Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:00

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:P.s
Я просто хочу, чтобы принцип разделения церкви и государства строго соблюдался обеими сторонами. А выбор и назначение на должности осуществлялся по деловым и личным качествам человека, а не по принципу веры или неверия в бога или каким-то другим "принципам". Верующий жулик ничем не лучше неверующено.
для вас не краще, а для мене краще) :lol: вважайте це вкусовщиною.
Влада ставиться вороже до церкви, думаю церква вправі по крайній мірі не надавати владі жодної підтримки як не на початок політичної боротьби за свої права.

У січні 2024 ви би здали що? 3 разу протистояння орків не буде. Я би вже за шкіряки витягнула батьків у ЄС, якщо б ви здали. Наразі лише дивлюсь як НБУ і Лубінець переслідують моно, хоча він абсолютно прав, дівчина була на фоні 3 колора, ніх то не інший прапор. Але малу манду підтримує пропаганда оркостану, а наша влада не менш ніж з Орбаном робе помилки )
Востаннє редагувалось stm в Чет 12 бер, 2026 14:01, всього редагувалось 1 раз.

stm
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:01

  Shaman написав:
церква як організація взагалі має бути поза політикою. московська й поготів - молиться собі, й не лізьте...
це хто тобі сказав що церква має бути поза політикою?))) Може протестанти не виводили своїх на майдани і не підтримували того ж мера чернівецького?
Нє, приятелю, тут ви прорахувалися.
Побачим чого ви варті без нашої підтримки. Прийшов час вертатись в катакомби.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:03

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
самих високих результатів було досягнуто при державному атеїзмі
але дійсно , справжній, іранський армовір значно ефективніший ніж фальшивий помаранчевий

)) дзеркальна ситуація, при держатеїзмі при владі були віруючі люди
а зараз при армовірі безбожники.
Ви гляньте на систему активістів при нинішній владі ,
це ж просто нечисть, прямі клієнти священної інквізиції.


діалектика монотеїзму дійсно має спильні риси з принципами "демократичного централізму та історичного матеріалізму" :D
активісти таки ближче до ідолопоклонства, анімізму та фетишизму - більш архаїчних типів світогляду
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:28

fler

А шо сталося?

Прессекретар кремля Пєсков заявив, що відключення інтернету, які охопили десятки регіонів рф, а з початку березня дійшли до Москви, здійснюватимуться стільки, скільки потрібно. Про це повідомляють росЗМІ.
За підрахунками експертів, за весь минулий рік економіка рф втратила близько 1 трлн рублів від уповільнення доступу до інтернету, шатдауну та блокування соцмереж. Загалом інтернет-шатдауни в РФ у 2025 році склали 37166 годин і торкнулися практично всього населення країни - 146 млн осіб.
У рейтингу країн за масштабами відключень інтернету рф посіла перше місце, більш ніж утричі випередивши Пакистан (11482 години), М'янму (9888 годин) та Екваторіальну Гвінею (8760 годин).
8 березня повідомлялося, що масштабні збої в роботі мобільного інтернету та стільникового зв’язку у Москві тривають четвертий день поспіль.
https://toneto.net/news/kultura/u-rf-za ... --nternetu
