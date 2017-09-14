RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1704517046170471704817049>
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 10:35

  stm написав:
  Banderlog написав:в рф перевага в кількості і якості особового складу накопичується.

Це невірне твердження. Останній витік даних 62% - загиблими, 38% - поранення. Вибувають вони серйозно.
Так, я не хочу мобілізації у масках без бодікамер. Це вкрай погана практика.
це наявна практика, і результати її не достатні даж не для ротації а навіть для заміни втрат списання та дезертирства.
Про чисельність вірне твердження.
Давайте в студію порівняння чисельності сил оборони України та окупаційних військ рф по роках з лютого 22р по лютий 26.
Ваші цифри не зрозумів, 62 і 38 це процент від чого? Від загальної кількості бойових втрат? І?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4898
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 10:48

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
P.s. О безбожниках и верующих вы сильно увлеклись. Или вы хотите теократическую державу с государственной религией по образцу Ирана?

увльокся ? Чому?
Да, я хочу щоб при владі були віруючі люди а не атеїсти і ворожбити.


самих високих результатів було досягнуто при державному атеїзмі
але дійсно , справжній, іранський армовір значно ефективніший ніж фальшивий ("ворожбитський")помаранчевий
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5362
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 10:57

  fox767676 написав:
самих високих результатів було досягнуто при державному атеїзмі
але дійсно , справжній, іранський армовір значно ефективніший ніж фальшивий помаранчевий

)) дзеркальна ситуація, при держатеїзмі при владі були віруючі люди
а зараз при армовірі безбожники.
Ви гляньте на систему активістів при нинішній владі ,
це ж просто нечисть, прямі клієнти священної інквізиції.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4898
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 11:34

троцкісти

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
самих високих результатів було досягнуто при державному атеїзмі
але дійсно , справжній, іранський армовір значно ефективніший ніж фальшивий помаранчевий

)) дзеркальна ситуація, при держатеїзмі при владі були віруючі люди
а зараз при армовірі безбожники.
Ви гляньте на систему активістів при нинішній владі ,
це ж просто нечисть, прямі клієнти священної інквізиції.

троцкісти
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42548
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:15

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:в рф перевага в кількості і якості особового складу накопичується.

Це невірне твердження. Останній витік даних 62% - загиблими, 38% - поранення. Вибувають вони серйозно.
Так, я не хочу мобілізації у масках без бодікамер. Це вкрай погана практика.
це наявна практика, і результати її не достатні даж не для ротації а навіть для заміни втрат списання та дезертирства.
Про чисельність вірне твердження.
Давайте в студію порівняння чисельності сил оборони України та окупаційних військ рф по роках з лютого 22р по лютий 26.
Ваші цифри не зрозумів, 62 і 38 це процент від чого? Від загальної кількості бойових втрат? І?

Це втрати 62 смерть, 38 поранення. Воно як БАМ можна пишатися роками, але коли дійсно фінансова грамотність, то чим далі роки, тим більше ввп можна отримати від 3 млн. людей якщо б вони не загинули.
Ви маєте 16 моніторів. Що ви бачите в 2026 більш загрозливе порівняно з січнем 2024?
Вашу втому, яку я навіть не можу уявити, але розумію 100%, ми винесемо за душки, наразі.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:26

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Це невірне твердження. Останній витік даних 62% - загиблими, 38% - поранення. Вибувають вони серйозно.
Так, я не хочу мобілізації у масках без бодікамер. Це вкрай погана практика.
це наявна практика, і результати її не достатні даж не для ротації а навіть для заміни втрат списання та дезертирства.
Про чисельність вірне твердження.
Давайте в студію порівняння чисельності сил оборони України та окупаційних військ рф по роках з лютого 22р по лютий 26.
Ваші цифри не зрозумів, 62 і 38 це процент від чого? Від загальної кількості бойових втрат? І?

Це втрати 62 смерть, 38 поранення. Воно як БАМ можна пишатися роками, але коли дійсно фінансова грамотність, то чим далі роки, тим більше ввп можна отримати від 3 млн. людей якщо б вони не загинули.
Ви маєте 16 моніторів. Що ви бачите в 2026 більш загрозливе порівняно з січнем 2024?
Вашу втому, яку я навіть не можу уявити, але розумію 100%, ми винесемо за душки, наразі.

Вчіть історію, думаю, що 1СВ якраз найкращий приклад для аналогій.
Напр. фронт стояв, тил впав. І навпаки. Було по різному.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42548
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:35

  Banderlog написав:
  Shaman написав: як вам не хочеться, я не ухилянт. але чомусь ви підспівуєте тим (в першу чергу ухилянтам) - якщо в тилу, то ухилянт. а ухилянти цьому звісно радіють - бо вони вже наче й не ухилянти. так, я не доброволець на фронті - це визнаю.
це звідки ти взяв? мама сказала що не ухилянт?
Ти ухилянт. Ще й ухилянт цинічний і мерзький. армовіровець. Таких як ти треба в першу чергу бусифікувати.
І це тобі кажу не я один.

а ти сказав - й це істина. ані ти, ані твої однодумці не є істиною - бо надто багато брешете ;) а твої особисті якості - вони й так відомі...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11988
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:38

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:P.s. О безбожниках и верующих вы сильно увлеклись. Или вы хотите теократическую державу с государственной религией по образцу Ирана?

увльокся ? Чому?
Да, я хочу щоб при владі були віруючі люди а не атеїсти і ворожбити.
Ви вважаєте що церква повинна підтримувати гонителів тільки тому що за них 7 років тому проголосувало 75 процентів тих що прийшло на вибори?
Так я нагадаю що виборча програма тоді була протилежна до дій зараз.
З якої радості церква як організація має підтримувати цей режим?

церква як організація взагалі має бути поза політикою. московська й поготів - молиться собі, й не лізьте...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11988
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:40

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:самих високих результатів було досягнуто при державному атеїзмі
але дійсно , справжній, іранський армовір значно ефективніший ніж фальшивий помаранчевий

)) дзеркальна ситуація, при держатеїзмі при владі були віруючі люди
а зараз при армовірі безбожники.
Ви гляньте на систему активістів при нинішній владі ,
це ж просто нечисть, прямі клієнти священної інквізиції.

це вже лікаря потрібно викликати, чи само пройде? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11988
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:41

  flyman написав:Вчіть історію, думаю, що 1СВ якраз найкращий приклад для аналогій.
Напр. фронт стояв, тил впав. І навпаки. Було по різному.

Ви без грошей підтримуєте, АндрійМ без донатів рівноправногендерних підтримує, я з грошима - заважаю. Так і запишемо ) які шанси батьків Хантера? ))) теор.вірогідності каже що коли дитина здалеку вважає, що батьки - то державний обов'язок, то якось не дуже шанси у батьків ) не менш несприятливі 140$/місяц з філіпінкою без філіпінської мови...
Востаннє редагувалось stm в Чет 12 бер, 2026 12:43, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1704517046170471704817049>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 236675
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 441916
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1167355
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (113)
12.03.2026 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.