Додано: Суб 14 бер, 2026 16:49
sashaqbl написав: Vadim_ написав:
Шо від них офіційно хочуть ?
Ізраїль хочуть просто знищити: Палестина від річки і до моря.
Від Тайваня то ж саме що й від Гонконга.
З Сінгапуром ситуація складніше, але всі великі сусіди не проти його поглинути.
Знищити зараз хочуть нас.
Додано: Суб 14 бер, 2026 16:50
flyman написав:
⚠️Точка зламу вже позаду: чому теза «в усьому винні ухилянти» вже не рятує ситуацію
Фігня:
Слідкуй за руками: скасовуємо відстрочку для студентів, отримуємо +500 тис. - 250 тис. студентів 25+ і 250 тис. заброньованих на них.
Скасовуємо відстрочку для вчителів: + 50 тис
Ще є держслужбовці, поліція, 22-25. Пару лямів при сильному бажанні можна знайти.
Зрештою, можна всерйоз зайнятися СЗЧ
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 14 бер, 2026 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 бер, 2026 16:52
sashaqbl написав: Vadim_ написав:
Шо від них офіційно хочуть ?
Ізраїль хочуть просто знищити: Палестина від річки і до моря.
Від Тайваня
то ж саме що й від Гонконга.
З Сінгапуром ситуація складніше, але всі великі сусіди не проти його поглинути.
но на него так и не рыпнулся ...
причём тут Сянган?
Додано: Суб 14 бер, 2026 16:52
Hotab написав:hxbbgaf
Але ж ти сам таврував їх ганьбою на гілці про заробітчанство
Пруфца ж як завжди нема?)) 😅
Моя позиція по виїхавшим незмінна: хто залишив країну (повністю) до 24.02.22 і обрав для життя іншу - моральної відповідальності ніякої не несе.
Хто втік вже після, коли країна стікає кровʼю - тут інше питання.
Щодо всякої юридичної (бо паспорт може бути все ще український у того хто виїхав навіть в 2005 умовному році) - то до юристів питання.
Але ж ти мрієш , щоб хто виїхав жити в 2005 році в Ізраїль, приїхав зараз абирвалга позахищати)))
Бо самому себе йому захищати страшно 😅
Тобіш, як виїхав 25.02 то зрадник і дизертир, а як 23.02 і не повернувся, то чудовий хлопець, присягу може не виконувати і за Конституційний обов'язок забути?
Додано: Суб 14 бер, 2026 16:56
Україна втягнулася у війну і перетворила свою територію на законну ціль для Ірану, - голова комітету нацбезпеки Азізі
"Надаючи дронову підтримку ізраїльському режиму, Україна фактично втягнулася у війну і, відповідно до ст. 51 статуту ООН, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", - заявив Ебрагім Азізі.
Додано: Суб 14 бер, 2026 16:59
sashaqbl написав: flyman написав:
⚠️Точка зламу вже позаду: чому теза «в усьому винні ухилянти» вже не рятує ситуацію
Фігня:
Слідкуй за руками: скасовуємо відстрочку для студентів, отримуємо +500 тис. - 250 тис. студентів 25+ і 250 тис. заброньованих на них.
Скасовуємо відстрочку для вчителів: + 50 тис
Ще є держслужбовці, поліція, 22-25. Пару лямів при сильному бажанні можна знайти.
Зрештою, можна всерйоз зайнятися СЗЧ
якщо ціль розбити укроаріїв об стіну рашооркії заради вічної пам"яті всього прогресивного еуропейського людства які тітани, то план надьожний як швейцарські чіси
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 14 бер, 2026 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 бер, 2026 17:02
BIGor
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Тут некоторые приводят Кубу в пример неэффективности социализма.
Оно, может и так. Но мне было бы интересно посмотреть на результаты любой капстраны с населением 10 млн. чел., против которой близкий сосед США уже 60+ лет проводит явно враждебную политику. И если первые 30 лет это сглаживалось поддержкой СССР, то уже 35 лет этого нет. И, кстати, у них не настолько уж низкий уровень - ВВП(ППС) на душу - 12 300[9] долл. (в 2015).
Ізраїль. Тайвань. Сінгапур.
"у на аналогичный вопрос уже отвечал.
Хоть одна из этих стран в блокаде? под санкциями? есть какие-то экономические ограничения? запреты торговли?
Додано: Суб 14 бер, 2026 17:05
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
В Ірані у влади фанатики. Але навіщо нам відправляти людей на боротьбу з ними, це явно не в наших інтересах, тим паче зараз.
зеля розказував що нам за це дадуть пво ракети. Тепер питання скільки відправили дронщиків і скільки за це отримали ракет. Ні ізраїль ні союзні ізраелю араби нам у війні з рф до цього не допомагали.
а Україна до березня 2026 арабам допомагала?
Додано: Суб 14 бер, 2026 17:05
ЛАД написав:
Тут некоторые приводят Кубу в пример неэффективности социализма.
Оно, может и так. Но мне было бы интересно посмотреть на результаты любой капстраны с населением 10 млн. чел., против которой близкий сосед США уже 60+ лет проводит явно враждебную политику. И если первые 30 лет это сглаживалось поддержкой СССР, то уже 35 лет этого нет. И, кстати, у них не настолько уж низкий уровень - ВВП(ППС) на душу - 12 300[9] долл. (в 2015).
С чего это против Кубы проводится враждебная политика ?
Что случилось ?
Ты знаешь только пропагандисткие лозунги, как любой парторг
Историю ты видишь фрагментарно )
