Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

одна з великих помилок Трампа - це його думка, що всі діють раціонально. бо з раціональної точки зору путін мав двома руками схопитися за пропозицію Трампа. він не врахував, що путін вже марить імперською величчю, й раціональні аргументи губляться в цьому маренні.

от в Венесуелі влада не стала боротися за незрозумілі лівацькі ідеали, й домовилася з Трампом. це показує й реальне ставлення влади до ідей соціалізму. напевне, Трамп таке очікував й в Ірані.

але релігійні фанатики це трохи інше. до того квіри - сучасні опричники режиму - мають непогану економічну базу - їм є що втрачати. й ми бачимо що їх кількості з урахуванням місцевих титушок - басідж - достатньо, щоб утримувати в покорі багатомільйонну країну. щоб їх позбавитися потрібен значний збройний спротив населення - чого зараз не бачимо. коли диктатура вкоренилася - то знищити її можна лише збройним шляхом - приклади Сирії, Лівії, Іраку це показують. еволюція майже не можлива...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:32

  Shaman написав:одна з великих помилок Трампа - це його думка, що всі діють раціонально. бо з раціональної точки зору путін мав двома руками схопитися за пропозицію Трампа. ......

Это к чему, вообще? :shock:
"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, тому що путін готовий до угоди... Із Зеленським набагато складніше домовитися", - сказав президент США в інтерв'ю для NBC News.
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:34

італійці народжені за кордоном втратять громадянство

Принцип ius sanguinis, установленный в 1865 году, был подтвержден в первом итальянском законе о целенаправленном предоставлении гражданства в 1912 году, который добавил пункт, предусматривающий сохранение гражданства итальянцами, родившимися и проживающими за границей, а затем снова в законе 1992 года.

Однако закон, принятый 28 марта прошлого года в рамках чрезвычайного положения, гласит, что гражданами будут признаны только те, у кого один из родителей или бабушек/дедушек родился в Италии. Он также фактически запрещает двойное гражданство для диаспоры, поскольку этот родитель или бабушка/дедушка должны были иметь исключительно итальянское гражданство на момент рождения своего потомка или на момент своей смерти, если она произошла раньше.
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Дрони кружляють над москвой, тривожно... пейджери росчехлили. Продуктивність праці пам'ятаєте ми розбирали. Як продажі робити на пейджер?


Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:36

може наш "німецький" бігунець розповість, що там з політичними настроями в Німеччині
У Німеччині більшає українських чоловіків призовного віку. За рік їхня кількість зросла на 52 тисячі
Водночас із боку ХДС/ХСС лунає критика. «Молодим чоловікам призовного віку з України не місце в німецькій системі соціальних виплат», — заявив речник парламентської фракції з внутрішньополітичних питань Александр Тром. За його словами, інші європейські країни, зокрема Польща, уже давно змінили свої підходи до виплат.
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:39

Якийсь оксімирон )) "Молодий" та "призовний" це прикметники-антоніми щодо віку українських чоловіків :)
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:40

чутки-плітки

Пошли слухи о том, что находящийся в коме Хаменеи- сын, нашел приют в Москве. Якобы Иран запросил помощи у путина, и тот согласился принять Хаменеи для госпитализации. Тело было вывезено в обстановке секретности, сейчас пострадавший от израильского удара Моджтаб, находится в больнице.
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:42

Зеленський про завдання Федорову вирішити питання мобілізації: були доповіді, для реалізації вони не ідеальні
Питання мобілізації все ще залишається викликом. Вирішити його має міністр оборони Михайло Федоров, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Саме міноборони має розібратися з цим викликом, вважає він. Поки що були доповіді, але вони “не ідеальні, щоб їх реалізувати”.

краще за це покритикуйте Зе. бо людина намагається за будь-яку ціну зняти з себе відповідальність за це питання. хто завгодно має розібратися з цим питанням, окрім головнокомандуючого...
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:43

Все отлично: как ты правильно написал - наших за один только год на пол-сотни прибыло. И это только в одной стране.
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:49

  Shaman написав:краще за це покритикуйте Зе. бо людина намагається за будь-яку ціну зняти з себе відповідальність за це питання. хто завгодно має розібратися з цим питанням, окрім головнокомандуючого...

Покажите мне руководителя, который сам берется за все задачи, и я покажу вам плохого руководителя (почти с)
