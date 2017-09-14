Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:16

  Shaman написав:життя, як й війна продовжується. проблема звісно перейшло всі межі, й це теж питання до влади. але виправляти ситуацію все одно треба - й завжди можна щось робити.

тому чекаємо рішень від влади. в мене немає простих рішень, бо питання складне. але головна кількість людей - це не заброньовані чи силовики, як тут намагаються подати, а власне саме ухилянти. як підвищити ефективність мобілізації, коли всі ховаються - питання з *.

одне з проміжних рішень - підвищувати рівень оплати військовим. він всі ці роки не змінювався - а ціни й навіть зарплати зростали.

Ти хоть вір хоть не вір, но рівень оплати військовим упав а не незмінний )
підвищення оплати може ослабити потік в сзч старослужащих, нових грошима ти сюди не заманиш.
Проблема в кредиті довіри до влади і в тому що держава роками обманювала нас.
З чого ухилянти мають рішити що для них правила гри будуть не змінні а не в залежності від умов на фронті чи економічних умов? Інфляція зупиниться? На який час ти їх призовеш?
Думаєш в 22му багато б добровольців пішло якби знали, що треба буде стільки часу воювати?
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:25

  Shaman написав:одне з проміжних рішень - підвищувати рівень оплати військовим. він всі ці роки не змінювався - а ціни й навіть зарплати зростали.

Я, конечно, не против, но в эффективности такого решения сомневаюсь.
Те, кто был готов воевать за деньги, мобилизовались ещё тогда, когда уровень оплаты выглядел вполне приличным. Оставшиеся вряд ли поведутся. Ну и по моим наблюдениям, наемники - худшие солдаты.

Это даже не вспоминая о том, что повышение выплат приведет к новому витку роста цен.
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:29

  stm написав:
  Banderlog написав: це вже поїзд пішов. які в тебе пропозиції ? Як його зараз рішити?
От дрпустим ввести термін демобілізації. Який це має бути термін щоб нові погодились? Ти підеш якщо всього 4 роки треба буде відвоювати? :lol:

Як ви вважаєте чому так блокують усе на росії? Пейджер, то до збільшення податків, і довіри суспільства? І ви промовчали, що ви бачите на 16 моніторах? Бо різниця яку я бачу з відключення старлінку це прям відчутно, і воно має бути на моніторах.

адаптувались вони до відключення старлінку. Це стало проблемою для ударів в глибину. на моніторах я бачу, що на позиціях люди безвилазно сидять до 8 місяців. Що кіл зона вже доходить км до 40 в глиб.
Причин нема не тільки до оптимізму типу кави в криму, но навіть, що вдасться тримати лінію фронта не змінною як в 25.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:підвищення оплати може ослабити потік в сзч старослужащих, нових грошима ти сюди не заманиш.

Це Ви так думаєте. Знаю з десяток бажаючих повоювати за 500+k в місяць. Звісно, коли платять менше, ніж на заробітках в Європі то воювати за гроші навряд чи хтось захоче.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:36

  Сибарит написав:Ну и по моим наблюдениям, наемники - худшие солдаты.

Это даже не вспоминая о том, что повышение выплат приведет к новому витку роста цен.
ріст цін буде давити на всіх рівномірно а не тільки на мобілізованих.
це смотря з ким рівняти найомників, якщо з забитими батогами то я б поспорив)
Рівень оплати впав.
Через посилення контролю за виплатами. :lol:
Скільки Вам зараз платять і скільки ви тратите на поточні витрати в армії?
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:39

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Ну и по моим наблюдениям, наемники - худшие солдаты.

Это даже не вспоминая о том, что повышение выплат приведет к новому витку роста цен.
ріст цін буде давити на всіх рівномірно а не тільки на мобілізованих.
це смотря з ким рівняти найомників, якщо з забитими батогами то я б поспорив)
Рівень оплати впав.
Через посилення контролю за виплатами. :lol:
Скільки Вам зараз платять і скільки ви тратите на поточні витрати в армії?

Даже не так: в тылу вряд ли будут с такой же скоростью ппреиндексирование проводить - т.е. на "ухылянтов" давление будет расти со временем. Что может быть дополнительным плюсом решения...
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:42

Shaman, вы знаете, раньше меня ваши посты возмущали, а теперь приводят в настоящий восторг.
Просто поразительная твердолобость и зашоренность. Такое не может вызывать ничего, кроме искреннего восхищения. Полный набор штампов. И, похоже, абсолютная вера в них.
Жаль, вы родились не в то время - был бы просто идеальный инструктор райкома партии по идеологии.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:45

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:підвищення оплати може ослабити потік в сзч старослужащих, нових грошима ти сюди не заманиш.

Це Ви так думаєте. Знаю з десяток бажаючих повоювати за 500+k в місяць. Звісно, коли платять менше, ніж на заробітках в Європі то воювати за гроші навряд чи хтось захоче.
)))) а за 24 посидіти в тилу ? Нє? :lol:
даж в піхотному батальйоні хто не на виході, 30 + 24 до податків і до донату на армію.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:52

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Ну и по моим наблюдениям, наемники - худшие солдаты.

Это даже не вспоминая о том, что повышение выплат приведет к новому витку роста цен.
ріст цін буде давити на всіх рівномірно а не тільки на мобілізованих.
це смотря з ким рівняти найомників, якщо з забитими батогами то я б поспорив)
Рівень оплати впав.
Через посилення контролю за виплатами. :lol:
Скільки Вам зараз платять і скільки ви тратите на поточні витрати в армії?

Даже не так: в тылу вряд ли будут с такой же скоростью ппреиндексирование проводить - т.е. на "ухылянтов" давление будет расти со временем. Что может быть дополнительным плюсом решения...
в тилу зарплати ростуть. Тут урізають.) Плюс росіяни "цивільну" логістику вибивають. бють по пошті, продуктовим магазинам будматерялів. Якщо рік тому купити необхідне можно було за 20 км до передка то зараз треба їхати за 80.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 12:01

  Banderlog написав:це смотря з ким рівняти найомників, якщо з забитими батогами то я б поспорив)
Рівень оплати впав.
Через посилення контролю за виплатами. :lol:
Скільки Вам зараз платять і скільки ви тратите на поточні витрати в армії?

"Забитые батогами", хоть и неохотно, но выполняют свою работу, а наемники норовят хитрожопить.

От разглашения личной информации Я, пожалуй, воздержусь. Скажу только, что зарплата никак не влияет на покрытие моих потребностей, поэтому мои наблюдения на эту тему можно считать непредвзятыми.
