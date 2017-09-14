RSS
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:12

Schmit
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:14

CENTCOM Commander Provides Update on Operation Epic Fury

prodigy
 




 

 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:16

  fox767676 написав:правильно, ставка у Трампа була на шок та бліцкриг
гітлер за 12 днів взяв Львів та Мінськ, срср поліз з пропозиціями миру
А тут якийсь шаховий мікродебют - Е2-Е4, і далі може Іран посипеться. А він не посипався. Європа не підтримала, крім одного гундосого дурника. Азери, курди теж не підтримали. В Америці теж не підтримують, крім єврейського зятя. Довга війна - гарантований програш на виборах. Залищити як є і сказати, що так і було задумано — підірве позиції США в Азії.

А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?
andrijk777

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав: США має працювати на вирішенням цього питання. бо арабська нафта завмерла, а іранська спокійно транспортується - дивина...
й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...

й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...
сша і саме може продавати нафту при такій ціні. Кому треба розблокування це єс бо в них дефіцит нафти.

Так Європа наче менше 10% споживання імпортувала з близького
сходу. Питання ціни, а не дефіциту.
kyk
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:29

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:правильно, ставка у Трампа була на шок та бліцкриг
гітлер за 12 днів взяв Львів та Мінськ, срср поліз з пропозиціями миру
А тут якийсь шаховий мікродебют - Е2-Е4, і далі може Іран посипеться. А він не посипався. Європа не підтримала, крім одного гундосого дурника. Азери, курди теж не підтримали. В Америці теж не підтримують, крім єврейського зятя. Довга війна - гарантований програш на виборах. Залищити як є і сказати, що так і було задумано — підірве позиції США в Азії.

А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?


той благодатний старець нічим особливим не виділявся
заміну йому легко знайти легко серед молодих більш спритних та злих
одну голову відрубали десять більш агроесивних виросло
і вони вже висувають вимоги - розрив аравійських монархій з США, ліквідація їх баз, інакше будуть тероризувати
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:30

  _hunter написав:
  Shaman написав: й про всяк випадок нагадаю, українська церква була створена набагато раніше, ніж руська

Сильный аргумент :lol: -- украинские люди набагато раніше, ніж на автомобиле - ходили пешком/ездили на лошадях. И?..

Й? Що хотів сказати?
Shaman

 




 

 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:32

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав: й про всяк випадок нагадаю, українська церква була створена набагато раніше, ніж руська

Сильный аргумент :lol: -- украинские люди набагато раніше, ніж на автомобиле - ходили пешком/ездили на лошадях. И?..
Що хотів сказати?

Що хотів сказати?

Что бред в процитированном абзаце написан.
_hunter
 




 

 
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:35

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:правильно, ставка у Трампа була на шок та бліцкриг..
А тут якийсь шаховий мікродебют - Е2-Е4, і далі може Іран посипеться. А він не посипався. .. Довга війна - гарантований програш на виборах. Залищити як є і сказати, що так і було задумано — підірве позиції США в Азії.

А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?

Офіс простих рішень, .ля. Так не буде, тому що варіантів виграти у миротворця лише 2 - 1) знищити режим або 2) знищити зброю. Самі допетраєте чому чи теж треба розтлумачити?
fler

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:37

  kyk написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: США має працювати на вирішенням цього питання. бо арабська нафта завмерла, а іранська спокійно транспортується - дивина...
й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...

й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...
сша і саме може продавати нафту при такій ціні. Кому треба розблокування це єс бо в них дефіцит нафти.

Так Європа наче менше 10% споживання імпортувала з близького
сходу. Питання ціни, а не дефіциту.

До брежневской сделки "Газ-трубы"(до 82года) откуда вообще европейцы брали энергоресурсы(ну кроме угля понятно) или им норвежскошотландских хватало?
барабашов

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:55

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав: й про всяк випадок нагадаю, українська церква була створена набагато раніше, ніж руська

Сильный аргумент :lol: -- украинские люди набагато раніше, ніж на автомобиле - ходили пешком/ездили на лошадях. И?..
Й? Що хотів сказати?

Й? Що хотів сказати?

Просто у хантерів коли повертати землі, бо історичні - то добре. А як церкву, так «на лошалчх єзділі»))
Hotab

 




 

 
6
8
5
