ЛАД написав:Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима. Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе. И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?
Давайте так: Ви з чим порівнюєте цю операцію? Все ж пізнається в порівняні. Як сказав Любарський: Трамп за тиждень зробив те, що Буш(і інші) робили 10 років. Я порівнюю з "СВО путіна". Трамп на порядок краще справився ніж путін. Ви з чим порівнюєте? Тільки не треба Македонського згадувати.
andrijk777 написав:Давайте так: Ви з чим порівнюєте цю операцію? Все ж пізнається в порівняні. Як сказав Любарський: Трамп за тиждень зробив те, що Буш(і інші) робили 10 років. Я порівнюю з "СВО путіна". Трамп на порядок краще справився ніж путін. Ви з чим порівнюєте? Тільки не треба Македонського згадувати.
а ще любарський бачить в українцях антисемітів
А ще "любарський" потрібно писати з великої букви тому що це прізвище. А ще "а" потрібно писати з великої букви тому що це початок речення.
ЛАД написав: Я знаю, что может произойти, когда американский .......Трамп может вдруг осознать, что начинать войны гораздо легче, чем их заканчивать. Трудно понять, когда остановиться, если точно не знаешь, куда именно движешься.https://www.bbc.com/russian/articles/cjrqvw0q7wno Довольно интересная статья.
це якщо вважати, що сша хоче бистрої перемоги, но є версії, що іран перетворюють на Україну.
Версий много. Возможно, хотят. Но не верю, что США хотят втянуться в такую длительную войну по образцу Вьетнама. И что американцы такую войну примут.
В нас шаблон в мисленні, що війна це аномалія. Но не факт що трамп натаньяху та і іранське керівництво мислить так само. Окрім того в нас є понятійна обмеженість, бінарна логіка 1 - мир, 0 - війна. Але градацій тих процесів набагато більше. Ця війна по степені накалу має всі шанси вернути регіон в пізнє середньовіччя, в період екзистенційних воєн. В нас поки розігнати війну до таких температур не вдалось.
Я не считаю, что "війна це аномалія". К сожалению, это, скорее, нормальное состояние человечества. Вряд ли в истории был хоть один год, в котором нигде на планете не было войн. В Европе после 2 МВ, вроде, не было. И то, если не учитывать Сербию. Тут, вероятно, несколько причин - слишком кровавый опыт 1 и 2 МВ, слишком большая плотность населения (очень много жертв будет), очень много вооружений, ни у кого нет явного превосходства в силах, слишком блашоустроенная жизнь. Наверное, есть и ещё причины. Но я бы не был так уверен, что европейцам никогда больше не придётся воевать. И очень надеюсь, что "вернути регіон в пізнє середньовіччя, в період екзистенційних воєн" не удастся. Если удастся, то это очень болезненно аукнется всему миру.