймайтесь, Європа організує це питання. але ви все ще десь в світі 2СВ. зараз актуальні дрони. багато патронів чи снарядів використали в Ірані?

адресу чекаю від вас - щоб знати, "куда писать письма дедушке" :lol:
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:42

:mrgreen: :mrgreen:

«Трамп заявил Axios, что в Иране «практически нечего больше бомбить»: Война в Иране может скоро завершиться.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:44

розрекламована франшиза

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Що хочуть американці з євреями? Ми їм відправляємо людей, коли самі стікаємо кров'ю, ще й нашу техніку хочуть, коли по нам самим кожен день летять дрони. .

Євреї там почали одгрібати від ірану і надумались що україна може бути фортецею не тільки для європи но і для ізраелю та його мусульманських союзників в регіоні.
Ну як додумались ..? Зеля прєдложив.
Тепер хотілось б почути що він там наміняв і скільки петріотів дали взамін.

а як же бути з розрекламованою франшизою "як в Ізраїлі"?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 17:02

  ЛАД написав:От того, что мы с вами сбросим туда цены в ближайшем магазине, средние цены не изменятся.
лСредние зарплаты они вряд ли вычисляют по нашим "представлениям" об их величине. Скорее всего, надо указать свою зарплату. Может быть, ещё каких-то нескольких друзей и знакомых. Если среднюю зарплату они вычисляют как среднюю "представлений" людей, то это просто ни о чём.
Но главное не это.
Если вы смотрите там много параметров, то кто мешает нарялу с ВВП тоже рассматривать какие-то ещё параметры для большей объективности и достоверности?

мені не треба міняти ціни, мені потрібно знати ціни(наприклад у Франції)
та пройдіть опитування і не пишіть фігні
"просто ни о чём" :D :D . Ок. А як рахувати що було "о чём"? Я чую тільки критику від вас. Пропозицій нуль, тільки переливання з пустого в порожнє.
по десятому кругу. які інші параметри? - озвучте "какие-то ещё" параметри.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 17:20

  Сибарит написав:Не обязательно врать, достаточно честно заблуждаться. Никто из нас не способен "по ощущениям" определить не только среднюю зарплату в стране, но и среднюю в своей отрасли. Даже в статистике на полных данных есть расхождения в зависимости от метода усреднения.
С ценами тоже самое, мы ходим в разные магазины и покупаем товары разных производителей, цены могут отличаться в разы.

Вообще, задача сравнения уровня жизни в разных странах вряд ли имеет корректное решение. Везде разные традиции и разная структура расходов. Ощущение достаточности доходов сильно зависит от менталитета.

Я чую лиш одну критику. Все *г****.
Ключове!!! Там люди вводять не свої дані а дані які вони вважають середніми для своєї країни. Навіть якщо ви багата людина - ви знаєте приблизно середні зарплати/ціни якщо живете в цій країні.

Для вас некоректно - ну ок.
Для мене цілком корректно.
По зарплаті 100% корректно. Коректніше державної статистики, яка любить брехати. Якщо маєте власні дані - я слухаю. Критикувати інших може кожен дурак.
По цінах - ви частково маєте рацію. Очевидно що ціни можуть відрізнятись в рази. Питання - чи відрізняється якість? Чи відрізняється якість яєць у Франції і Україні, якщо ціна відрізняється в 3 рази? Не знаю. Очевидно що усі на цьому сайті будуть кричати що у Франції якість яєць набагато вища. А ось я не вірю. Але не надто сильно погружений в тему якості продуктів щоб в чомусь вас переконувати.
