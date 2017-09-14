ЛАД написав:P.s Я просто хочу, чтобы принцип разделения церкви и государства строго соблюдался обеими сторонами. А выбор и назначение на должности осуществлялся по деловым и личным качествам человека, а не по принципу веры или неверия в бога или каким-то другим "принципам". Верующий жулик ничем не лучше неверующено.
для вас не краще, а для мене краще) вважайте це вкусовщиною. Влада ставиться вороже до церкви, думаю церква вправі по крайній мірі не надавати владі жодної підтримки як не на початок політичної боротьби за свої права.
У січні 2024 ви би здали що? 3 разу протистояння орків не буде. Я би вже за шкіряки витягнула батьків у ЄС, якщо б ви здали. Наразі лише дивлюсь як НБУ і Лубінець переслідують моно, хоча він абсолютно прав, дівчина була на фоні 3 колора, ніх то не інший прапор. Але малу манду підтримує пропаганда оркостану, а наша влада не менш ніж з Орбаном робе помилки )
Востаннє редагувалось stm в Чет 12 бер, 2026 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав: церква як організація взагалі має бути поза політикою. московська й поготів - молиться собі, й не лізьте...
це хто тобі сказав що церква має бути поза політикою?))) Може протестанти не виводили своїх на майдани і не підтримували того ж мера чернівецького? Нє, приятелю, тут ви прорахувалися. Побачим чого ви варті без нашої підтримки. Прийшов час вертатись в катакомби.
fox767676 написав: самих високих результатів було досягнуто при державному атеїзмі але дійсно , справжній, іранський армовір значно ефективніший ніж фальшивий помаранчевий
)) дзеркальна ситуація, при держатеїзмі при владі були віруючі люди а зараз при армовірі безбожники. Ви гляньте на систему активістів при нинішній владі , це ж просто нечисть, прямі клієнти священної інквізиції.
діалектика монотеїзму дійсно має спильні риси з принципами "демократичного централізму та історичного матеріалізму" активісти таки ближче до ідолопоклонства, анімізму та фетишизму - більш архаїчних типів світогляду
Прессекретар кремля Пєсков заявив, що відключення інтернету, які охопили десятки регіонів рф, а з початку березня дійшли до Москви, здійснюватимуться стільки, скільки потрібно. Про це повідомляють росЗМІ. За підрахунками експертів, за весь минулий рік економіка рф втратила близько 1 трлн рублів від уповільнення доступу до інтернету, шатдауну та блокування соцмереж. Загалом інтернет-шатдауни в РФ у 2025 році склали 37166 годин і торкнулися практично всього населення країни - 146 млн осіб. У рейтингу країн за масштабами відключень інтернету рф посіла перше місце, більш ніж утричі випередивши Пакистан (11482 години), М'янму (9888 годин) та Екваторіальну Гвінею (8760 годин). 8 березня повідомлялося, що масштабні збої в роботі мобільного інтернету та стільникового зв’язку у Москві тривають четвертий день поспіль. https://toneto.net/news/kultura/u-rf-za ... --nternetu