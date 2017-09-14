fox767676 написав:правильно, ставка у Трампа була на шок та бліцкриг гітлер за 12 днів взяв Львів та Мінськ, срср поліз з пропозиціями миру А тут якийсь шаховий мікродебют - Е2-Е4, і далі може Іран посипеться. А він не посипався. Європа не підтримала, крім одного гундосого дурника. Азери, курди теж не підтримали. В Америці теж не підтримують, крім єврейського зятя. Довга війна - гарантований програш на виборах. Залищити як є і сказати, що так і було задумано — підірве позиції США в Азії.
А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії? Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема? Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?
пересічені американці стурбовані що заправити бак ластівки стало на 40% дорожче, а 73% навіть не знає де той Іран
Смешно и грустно читать расуждения неверующих о церкви. Понятия не имею, сколько церквей в Харькове, и, тем более, сколько из них ПЦУ и сколько УПЦ. Не был ни в одной, кроме нескольких случаев, когда присутствовал на венчании, отпевании и крестинах. Меня абсолютно не волнует томос, но им должна заниматься церковь, а не государство. Государство к этому отношения не имеет. И сам Порошенко, насколько знаю, много лет был прихожанином УПЦ. Государство не должно створювати церковь ни для своих, ни для чужих граждан. Это не его дело. Религии создавались не государствами и церкви тоже. Государственная церковь это нонсенс. Это может быть только в двух случаях - либо церковь орудие в руках государства, либо государство теократическое и является орудием в руках церкви. Плохо и то, и другое. В современном обществе после Великой Французской революции принято отделение церкви от государства. Если кому-то хочется возврата в прошлое, то ищите машину времени.
головне блокада Ормузької протоки. якщо її подолають - то все ок. якщо Іран й далі буде створювати загрози - це проблема. США має працювати на вирішенням цього питання. бо арабська нафта завмерла, а іранська спокійно транспортується - дивина...
й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...
Хорошие идеи. И плодотворные. "Якщо", "має працювати", "треба щось робити".
а де держава створює церков? що за вигадки? про яку державну церкву йде мова? чи це так - фантазії вголос? (не використаємо більш близьке ЛАДу слово)
Такой аргумент проходил в июне прошлого года, когда отбомбились по ядерным объектам и прекратили войну, выполнив поставленные и официально заявленные цели. Сегодня было заявлено гораздо больше - уничтожение режима и полное устранение иранской угрозы. Эти цели не достигнуты. Остановка покажет, что США не всесильны и не могут решить поставленные задачи. + не могут защитить союзников от ударов врага.