Це емоції... а є цифриShaman написав:питання немає, але я трошки по-іншому порівнюю. коли встановили поточний рівень зп для ЗСУ - десь в 2022-2023 рр. й тоді ж склався якийсь рівень зп цивільних - й він звісно був вищия за довоєнний рівень. й от з того часу зп ще раз підвищилася - умовно на 50%, точно не оціню. а от військовим зп не переглядати за цей час.
Середню зарплату я вже показував
за данними ПФ __2021__ ______ __2022__ ______ __2023__ ______ __2024__ ______ __2025__
січень ______ 11522,64 ______ 14055,38 ______ 12644,98 ______ 14974,56 ______ 18660,32
лютий ______ 11762,28 ______ 14133,18 ______ 12794,11 ______ 15267,60 ______ 18589,38
березень _____ 12349,97 _____ 13016,16 _____ 13423,28 _____ 15433,98 _____ 19430,52
квітень ______ 12561,59 ______ 12081,96 ______ 13626,02 ______ 16847,98 ______ 19856,19
травень ______ 12660,61 ______ 12528,42 ______ 14109,64 ______ 17178,87 ______ 20355,40
червень ______ 14185,04 ______ 13957,63 ______ 16012,38 ______ 18806,63 ______ 22336,81
липень ______ 12911,88 ______ 13499,87 ______ 13996,68 ______ 17346,90 ______ 20455,65
серпень ______ 12397,62 ______ 12745,82 ______ 13778,13 ______ 17001,36 ______ 19813,71
вересень ______ 13095,82 ______ 13387,48 ______ 14518,38 ______ 18020,86 ______ 21190,31
жовтень ______ 13235,32 ______ 12949,01 ______ 14882,88 ______ 18704,98 ______ 21578,46
листопад ______ 13378,29 ______ 13020,61 ______ 14983,00 ______ 18823,31 ______ 21263,17
грудень ______ 15700,65 ______ 15116,40 ______ 16836,84 ______ 21698,99 ______ 24292,88
за рік ______ 12993,56 ______ 13376,21 ______ 14308,46 ______ 17486,60 ______ 20653,55
Згадаємо що на руки в 2025 році стали отримувати менше бо з нарахованого(верхня табличка) потрібно мінусовати 5% військового замість 1% (військовослужбовці звільнені від цього податку
Тепер глянемо на витрати на армію
рік_військовий бюджет__з нього на виплату військовим
2022 - 1,14 трл - _________________?
2023 - 1,14 трл - _________________960 млрд
2024 - 1,68 трл - _________________862 млрд
2025 - 2,52 трл -________________1 160 млрд
Тільки я бачу зростання розміру грошей направлених на виплати?
А тепер можемо взяти показники ПЕНСІЙНОГО і через них вирахувати середню по цивільній економіці
Самі зробите чи допомогти
Рівняння просте
рік= було 9 млн в цивільній+1 млн в ЗСУ
(Середня за рік*12місяців*10млн-сума в зсу)/9млн працівників цивільної=середня за рік в цивільній
2025+2026 рік зменшуєте отриману суму на руки на 4%
І дивитесь