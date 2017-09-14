RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17054170551705617057
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:55

  prodigy написав:
потрібна наземна операція, яка буде тривати до 5 місяців(оптимістичний прогноз), і буде варта 40тис(60тис) життів солдатів.

Кому потрібна? І для чого? ) і шо за розрахунок? Ми воюєм проти 2ї армії в світі 5й рік і потужний преЗедент каже що загинуло 55 тисяч. А там за 5 місяців при тотальній перевазі в технологіях ракетах і авіації теж 55 тисяч? Щось ви забрехались.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4904
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:20

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
потрібна наземна операція, яка буде тривати до 5 місяців(оптимістичний прогноз), і буде варта 40тис(60тис) життів солдатів.

Кому потрібна? І для чого? ) і шо за розрахунок? Ми воюєм проти 2ї армії в світі 5й рік і потужний преЗедент каже що загинуло 55 тисяч. А там за 5 місяців при тотальній перевазі в технологіях ракетах і авіації теж 55 тисяч? Щось ви забрехались.

"Загинуло 55 тисяч", але Україна мобілізує приблизно 30–34 тисячі людей щомісяця, а чисельність ЗСУ не зростає. Куди ж люди діваються?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 13 бер, 2026 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:20

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
потрібна наземна операція, яка буде тривати до 5 місяців(оптимістичний прогноз), і буде варта 40тис(60тис) життів солдатів.

Кому потрібна? І для чого? ) і шо за розрахунок? Ми воюєм проти 2ї армії в світі 5й рік і потужний преЗедент каже що загинуло 55 тисяч. А там за 5 місяців при тотальній перевазі в технологіях ракетах і авіації теж 55 тисяч? Щось ви забрехались.


пояснюю для тих хто у танку :mrgreen:
ракетами не можна досягти зміну режиму аятол, треба щоб
"матроси" взяли штурмом Зимовий палац

55 тисяч -це умовні разрахунки розвідки США при наземній операції(морпіхів),
якщо це будуть курди чи індуси цифри будуть значно більшими
prodigy
 
Повідомлень: 13298
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3397 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:25

CNN news

Разбившийся самолет: Четыре члена экипажа самолета-заправщика ВВС США погибли в результате крушения в западном Ираке в четверг, сообщило американское военное командование. Инцидент произошел не в результате «вражеского или дружественного огня», а с участием второго американского самолета-заправщика, добавили военные. Спасательные работы продолжаются для двух оставшихся членов экипажа.
Цены на нефть: В четверг правительство США выдало новую лицензию , позволяющую странам закупать определенные российские нефтепродукты. В тот же день цены на нефть марки Brent впервые с 2022 года превысили отметку в 100 долларов за баррель. Это станет стимулом для Кремля в его собственной войне на Украине. Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз цен на нефть на 2026 год в сторону повышения на 20%.
Взрывы возле митинга: По данным иранских государственных СМИ, в центре Тегерана, недалеко от места проведения массового митинга в честь Дня Аль-Кудс, произошли взрывы . В результате погибла одна женщина. Удар произошел вскоре после того, как Израиль отдал приказ об эвакуации жителей близлежащих районов. Огромные толпы собрались в городах по всему Ирану, чтобы отметить этот день, который проводится в поддержку палестинцев. Некоторые размахивали иранскими флагами; другие сжигали американские и израильские флаги или скандировали антиамериканские и антиизраильские лозуги.
Дополнительные угрозы: Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что подожжет нефтегазовые месторождения региона, если будет совершено нападение на иранскую энергетическую инфраструктуру и порты.
Заявление Трампа: Президент США Дональд Трамп в интервью, которое должно выйти в эфир в пятницу утром, предложил экипажам нефтяных танкеров «пройти через Ормузский пролив и проявить мужество ». По данным британского морского агентства, с начала войны две недели назад в Ормузском проливе, Персидском заливе и Оманском заливе и вокруг них было совершено по меньшей мере 16 нападений на нефтяные танкеры, грузовые суда и другие корабли.
Послание верховного лидера: В заявлении, зачитанном в четверг по иранскому государственному телевидению и названном первым посланием Моджтабы Хаменеи в качестве нового верховного лидера Ирана, содержалось предупреждение о том, что Ормузский пролив останется закрытым в качестве «инструмента давления», хотя иранский посол в ООН всего несколько часов спустя заявил об обратном.
Азиатские фондовые рынки падают: основные рынки снизились в пятницу, следуя за падением мировых рынков, произошедшим накануне.
prodigy
 
Повідомлень: 13298
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3397 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:29

2 часть

Удары по Израилю: В пятницу рано утром по Израилю была выпущена новая волна ракет, в результате чего два человека получили ранения, а здания на севере страны были повреждены . Ранее Иран заявил о ракетном обстреле Израиля, а также о том, что «Хезболла» одновременно начала атаку с юга Ливана, согласно сообщениям иранских государственных СМИ.
Цели атак: В пятницу утром в нескольких районах Тегерана ощущались мощные взрывы, сообщили иранские государственные СМИ. Посол Израиля в США заявил, что удары были нанесены по контрольно-пропускным пунктам, связанным с иранскими военизированными формированиями. Поздно вечером в четверг Израиль также расширил операции против «Хезболлы» в Ливане, в том числе в столице Бейруте. По словам одного эксперта, массовая эвакуация населения Ливана может увеличить число перемещенных лиц до более чем 1 миллиона в течение следующих нескольких дней.
Региональные удары: В пятницу утром страны Персидского залива отразили новые иранские атаки, в центре Дубая были слышны взрывы после того, как системы ПВО перехватили снаряд. Саудовская Аравия также перехватила десятки беспилотников, а в Бахрейне зазвучали сирены. Системы ПВО НАТО перехватили ракету над Турцией, это уже третий случай с начала конфликта.
Число жертв: количество погибших и раненых среди гражданского населения продолжает расти. В четверг в результате израильского авиаудара по ливанскому университету погибли двое ученых, в пятницу в Омане погибли двое иностранцев, а в Иране были ранены трое сотрудников гуманитарной организации Красного Полумесяца. По данным властей обеих стран, в Иране и Ливане погибло около 2000 человек, еще десятки погибли в других странах региона.
Французские войска атаковали: один французский солдат погиб и несколько получили ранения в результате нападения в иракском Курдистане, заявил в четверг президент Эммануэль Макрон. По словам губернатора Эрбиля, удар беспилотника был нанесен по базе, где размещались курдские силы и войска международной коалиции. Ответственность за нападение пока никто не взял на себя, но после этого поддерживаемая Ираном иракская милиция пригрозила атаками на французские интересы в Ираке и регионе в целом.
Что нового в Вашингтоне?
Военное сопровождение США: Трамп заявил, что США обеспечат военное сопровождение нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив, в случае необходимости, хотя и выразил надежду, что такие меры не потребуются. Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как министр энергетики Крис Райт заявил, что ВМС США пока не способны на это.
Недооценка: По данным многочисленных источников, знакомых с ситуацией, при планировании текущей операции Пентагон и Совет национальной безопасности значительно недооценили готовность Ирана закрыть Ормузский пролив в ответ на удары США.
﻿Слушания в Сенате: Как стало известно CNN, один из ключевых председателей Сената США планирует в ближайшее время провести первые публичные слушания по надзору за войной, на которых выступят высокопоставленные чиновники Министерства обороны. До настоящего времени в Конгрессе, возглавляемом республиканцами, не проводилось открытых слушаний по надзору за конфликтом, хотя несколько закрытых заседаний для членов Конгресса состоялись.
prodigy
 
Повідомлень: 13298
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3397 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:40

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:
потрібна наземна операція, яка буде тривати до 5 місяців(оптимістичний прогноз), і буде варта 40тис(60тис) життів солдатів.

Кому потрібна? І для чого? ) і шо за розрахунок? Ми воюєм проти 2ї армії в світі 5й рік і потужний преЗедент каже що загинуло 55 тисяч. А там за 5 місяців при тотальній перевазі в технологіях ракетах і авіації теж 55 тисяч? Щось ви забрехались.


пояснюю для тих хто у танку :mrgreen:
ракетами не можна досягти зміну режиму аятол, треба щоб
"матроси" взяли штурмом Зимовий палац

55 тисяч -це умовні разрахунки розвідки США при наземній операції(морпіхів),
якщо це будуть курди чи індуси цифри будуть значно більшими
та ви шо? В нас 55 за 4 роки? Проти армії сильнішої від армії ірану а сша значить 55? Мож то не я в танку? А вони рахувати не вміють? Треба щоб зеленський їм своїх експертів послав хай рахують :lol:
Для чого туди сша влазити? Щоб режим міняти хай лізе ізраель :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4904
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:41

  flyman написав:
  fox767676 написав:их верхи уже подзадолбываются
может пойдет по сценарию 1918 когда рухнули 4 режима из противоборстующих военно-пооитических блоков

наша відповідь Чемберлену


прикольно
цей чувачок пару років тому був незламо-переможником, тут на гілці його сварили
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5373
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:49

Администрация Трампа недооценила влияние войны с Ираном на О

https://edition.cnn.com/2026/03/12/politics/hormuz-trump-administration-underestimated-iran?iid=cnn_buildContentRecirc_end_recirc&recs_exp=most-popular-article-end&tenant_id=popular.en

Администрация Трампа недооценила влияние войны с Ираном на Ормузский пролив.


По данным многочисленных источников, знакомых с ситуацией, Пентагон и Совет национальной безопасности значительно недооценили готовность Ирана закрыть Ормузский пролив в ответ на военные удары США при планировании текущей операции .

Источники сообщили, что команда президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности не в полной мере учла потенциальные последствия того, что некоторые чиновники назвали наихудшим сценарием, с которым сейчас сталкивается администрация.

По словам источников, хотя ключевые должностные лица из министерств энергетики и финансов присутствовали на некоторых официальных совещаниях по планированию операции до ее начала, анализ и прогнозы ведомств, которые были неотъемлемой частью процесса принятия решений в предыдущих администрациях, рассматривались лишь как второстепенные факторы.

Источники подтвердили, что министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт играли ключевую роль на всех этапах планирования и осуществления конфликта. Однако предпочтение Трампа опираться на узкий круг ближайших советников при принятии решений в области национальной безопасности привело к тому, что межведомственные дебаты о потенциальных экономических последствиях, если Иран ответит на американо-израильские удары закрытием пролива, были отодвинуты на второй план.

И теперь, по словам официальных лиц, может пройти несколько недель, прежде чем усилия администрации по смягчению усиливающихся экономических последствий начнут приносить результаты, включая рискованное военно-морское сопровождение нефтяных танкеров через пролив, которое, по мнению Пентагона, в настоящее время слишком опасно для проведения. Президент, тем временем, продолжает преуменьшать масштабы потрясений на энергетических рынках и опасность. В интервью Fox News, вышедшем в эфир в пятницу, он заявил , что экипажи нефтяных танкеров должны «проявить смелость» и пройти через пролив.

Реальность в проливе повергла наших дипломатов, бывших американских экономических и энергетических чиновников, а также руководителей предприятий, которые беседовали с CNN, в состояние растерянности и недоверия.


«Планирование мер по предотвращению именно такого сценария — каким бы невозможным он ни казался долгое время — на протяжении десятилетий являлось основополагающим принципом политики национальной безопасности США», — заявил бывший американский чиновник, работавший в республиканских и демократических администрациях. «Я ошеломлен».

Руководители судоходной отрасли регулярно обращались к ВМС США с просьбой о предоставлении военного сопровождения, но все их запросы были отклонены. По словам двух руководителей, знакомых с ситуацией, на регулярных брифингах для участников отрасли в регионе американские военные чиновники неоднократно заявляли, что не получали приказов о начале каких-либо операций по сопровождению, и риски для американских активов остаются крайне высокими.

В четверг Бессент заявил Уилфреду Фросту из Sky News, что сопровождение начнется, «как только это станет возможным с военной точки зрения».

«Мы всегда учитывали это в своих планах, предполагая, что существует вероятность того, что ВМС США или, возможно, международная коалиция будут сопровождать нефтяные танкеры», — сказал он.

Однако, по словам источников, путь к этому моменту, по всей видимости, свидетельствует о сложном совпадении геополитических предположений, прогнозов энергетического рынка и междисциплинарных стратегических приоритетов.


По данным трех источников, знакомых с содержанием закрытого заседания, высокопоставленные чиновники администрации Трампа признали перед законодателями во время недавних закрытых брифингов, что они не планировали возможность закрытия Ираном пролива в ответ на удары.

По словам многочисленных источников, причиной стало убеждение чиновников администрации в том, что закрытие пролива нанесет больше вреда Ирану, чем США — это мнение подкреплялось пустыми угрозами Ирана принять меры в проливе после ударов США по иранским ядерным объектам прошлым летом.

В заявлении, опубликованном в четверг, Белый дом высоко оценил планы администрации.

«Благодаря детальному планированию вся администрация была и остается готовой к любым потенциальным действиям, предпринятым террористическим иранским режимом», — заявила пресс-секретарь Анна Келли, высоко оценивая успехи американских военных.

«Президент Трамп ясно дал понять, что любые перебои в энергоснабжении носят временный характер и в долгосрочной перспективе принесут огромную пользу нашей стране и мировой экономике», — добавила она.

В ходе пресс-брифинга в пятницу министр обороны Пит Хегсет заявил, что утверждение о том, что официальные лица недооценили влияние войны на Ормузский пролив, является «совершенно нелепым».

«Конечно, Иран десятилетиями угрожал судоходству в Ормузском проливе, — заявил Хегсет журналистам. — Они всегда держат пролив в заложниках. CNN считает, что мы об этом не подумали. Это в корне несерьезный репортаж».

Перед публикацией CNN обратилось за комментариями в Пентагон.
Несколько действующих и бывших американских чиновников сообщили CNN, что планы любых военных действий против Ирана будут учитывать возможность перекрытия Ираном водного пути. Американские военные давно разрабатывают и обновляют планы реагирования на военные действия Ирана в этом критически важном коридоре.

Однако в момент, когда мировые запасы нефти и СПГ были в изобилии, добыча нефти в США достигла рекордных показателей, а представители администрации Трампа наслаждались покорностью венесуэльского правительства и потенциалом быстрого расширения добычи со стороны бывшего противника, глобальный масштаб рисков снижения добычи не рассматривался как первостепенный фактор.

Даже оценивая потенциальные сбои в работе пролива, администрация гораздо больше сосредоточилась на своем в целом позитивном — хотя и все еще оптимистичном — взгляде на то, как рынки отреагируют на полное устранение угрозы иранских сбоев.

Перспектива военно-морского сопровождения
В четверг, в своих первых публичных заявлениях после вступления в должность, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив останется закрытым как «инструмент давления», согласно заявлению, зачитанному от его имени по иранскому государственному телевидению.

Таким образом, у США остается мало вариантов.

По словам многочисленных источников, знакомых с ходом обсуждений, руководители энергетических компаний дали понять представителям администрации, что хотят скорейшего окончания войны. Пока что они опасаются подвергать риску свои активы и персонал, используя танкеры для прохода через пролив, и не предвидят изменений в своей позиции до тех пор, пока интенсивность боевых действий существенно не снизится, сообщили источники.

По данным источников, знакомых с ситуацией, военные чиновники в течение последних нескольких дней ежедневно проводили телефонные переговоры и брифинги с представителями энергетической отрасли.

Однако почти с самого начала конфликта американские официальные лица заявляли представителям энергетических компаний, что для ВМС США проведение эскорта в первые дни войны было недостаточно безопасным.


Нейт Суонсон, бывший кадровый сотрудник Госдепартамента, специализировавшийся на Иране, отметил, что в 1980-х годах нефтяные танкеры сопровождались военным конвоем через пролив, но использование Ираном беспилотников на этот раз делает ситуацию совершенно иной.

Военные чиновники также сообщили представителям энергетической отрасли, что в любом случае не могут выделить корабли ВМС, поскольку уже участвуют в наступательных операциях в других местах. По состоянию на среду точные сроки предоставления эскорта не были известны.

В четверг Райт заявил, что ВМС не в состоянии сопровождать коммерческие суда через пролив, хотя и предположил, что такая возможность может появиться уже в этом месяце.

«Это произойдет относительно скоро, но сейчас это невозможно. Мы просто не готовы», — заявил он в эфире CNBC. «Вся наша военная мощь сейчас сосредоточена на уничтожении наступательных возможностей Ирана и производственной отрасли, которая поставляет им наступательное оружие», — добавил он.

На вопрос о том, будет ли это возможно к концу месяца, он ответил: «Думаю, это вполне вероятно».

Неясно, насколько Трамп был осведомлен об ограничениях на военно-морское сопровождение, когда впервые поднял эту идею в сообщении на Truth Social 3 марта. Он преуменьшал риск для танкеров, пытающихся пройти через пролив, даже несмотря на то, что Иран начал атаковать суда в этом водном пути.

И хотя многие республиканцы надеются, что он в преддверии промежуточных выборов переключится на внутренние проблемы и признает трудности американцев с оплатой жизни, в четверг он высказался по-другому, предположив, что повышение цен на нефть может принести пользу.

«Соединенные Штаты — крупнейший в мире производитель нефти, и это неоспоримо, поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег», — написал он в Truth Social , не уточнив, кого именно он имел в виду под «мы».


Он добавил, что его военные цели против Ирана имеют более серьезные последствия, чем изменения мировых цен на энергоносители.

«Для меня, как для президента, гораздо больший интерес и важность представляет собой предотвращение появления у злой империи, Ирана, ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира», — написал Трамп.

Другие способы снижения давления
По словам американского чиновника и других источников, знакомых с ситуацией, представители администрации, которым поручено помочь в урегулировании энергетического кризиса, стремятся к скорейшему сопровождению танкеров, но пока что они более или менее придерживаются единого мнения о поэтапном управлении кризисом.
В четверг Бессент объявил, что Министерство финансов временно снимает санкции в отношении российской нефти, оказавшейся на мели в море.

А ранее в тот же день Белый дом заявил, что рассматривает возможность ослабления ограничений в соответствии с Законом Джонса, столетним морским законом, который требует, чтобы товары, перевозимые между портами США, доставлялись американскими судами, в рамках усилий, которые могут замедлить рост цен на бензин.

«В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность временного приостановления действия Закона Джонса, чтобы обеспечить бесперебойную доставку жизненно важных энергоносителей и сельскохозяйственной продукции в порты США», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливит в заявлении для CNN. «Это решение еще не принято окончательно».

Существует широкий спектр других мер, которые администрация могла бы предпринять — вероятно, в форме исполнительного указа — в попытке смягчить рост цен на бензин.


Трамп казав що він дасть людям низькі ціні на пальне (при Байдені був незнайне зростання), за два тижні війни з Іраном ціни в США зросли на 3,15-3,68 дол на барель.
І Трамп каже, що це чудово))) для кого?
З плануванням війни команда трампа облажалась

прес секретар Білого Дому Каролін Лівітт (до речі на 7 місяці вагітності зараз)
стоїть за трампа, як палкан біля паркану (цікаве відео)
prodigy
 
Повідомлень: 13298
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3397 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 17054170551705617057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 237213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 442480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1168096
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.