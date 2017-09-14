Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:50

  Shaman написав:Зеленський про завдання Федорову вирішити питання мобілізації: були доповіді, для реалізації вони не ідеальні
Питання мобілізації все ще залишається викликом. Вирішити його має міністр оборони Михайло Федоров, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Саме міноборони має розібратися з цим викликом, вважає він. Поки що були доповіді, але вони “не ідеальні, щоб їх реалізувати”.

краще за це покритикуйте Зе. бо людина намагається за будь-яку ціну зняти з себе відповідальність за це питання. хто завгодно має розібратися з цим питанням, окрім головнокомандуючого...
це вже поїзд пішов. які в тебе пропозиції ? Як його зараз рішити?
От дрпустим ввести термін демобілізації. Який це має бути термін щоб нові погодились? Ти підеш якщо всього 4 роки треба буде відвоювати? :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:53

краще за це покритикуйте Зе. бо людина намагається за будь-яку ціну зняти з себе відповідальність за це питання. хто завгодно має розібратися з цим питанням, окрім головнокомандуючого...


не згоден: Зеленський до президенства ким був: актор, продюсер, керівник кварталу

він знімав фільми, але не писав сценарії до них, наймав сценаристів, режисерів, проводив кастинги з акторами

тим самим він займається останні 7 років: наймає 5-6 "потужних" менеджерів (потім міняє/звільняє когось), зараз в ролі сценариста МО Федоров (якому дали завдання), потім якщо знов будуть затик з мобілізацією, сценариста поміняють
навіщо президенту брати на себе хоч якусь відповідальність (це шлях до повної втрати
довіри)
prodigy
 
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 10:57

краще за це покритикуйте Зе. бо людина намагається за будь-яку ціну зняти з себе відповідальність за це питання. хто завгодно має розібратися з цим питанням, окрім головнокомандуючого...


не згоден: Зеленський до президенства ким був: актор, продюсер, керівник кварталу

він знімав фільми, але не писав сценарії до них, наймав сценаристів, режисерів, проводив кастинги з акторами

тим самим він займається останні 7 років: наймає 5-6 "потужних" менеджерів (потім міняє/звільняє когось), зараз в ролі сценариста МО Федоров (якому дали завдання), потім якщо знов будуть затик з мобілізацією, сценариста поміняють
навіщо президенту брати на себе хоч якусь відповідальність (це шлях до повної втрати
довіри)
це не затик це силовий опір мобілізації.
Думаєш воно рішається цифровізацією? Тут або вводити на вулиці нацгвардію для облав або заключати мир.
Кредиту довіри у влади вже нема. На мільйон гамбургерів молодьож минулого року не согласилась.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:От дрпустим ввести термін демобілізації. Який це має бути термін щоб нові погодились? Ти підеш якщо всього 4 роки треба буде відвоювати?


в 2022р контракт на 3 роки казався вічністю, Бахмутській демон пару тижнів тому написав: якби у 2022 уклав контракт на 3 роки-то сьогодні б демобілізувався

так? чи ні? -50/50 чи 20/80?

деяким (як Долярчику) вдалось демобілізуватись у 2024 (через 2,5роки служби), на сьогодні це малоймовірне
мій сусід 47 років з весни 2023р у лавах 3* ОБМП (Кринки, Бахмут, Часів Яр)-2 контузії(добре що без поранень), подавав після НР2026 на звільнення по стану здоров'я-
влк визнала годним до служби
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:02

краще за це покритикуйте Зе. бо людина намагається за будь-яку ціну зняти з себе відповідальність за це питання. хто завгодно має розібратися з цим питанням, окрім головнокомандуючого...
це вже поїзд пішов. які в тебе пропозиції ? Як його зараз рішити?
От дрпустим ввести термін демобілізації. Який це має бути термін щоб нові погодились? Ти підеш якщо всього 4 роки треба буде відвоювати? :lol:

життя, як й війна продовжується. проблема звісно перейшло всі межі, й це теж питання до влади. але виправляти ситуацію все одно треба - й завжди можна щось робити.

тому чекаємо рішень від влади. в мене немає простих рішень, бо питання складне. але головна кількість людей - це не заброньовані чи силовики, як тут намагаються подати, а власне саме ухилянти. як підвищити ефективність мобілізації, коли всі ховаються - питання з *.

одне з проміжних рішень - підвищувати рівень оплати військовим. він всі ці роки не змінювався - а ціни й навіть зарплати зростали.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 15 бер, 2026 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:05

  Сибарит написав:
  Shaman написав:краще за це покритикуйте Зе. бо людина намагається за будь-яку ціну зняти з себе відповідальність за це питання. хто завгодно має розібратися з цим питанням, окрім головнокомандуючого...

Покажите мне руководителя, который сам берется за все задачи, и я покажу вам плохого руководителя (почти с)

питання, не хто виконує завдання, а хто несе відповідальність. а так - "у победы много отцов, а поражение всегда сирота"...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:07

  Banderlog написав:
  prodigy написав:не згоден: Зеленський до президенства ким був: актор, продюсер, керівник кварталу

він знімав фільми, але не писав сценарії до них, наймав сценаристів, режисерів, проводив кастинги з акторами

тим самим він займається останні 7 років: наймає 5-6 "потужних" менеджерів (потім міняє/звільняє когось), зараз в ролі сценариста МО Федоров (якому дали завдання), потім якщо знов будуть затик з мобілізацією, сценариста поміняють
навіщо президенту брати на себе хоч якусь відповідальність (це шлях до повної втрати
довіри)
це не затик це силовий опір мобілізації.
Думаєш воно рішається цифровізацією? Тут або вводити на вулиці нацгвардію для облав або заключати мир.
Кредиту довіри у влади вже нема. На мільйон гамбургерів молодьож минулого року не согласилась.

а оце маніпуляція - варіантів набагато більше. та й про мир ми намагаємось домовитись, але щось руські уникають...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:11

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
це не затик це силовий опір мобілізації.
Думаєш воно рішається цифровізацією? Тут або вводити на вулиці нацгвардію для облав або заключати мир.
Кредиту довіри у влади вже нема. На мільйон гамбургерів молодьож минулого року не согласилась.

та й про мир ми намагаємось домовитись, але щось руські уникають...

Точно-точно? ;)
Я здивований, що тільки Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий її укласти. Із Зеленським значно складніше домовитися, — Трамп для NBC
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:15

  Banderlog написав: це вже поїзд пішов. які в тебе пропозиції ? Як його зараз рішити?
От дрпустим ввести термін демобілізації. Який це має бути термін щоб нові погодились? Ти підеш якщо всього 4 роки треба буде відвоювати? :lol:

Як ви вважаєте чому так блокують усе на росії? Пейджер, то до збільшення податків, і довіри суспільства? І ви промовчали, що ви бачите на 16 моніторах? Бо різниця яку я бачу з відключення старлінку це прям відчутно, і воно має бути на моніторах.
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:15

  Сибарит написав:
  Shaman написав:краще за це покритикуйте Зе. бо людина намагається за будь-яку ціну зняти з себе відповідальність за це питання. хто завгодно має розібратися з цим питанням, окрім головнокомандуючого...

Покажите мне руководителя, который сам берется за все задачи, и я покажу вам плохого руководителя (почти с)

+++++
