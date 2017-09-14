Україна хотіла підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, говорячи про дискусії зі США про Drone deal та експорт нашої експертизи в безпеці.
"Трохи менше року тому ми висунули пропозицію і передали її американським партнерам. Ми хотіли започаткувати експортну інфраструктуру для наших дронів, технологій, дронів на базі ШІ, ШІ-технологій та систем радіоелектронної боротьби - всього цього, адже це система оборони. І, звісно, у нас є дефіцит систем антибалістичної оборони "Петріот", - сказав він.
Глава держави зауважив, що у війні, коли іранський режим використовує сотні "Шахедів", ви не будете використовувати антибалістичні ракети для захисту від них. Тож потрібна відповідна система захисту з іншими елементами.
Banderlog написав:в тилу зарплати ростуть. Тут урізають.)
Брехня.... Єдине що росте в тилу - це податкове навантаження.. А середній рівень зарплати по країні росте... барабанний дріб за рахунок середнього рівня оплати в армії... Сам подивись В Бюджет 2026 року закладено витрати на оплату (з податками) - 1,26 трл грн.. Тобто На людину у ЗСУ 1,26 трл/12місяців/1млн осіб=100 000 грн З яких ЄСВ - 18 000 ПДФО -14 700 На руки -67 500... Тепер заходимо з іншого боку Всього 10 млн працюючих з середньою 20650 ( данні ПФ) Беремо ((30000(прогноз середньої на 2026) * 10 млн * 12 місяців )-1,26 трл)/(10 млн всіх-1 млн військові)=22600 простий смертний до виплати податків ( на руки 15000+/-)
ЛАД написав:Shaman, продолжаете дальше вызывать моё восхищение. Ну да, установить полную блокаду Кубы, арестовывать танкеры, кот. туда направляются, в результате нет полётов, нечем заправить машины, нет ээ - естественно, народ будет возмущаться и протестовать. Но Трамп далеко, а своя власть рядом. Если бы не помощь Запада, мы сейчас (уже давно и прочно) сидели бы без ээ. Как вы думаете, наши люди поехали бы протестовать на Красную площадь? Или на Майдан? И вы бы, как Шмитт, обвиняли бы в этом злочинну владу, которая не спрятала трансформаторы и эл-станции под землю? Или в случае нескольких лет подряд жёсткой засухи. У нас бы тоже начались проблемы с водой и с урожаями. Вы бы тоже обвинили во всём этом Зеленского и владу? "Украли у народа воду, гады, себе в карман!" Или даже скромнее - "не позаботились, чтобы население Киева было не 4 млн., а не больше тысяч 500, тогда бы воды хватило!"
ми ще з вами Кубу не обговорювали. так може поточній владі на Кубі теж піти на спокій - обрати іншу, яка буде розвивати країну, а не конфліктувати. а, на Кубі владу не обирають? яка халепа...
а от з Іраном ви явно лоханулися, але намагаєтесь впиратися далі... прямим текстом пишуть, навіть у ваших цитатах - одна з причин - поганий стан мереж та непродумана меліорація. так посуха була - але вона лише загострила проблеми, а не створила їх - проблемам з водою багато років. й 40 років при владі - напевне достатній строк, щоб розібратися та пробувати вирішувати. чи ні, бо треба ж Ізраіль знищувати та терористів фінансувати. про вкрадені мільярди ви взагалі не помічаєте - бо якось невдобно - в когось мільярди, а в когось води немає та м'яса...
stm написав:.......... Коли 80% уражень належать 15%, то щось не так )
Интересно, может быть одинаковая "ефективність уражень" у рядового с автоматом и дронщика/артиллериста/...? Сумеет штурмовик с автоматом подбить танк или уничтожить РЛС за 20-30 км от линии фронта? щось не так.
Це у дронщиків. Артилерія - окремо, нарахування, піхота - найважче, окремо.
тобто ви своїм робітникам зп не піднімали останні роки? бо багато хто піднімав...
В 2024-2025 - не піднімав В 2022-2023 - піднімав.... Тільки от нюанс , в мене зарплата це величина договірна, яка ЗАЛЕЖИТЬ від виторг і прибуток(брудний) і повязана з цим параметром певним коефіцієнтом... Тому ясно Що якщо у 2022 році км пробігу на таксі було 20 грн , а тепер 44 грн - то зарплата таксистів ЗРОСЛА, але ріст не догнав 2,2 рази (44/20=2,2 рази ) бо були додатково введенні 5% військового , підняті ціни на електроенергію ( в мене електромобілі) підняті ціни Уклоном з 3% від вартості замовлення до 25% і так далі...
Тому ріст доходів військових з 2022 по 2026 - десь 5 разів ріст доходів цивільних з 2022 по 2026 - десь 2 рази Ще питання є?
МОСКВА, 15 марта (Reuters) - В российском Краснодарском крае на нефтеперерабатывающем предприятии вспыхнул пожар после того, как на него упали обломки сбитого беспилотника, сообщили в воскресенье российские власти. Согласно предварительным сообщениям, жертв не было.
Поврежденный нефтеперерабатывающий объект расположен недалеко от Тихорецка, где в четверг украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию . Пожар был потушен в пятницу. Власти не уточнили, было ли это то же самое учреждение. Тихорецкая транспортная артерия — один из крупнейших нефтеперерабатывающих узлов на юге России и единственный маршрут снабжения нефтепродуктами ключевого черноморского порта Новороссийск.
Banderlog написав:то пропонуєте владі більше батогів давати а пряник зоставити собі?
Я ничего никому не предлагаю. Решения у меня нет.
) слизький ви тип. не хочете особисту фінансову інформацію розголошувати? розголосіть інформацію ближніх. Скільки заробляють найманці навколо вас? Грубо, +- 15 тисяч. Думаю для нашої компанії така вилка буде не принциповою...
И после этого я скользкий? 😁 Вилки зарплат широко известны. В какой вилке нахожусь Я, расскажу после дембеля... может быть...